Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба огласил полный перечень участников учредительного саммита «Крымской платформы», который должен состояться через несколько дней.Кулеба сообщил, что в нем примут участие представители 44 государств и организаций, из них - 14 глав государств, правительств и ЕС.«Объявляю полный состав участников учредительного саммита "Крымской платформы". Вы увидите, какая титаническая дипломатическая работа была проведена за все полтора года. Мы начинали с одного документа на нескольких страницах, который описывал концепцию "Крымской платформы". Безусловно, в последние дни возможны точечные изменения, но они будут незначительными», - сказал Кулеба сообщил на брифинге 19 августа.На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Венгрия, Словакия, Словения, Молдова, Финляндия. Также примет участие президент Европейского Совета.На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.Два государства будут представлены на уровне глав парламентов - Швейцария и Чехия. От 14 государств приедут главы МИД: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.От Британии и Португалии участие в саммите примут министры обороны. США представит министр транспорта, Норвегию - госсекретарь МИД.Европейскую комиссию будет представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО - заместитель генсекретаря, Совет Европы будет представлять генеральный секретарь и ГУАМ будет представлен на уровне генсекретаря.Будут также послы Новой Зеландии, Австралии, Кипра, Канады, Мальты, Японии, Греции.Напомним, саммит «Крымской платформы»анонсирован в Киеве 23 августа. Киевом планируется, что будет принят меморандум, открытый для последующего присоединения государств, не участвовавших в учредительном саммите. В документе выложат видение дальнейшей консолидации политики «деоккупации Крыма».В то же время ожидается, что к саммиту «Крымской платформы» приурочат ввод «Северного потока-2».Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал «Крымскую платформу» очередным шабашем по пестованию неонацистских настроений. Также в Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о болезненных последствиях этого предприятия.