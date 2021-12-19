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Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что-то удерживают…"

19 декабря 2021, 02:15  •  40 • Политика
Глава МИД Украины Кулеба попросил ЕС внести ясность в санкции против России, пишет The Washington Post. "Если я увижу признаки того, что США что-то удерживают из-за нежелания вызвать раздражение Москвы, то я сразу забеспокоюсь", - заявил украинский министр.
Украина требует от Запада "ясности" в вопросе санкций против России. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Washington Post.
По мнению украинского министра, отсутствие конкретики в угрозах Вашингтона, Лондона и Брюсселя ввести санкции может вызвать у Москвы сомнения в готовности ЕС к решительным действиям в случае "вторжения" России на Украину. Кулеба призвал США и Британию "действовать самостоятельно", если ЕС из-за тесных экономических связей с Россией предложит "менее жёсткие меры".
Если я увижу признаки того, что США что-то удерживают из-за нежелания вызвать раздражение Москвы, то я сразу забеспокоюсь, потому что считаю это совершенно неправильной и неразумной линией поведения,
- подчеркнул глава МИД Украины.
Напомним, что в последнее время западные политики и СМИ активно раздувают тему якобы готовящегося вторжения России на Украину, несмотря на очевидную бредовость подобных предположений. Журналисты на полном серьёзе публикуют карты "русского вторжения", а политические деятели грозят всевозможными санкциями.

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