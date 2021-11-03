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Кулеба обвинил Россию в испорченной репутации Зеленского
03 ноября 2021, 15:45 • 166 • Политика
На международное мероприятие в Шотландии опоздал глава Незалежной – но виновата снова Россия
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нашел новый повод выступить против России. По его словам, журналисты из РФ дискредитируют приехавшую на конференцию ООН по климату в Глазго делегацию Украины, рассказывая на весь мир о казусе вокруг президента Владимира Зеленского.
Накануне Зеленский должен был выступать с трибуны перед участниками крупного международного мероприятия, но, когда модератор сессии, спецпредставитель президента США Джон Керри объявил его имя, выяснилось, что Зеленского нет в зале.
Комментируя эту ситуацию, Кулеба постарался оправдать своего президента. По его словам, имел место технический сбой. Дескать, они предупредили организаторов, что Зеленский задерживается на встрече, но они не скорректировали план выступлений. И никто не обратил бы на это внимания, если бы не журналисты российских СМИ.
"Давайте не вестись на все эти российские упреки, на все их провокации и на ту желчь, которую они разбрызгивают в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину",
– призвал Кулеба в своем "Фейсбуке". Он сообщил, что Зеленский очень занят в Глазго, активно встречаясь с мировыми лидерами. В частности, опоздал на свое выступление он из-за того, что общался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Вот только получается, что отправился президент Украины на конференцию ООН по климату, а сам в это время решал другие вопросы, да еще и в ущерб интересам других участников, у которых, без сомнения, график не менее насыщенный.
Ранее глава Белого дома Джо Байден упрекнул президента России Владимира Путина за отсутствие на мероприятии в Глазго, расценив это как недостаточное внимание к экологической повестке. В Кремле претензии отвергли, допустив, что американского лидера плохо информировали.
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