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Кулеба потребовал от НАТО честного ответа, почему Украину не берут в Альянс

09 июля 2021, 02:35  •  77 • Украина

Украина сделала достаточно, чтобы заслужить следующий шаг на пути к евроатлантической интеграции, и хотела бы услышать честный ответ на вопрос, когда состоится вступление страны в НАТО.

«Честного ответа» от Североатлантического альянса потребовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе.

«Россия — это "слон в комнате". С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и при выключенных микрофонах, что это — не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны учитывать Россию". Так работает политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все — реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за нехватки реформ», — заявил Кулеба.

По его словам, Украина осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности, а также привержена тому, чтобы делать больше реформ и полностью соответствовать стандартам НАТО.

«Мы готовы продолжить и мы продолжим, не только из-за НАТО, но и из-за личных интересов безопасности. Но мы хотим честного ответа на вопрос: "когда?". Мы понимаем, что членство в НАТО — это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции», — добавил Кулеба.

Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на сессии «Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье» на 4-й Международной конференции по вопросам реформ наУкраине в Вильнюсе потребовал от «партнеров» четкий и исчерпывающий список реформ, которых им не хватает, дабы их выполнение позволило перейти к следующему этапу интеграции Украины с НАТО.

В тот же день госсекретарь США озвучил пять ключевых реформ для развития Украины.

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