Кулеба о «Крымской платформе»: «Украина победила Россию»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подводя итоги первого саммита «Крымской платформе» считает, что «у украинцев есть все основания гордиться своим государством»: «Украина победила Россию».Об этом глава МИД заявил в эфире телеканала «Украина 24».При этом Кулеба выразил сожаление, что в саммите приняли участие мало стран. Он считает, что они отказались от участия якобы из-за страха перед Россией., — сказал он.По словам Кулебы, роль сыграли и российские дипломаты, которые якобы угрожали представителям других стран., — утверждает глава МИД Украины., — резюмировал Кулеба.Напомним, первый саммит «Крымской платформы» состоялся в Киеве 23 августа. На саммите присутствовали представители 46 стран и организаций.В Москве саммит считают «русофобским шабашем» и угрозой территориальной целостности России. А также предупреждили, что Россия зафиксирует позицию участников «Крымской платформы» и сделает «соответствующие выводы».