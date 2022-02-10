Кулеба объяснил спокойствие Украины из-за мокрого флага

В МИД Украины прокомментировали инцидент в парламенте Словакии.

На Украине не рассматривают инцидент в парламенте Словакии как провокацию. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Киевом был направлен протест, однако украинская сторона не считает случившееся нападками на страну.

В парламенте Словакии ранее несколько депутатов развернули флаг Украины, другие представители облили полотнище водой.

По мнению Кулебы, происшествие стоит рассматривать "в широком контексте противостояния власти и оппозиции в парламенте, не по украинскому вопросу".

Однако, добавил он, совершать неуважительные действия с государственной символикой Украины категорически недопустимо.

"Поэтому посольство Украины в Словакии выразило протест", - заявил Дмитрий Кулеба.