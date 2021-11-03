Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лиц...
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
Главная / Политика

Кулеба обвинил Россию в испорченной репутации Зеленского

03 ноября 2021, 15:45  •  166 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
На международное мероприятие в Шотландии опоздал глава Незалежной – но виновата снова Россия
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нашел новый повод выступить против России. По его словам, журналисты из РФ дискредитируют приехавшую на конференцию ООН по климату в Глазго делегацию Украины, рассказывая на весь мир о казусе вокруг президента Владимира Зеленского.
Накануне Зеленский должен был выступать с трибуны перед участниками крупного международного мероприятия, но, когда модератор сессии, спецпредставитель президента США Джон Керри объявил его имя, выяснилось, что Зеленского нет в зале.
Комментируя эту ситуацию, Кулеба постарался оправдать своего президента. По его словам, имел место технический сбой. Дескать, они предупредили организаторов, что Зеленский задерживается на встрече, но они не скорректировали план выступлений. И никто не обратил бы на это внимания, если бы не журналисты российских СМИ.
"Давайте не вестись на все эти российские упреки, на все их провокации и на ту желчь, которую они разбрызгивают в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину",
– призвал Кулеба в своем "Фейсбуке". Он сообщил, что Зеленский очень занят в Глазго, активно встречаясь с мировыми лидерами. В частности, опоздал на свое выступление он из-за того, что общался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Вот только получается, что отправился президент Украины на конференцию ООН по климату, а сам в это время решал другие вопросы, да еще и в ущерб интересам других участников, у которых, без сомнения, график не менее насыщенный.
Ранее глава Белого дома Джо Байден упрекнул президента России Владимира Путина за отсутствие на мероприятии в Глазго, расценив это как недостаточное внимание к экологической повестке. В Кремле претензии отвергли, допустив, что американского лидера плохо информировали. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





166
Источник
Похожие новости
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
03 ноября 2021, 05:50
Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев о военном положении
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "Вызывает уважение"
03 ноября 2021, 09:55
До России - 25 км: Политолог в прямом эфире разоблачил стратегический замысел ВСУ
03 ноября 2021, 11:40
Сенатор предсказал исход обещанной для России "кровавой бани": Украина не уцелеет
03 ноября 2021, 09:55
Европа села на "пороховую бочку". Захарова предупредила о роковом поджоге
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 ноября 2021, 08:45
"Я пришел плюнуть на ваши могилы": нам объявлена война на уничтожение
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
03 ноября 2021, 05:50
Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев ...
03 ноября 2021, 09:55
ВСУ впервые применили «Джавелины» на Донбассе
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 ноября 2021, 12:55
Шарий назвал преимущество России перед Европой: "Я был потрясён"
31 октября 2021, 17:10
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
29 октября 2021, 12:05
Санду выставила условие для личной встречи с Путиным
01 ноября 2021, 19:25
Украинские силовики массово дезертируют в Донбассе. Пропаганда обманула
29 октября 2021, 02:10
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл Баранец
31 октября 2021, 09:00
"Газпром" ставит эксперимент на Украине. Ей не нравится
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.