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Кулеба предостерег главу МИД Венгрии, чтобы тот «не диктовал условия» в Киеве
27 января 2021, 15:55 • 93 • Украина
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, которая пройдет в Киеве, сделал очередное дерзкое заявление в отношении ожидающегося визитера.
Кулеба предупредил венгерского коллегу, чтобы тот «не диктовал условия» в ходе визита.
Об этом Кулеба сказал 26 января в эфире украинского ТВ.
Кулеба заявил, что он «ждет от своего венгерского коллеги и настроения, и конкретных идей относительно того, каким образом мы будем двигаться вперед в двусторонних отношениях, уважая друг друга».
«Никто не должен думать, что можно приехать в Киев и диктовать здесь условия», — добавил за этим глава украинского МИД.
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто посетит Украину с рабочим визитом сегодня, 27 января.
В 2019 году Петер Сийярто заявил, что ожидает от президента Украины Владимира Зеленского решения языкового вопроса, возникшего из-за «языкового» и «учебного» законов.
Как известно, Украина и Венгрия уже несколько лет пребывают в напряженных отношениях из-за так называемого «языкового закона», который Будапешт считает неприемлемым и таким, который ущемляет права венгерского меньшинства. Брешь в отношениях усилила поддержка Венгрией своих соотечественников на местных выборах в Закарпатье 25 октября.
В преддверии визита сторонами выражались надежды, что встреча будет способствовать урегулированию двусторонних отношений.
Дмитрий Кулеба неоднократно выступал с хамскими выпадами в адрес Будапешта. К примеру, он заявлял, что если Венгрия позволит себе зайти за «красные линии», то Киев его оттуда «вытолкает пинками». О том, что такие выпады способствуют сглаживанию острых линий, природе неизвестно. Однако, очевидно, что для их произведения Киев необычайно воодушевлен усилением протекции Вашингтона, где в кресле президента уже восседает «истинный» друг Украины Джо Байден.
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