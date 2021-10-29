Кулеба попросил НАТО надавить на Россию в Черном море

Дмитрий Кулеба. Фото: John Macdougall/www.globallookpress.com

Москва ведет себя слишком агрессивно, считает министр

Украинские власти убеждены в необходимости углубленного сотрудничества с членами Североатлантического альянса, считая действия Российской Федерации в Черном море наступательными. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Министр заявил, что семь лет назад российская сторона стала наращивать военное присутствие на территории Крыма – на полуострове размещено высокотехнологичное вооружение. Москва также проводит весьма "агрессивную политику" в регионе. Поэтому, добавил лидер украинской дипломатии, встречное усиление военного присутствия со стороны НАТО позволит оказать на Российскую Федерацию необходимое давление, и тем самым Запад добьется стабилизации в Черном море.

Такие меры, добавил Кулеба в интервью для Atlantic Council (неправительственная организация, деятельность которой на территории РФ признана нежелательной Минюстом – прим. ред.), станут мощным сигналом для Москвы. В сложившейся ситуации демонстрация своей силы, убежден министр, является оптимальным способом для сдерживания России, что позволит избежать очередной эскалации.

Глава украинского МИД также обратился к членам Североатлантического альянса, попросив задуматься о защите Черноморского региона от милитаризации со стороны РФ.

Ранее экс-советник Белого дома по Евразии и РФ Томас Грэм заявил, что в перспективе шансы у Украины на вступление в НАТО отсутствуют – все разговоры на эту тему являются просто напоминанием России о том, что страна остается в политической орбите Запада.