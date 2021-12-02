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Кулеба посулил России "поток гробов" в случае "вторжения" на Украину

02 декабря 2021, 22:50  •  146 • Политика
Дмитрий Кулеба. Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава МИД Незалежной высоко оценил уровень ВСУ и мобилизацию населения страны
Украинские руководители продолжают нагнетать обстановку в мире и под науськивание Вашингтона пугать собственных граждан и соседей "вторжением" России в Незалежную. Воинственную истерию как знамя твердо несет и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Высокопоставленный дипломат договорился до того, что пообещал Москве бойню и поток гробов.
Данный спич он исполнил в интервью для латышского новостного портала "Sargs.lv", которое размещено на сайте посольства Украины в Риге.
"Сейчас наши вооруженные силы несравненно сильнее. Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня", – заявил министр.
По его мнению, нападение на Украину может стать угрозой для самой РФ. Пан Кулеба уверен, что Москва уже много лет тратит "миллионы" на зомбирование россиян, дегуманизацию и якобы унижение Незалежной с помощью пропаганды в СМИ.
"Несмотря на это, Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если с Украины начнет поступать нескончаемый поток гробов русских солдат", – подчеркнул шеф украинской дипломатии.
Каковы потери будут в Вооруженных силах страны, министр не рассказал, заметив, что в случае "вторжения" Киев обязан будет объявить всеобщую мобилизацию и поведал "сказку", как в 2014 году "тысячи людей вставали в очереди на призывных пунктах", чтобы отправиться на гражданскую войну в Донбассе.
Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе вчерашнего выступления перед депутатами Верховной рады заявил, что украинская "армия лучшая в мире и защитит нас". Таким образом, экс-комик переплюнул даже своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко, который называл ВСУ одними из лучших в Европе. Впрочем, сами военные несколько скептичны в своих оценках.

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