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Кулеба предложил не забывать то, чего не знает Путин

21 января 2022, 02:40  •  78 • Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил не забывать о том, что президент РФ Владимир Путин сам не знает, будет ли нападать на Украину.

Кулеба сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин, мол, пугает Украину и мир, но еще не знает, осуществит военное вторжение с участием войск, стянутых к т.н. украинским границам.

Довольно станное и путанное заявление об этом украинский министр сделал сегодня во время онлайн-брифинга.

«Россия начала запугивание, это правда. Путин пугает Украину, Европу, Соединенные Штаты и мир, но даже он сам не знает, предпримет ли те действия, которыми нас пугает. И давайте об этом не забывать», - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД сказал, что дипломаты тоже пользуются социальными сетями и читают новости, но не не могут себе позволить «гадать на кофейной гуще».

«Но мы не можем позволить себе гадать на кофейной гуще и поддаваться сообщениям в СМИ, того или иного характера, со ссылкой на источники, на двойные источники, когда подается та или иная информация, и выдается как свершившийся факт. Мы не гадаем на кофейной гуще, это не наша задача. Мы делаем свою работу и выполняем поручение президента сделать все для укрепления Украины и для сдерживания Российской Федерации», - отметил министр иностранных дел Украины.

Напомним, в действительности это не Владимир Путин кого-то «пугает», а западные и украинские СМИ, а также политики и общественные деятели разного уровня из этих же локаций. Это именно они уже почти три месяца пугают, что Путин «вот-вот нападет». Президент же РФ, Кремль, российские политики и дипломаты сто раз сообщали, что РФ не намерена нападать на Украину. Тем более там не намерены нападать на Европу и США. Что тоже неоднократно подчеркивалось, хотя и меньше, чем уверения в отсутствии планов нападать на Украину. Поэтому создается впечатление, что кулебы все-таки на кофейной гуще гадают. А еще напрашивается вывод, что Владимир Путин пугает кулеб именно своими заявлениями о ненападении.

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