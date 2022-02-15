Кулеба пожаловался генеральному секретарю ООН на то, что Россия манипулирует Минскими соглашениями

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по телефону обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем проблему взаимоотношений с Россией.

Кулеба заявил, что Украина не станет выполнять Минские соглашения на условиях России. По его словам, Кремль манипулирует их содержанием и "продвигает искажённое видение их сути". Информация об этом опубликована на официальном сайте МИД Украины.

Украинский дипломат уточнил, что Киев не приемлет ту часть Минских соглашений, которая предусматривает прямые переговоры с непризнанными республиками на востоке страны. Кулеба считает, что стороной конфликта является именно Россия, поэтому переговоры нужно вести с ней.

Ранее Царьград рассказывал, что в Белом доме оставили без ответа просьбы Владимира Зеленского о скорейшем визите Джо Байдена в Киев.