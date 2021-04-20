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Кулеба пожаловался на молчание Лаврова в ответ на предложение поговорить

20 апреля 2021, 18:25  •  132 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Украинский министр рассказал западным журналистам, что может "остановить" Россию
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым, но не получил от него ответа. Об этом представитель киевского режима пожаловался в ходе сегодняшней пресс-конференции для иностранных СМИ.
Пан Кулеба отметил, что недавно был запрос на телефонный диалог с президентом РФ Владимиром Путиным со стороны лидера украинцев Владимира Зеленского, но реакции из Москвы не последовало.
"Я запрашивал разговор с министром Лавровым несколько месяцев назад, но он не перезвонил", – сказал шеф украинской дипломатии.
По мнению министра, от Москвы можно ожидать чего угодно, а остановить ее могут лишь "болезненные экономические санкции".
Не обошел пан Кулеба и темы вооруженного внутриукраинского конфликта в Донбассе. Он сообщил, что силовикам ВСУ в зоне разграничения сторон приказано не реагировать на провокации, и никакого наступления на ДНР и ЛНР власти страны не планируют.
"Мы прикладываем все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта", – цитирует РИА "Новости" главу МИД Незалежной.
Кроме того, пан Кулеба поделился своей информацией о количестве российских войск на украинской границе. По его данным, через неделю численность ВС РФ там вырастет до более 120 тыс. военнослужащих. И это, подчеркнул он, еще не предел. Более того, Россия стягивает к рубежам соборной десантников в Крыму, комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления систем коммуникации на всей территории Украины и баллистические ракеты, передает УНИАН.
Судя по цифрам пана Кулебы и вчерашним от главы евродипломатии Жозепа Борреля, у кого-то из них или чьей-то разведки явно сломались счеты, поскольку испанец накануне насчитал 150 тыс. российских военнослужащих. Или 30 тысяч россиян блуждают вдоль всей украинской границы вместе с госпиталями, РЭБами, танками и палатками.

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