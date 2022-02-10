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Кулеба объяснил спокойствие Украины из-за мокрого флага

10 февраля 2022, 03:20  •  49 • В мире
В МИД Украины прокомментировали инцидент в парламенте Словакии.
На Украине не рассматривают инцидент в парламенте Словакии как провокацию. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Киевом был направлен протест, однако украинская сторона не считает случившееся нападками на страну.
В парламенте Словакии ранее несколько депутатов развернули флаг Украины, другие представители облили полотнище водой.
По мнению Кулебы, происшествие стоит рассматривать "в широком контексте противостояния власти и оппозиции в парламенте, не по украинскому вопросу".
Однако, добавил он, совершать неуважительные действия с государственной символикой Украины категорически недопустимо.
"Поэтому посольство Украины в Словакии выразило протест", - заявил Дмитрий Кулеба.

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