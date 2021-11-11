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Кулеба обвинил Россию в стремлении "переварить Белоруссию"

11 ноября 2021, 09:55  •  177 • Политика
Дмитрий Кулеба. Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Министр призвал Запад лишить у Кремля всякое желание прибегать к "эскалации"
Российская Федерация неким образом "пытается переварить Белоруссию" в рамках весьма "сложной игры", которая разворачивается в настоящее время на территории Европы. Такое заявление сделал 10 ноября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе выступления перед журналистами вместе с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.
Министр утверждает, что в пресловутой игре содержится множество элементов, включая кризис в энергетической сфере, пропагандистскую компанию, дезинформацию и кибернетические атаки, а также наращивание военного потенциала. Туда же лидер украинской дипломатии добавил стремления РФ "переварить Белоруссию", а также кризис, разворачивающийся на границах Европейского союза.
"Мы должны оставаться бдительными. Мы должны быть стойкими", – указал глава внешнеполитического ведомства.
Текущую ситуацию на польско-белорусской границе Кулеба назвал одной из возможных "линий фронта", заявив, что миграционный кризис ни в коем случае не стоит недооценивать. Министр иностранных дел обсудил с американским коллегой ряд сигналов и нарративов, которые необходимо донести до Кремля. Однако, уточнил он, предупреждениями Москве не отделаться.
По словам Кулебы, все это делается не для того, чтобы спровоцировать Кремль, дав подходящий повод, а для попыток сдержать Россию, лишив последнюю желания прибегать к эскалации.
Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что политическое руководство страны сделает все для "большого строительства границ" с Белоруссией и Российской Федерацией. Министр внутренних дел добавил, что Киев сейчас "другой, чем восемь лет назад".

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