|
Кулеба объяснил спокойствие Украины из-за мокрого флага
10 февраля 2022, 03:20 • 49 • В мире
В МИД Украины прокомментировали инцидент в парламенте Словакии.
На Украине не рассматривают инцидент в парламенте Словакии как провокацию. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Киевом был направлен протест, однако украинская сторона не считает случившееся нападками на страну.
В парламенте Словакии ранее несколько депутатов развернули флаг Украины, другие представители облили полотнище водой.
По мнению Кулебы, происшествие стоит рассматривать "в широком контексте противостояния власти и оппозиции в парламенте, не по украинскому вопросу".
Однако, добавил он, совершать неуважительные действия с государственной символикой Украины категорически недопустимо.
"Поэтому посольство Украины в Словакии выразило протест", - заявил Дмитрий Кулеба.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2022, 10:25
|
03 февраля 2022, 11:30
|
06 февраля 2022, 19:25
|
03 февраля 2022, 02:10
|
04 февраля 2022, 21:55
|
03 февраля 2022, 08:00
|
05 февраля 2022, 01:25