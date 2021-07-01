Кулеба пожаловался в НАТО на Россию. Плохо слушал Путина?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия расширяет свои возможности в Чёрном море и это несёт опасность.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия усиливает своё влияние в Чёрном море и это грозит опасностью. Поэтому он обратился в НАТО и видит, что "Альянс реагирует".

По словам Кулебы, Киев постоянно говорил о теме безопасности в Чёрном море. Он считает, что Россия "подвинет" зоны своего влияния в водном пространстве.

"Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Чёрном море всё останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе. Мы видим, что НАТО реагирует. Мало-помалу, но появляются элементы политики именно для Чёрного моря", - заявил Дмитрий Кулеба в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в четверг.

Он считает, что случай с британским эсминцем был для Россией попыткой продемонстрировать силу и "повысить ставки".

Кулеба также считает, что Россия готова к "вооружённой эскалации" в Чёрном море, но не к открытому столкновению.

Ранее в Чёрном море произошёл инцидент с британским эсминцем Defender. Тот пересёк границу с Россией у мыса Фиолент, недалеко от Крыма. Русские моряки давали предупредительные выстрелы, но экипаж не двинулся назад. "Спровадить" британцев вышло после "предупредительного" бомбометания с самолёта Су-24М. Британцы отказываются признавать факт пересечения границы и бомбёжки.

Владимир Путин прокомментировал инцидент, дав ясно понять, что эскалации, а уж тем более военного противостояния Россия не хочет, и это само по себе маловероятно.

"Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно было бы трудно представить, что мир стал бы на грань Третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны", - сказал президент.