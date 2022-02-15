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Кулеба пожаловался генеральному секретарю ООН на то, что Россия манипулирует Минскими соглашениями

15 февраля 2022, 07:00  •  19 • Политика
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по телефону обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем проблему взаимоотношений с Россией.
Кулеба заявил, что Украина не станет выполнять Минские соглашения на условиях России. По его словам, Кремль манипулирует их содержанием и "продвигает искажённое видение их сути". Информация об этом опубликована на официальном сайте МИД Украины.
Украинский дипломат уточнил, что Киев не приемлет ту часть Минских соглашений, которая предусматривает прямые переговоры с непризнанными республиками на востоке страны. Кулеба считает, что стороной конфликта является именно Россия, поэтому переговоры нужно вести с ней.
Ранее Царьград рассказывал, что в Белом доме оставили без ответа просьбы Владимира Зеленского о скорейшем визите Джо Байдена в Киев.

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