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Кулеба обвинил Россию в оккупации Азовского моря

06 мая 2021, 13:10  •  173 • Политика
Дмитрий Кулеба. Фото: Yevhen Kotenko/www.globallookpress.com
Москва стягивает Незалежную в кольцо, уверенно заявил министр
Киев проявляет серьезную обеспокоенность из-за передвижения российской армии у украинских границ, которое произошло в прошлом месяце. Однако, считает глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, Москва продолжает осуществлять "ползучую аннексию".
Министр иностранных дел объяснил, что причина беспокойства кроется в недавнем заявлении РФ о том, что обе стороны должны иметь общие воды между Россией и Украиной в Азовском море. А решение Москвы о закрытии части акватории для иностранных судов является, по его словам, нарушением международно-правовых норм.
"После Крыма и захвата Керчи она может заняться этой ползучей аннексией. Они постоянно наращивают в регионе свои силы и нарушают торговый маршрут. Когда в Крыму были "зеленые человечки", они говорили о том, что это не их солдаты. А полуостров был незаконно оккупирован", – заявил Кулеба в интервью CNN.
Таким образом, выразил уверенность глава украинского МИД, даже военные учения, проводимые Минобороны в Азовском море, призваны окружить территорию Украины с помощью наступательных операций.
Министр также сообщил, что для российской стороны Азовское море остается "низко висящим плодом".
В начале года украинская администрация использовала не менее странную метафору, комментируя свои внешнеполитические действия. Так, советник администрации президента Незалежной Алексей Арестович заявил, что Киев выработал план по возвращению Донбасса в состав Незалежной сроком в 25 лет. Выработанная украинскими властями программа позволяет России "уйти по золотому мосту". Футуролог и блогер также сообщил, что для российской стороны такое предложение должно стать "блестящим выходом".

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