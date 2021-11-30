Кулеба похвастался Западу "сильной армией" и потребовал защитить от России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба похвастался Западу украинской армией, которая "стала несравненно сильнее", и потребовал защитить его страну от России.

Такое неоднозначное заявление он сделал на брифинге для иностранных журналистов. Он заявил о том, что ВСУ "стали несравненно сильнее по сравнению с 2014 годом" и могут "ответить на удар" России. Однако тут же он призвал страны Запада к оперативным действиям по сдерживанию Москвы.

"Если Россия решит провести военную операцию, всё произойдёт буквально в мгновение ока", - предупредил он.

Кулеба также добавил, что Россия развернула "значительные военные силы" в регионах рядом с границей Украины.