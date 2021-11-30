|
Кулеба похвастался Западу "сильной армией" и потребовал защитить от России
30 ноября 2021, 07:50 • 188 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба похвастался Западу украинской армией, которая "стала несравненно сильнее", и потребовал защитить его страну от России.
Такое неоднозначное заявление он сделал на брифинге для иностранных журналистов. Он заявил о том, что ВСУ "стали несравненно сильнее по сравнению с 2014 годом" и могут "ответить на удар" России. Однако тут же он призвал страны Запада к оперативным действиям по сдерживанию Москвы.
"Если Россия решит провести военную операцию, всё произойдёт буквально в мгновение ока", - предупредил он.
Кулеба также добавил, что Россия развернула "значительные военные силы" в регионах рядом с границей Украины.
Подпишитесь на нас
188
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 ноября 2021, 20:00
|
25 ноября 2021, 08:15
|
29 ноября 2021, 01:30
|
27 ноября 2021, 11:35
|
27 ноября 2021, 22:40
|
27 ноября 2021, 19:10
|
29 ноября 2021, 03:15