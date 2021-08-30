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Кулеба о «Крымской платформе»: «Украина победила Россию»
30 августа 2021, 07:00 • 91 • Украина
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подводя итоги первого саммита «Крымской платформе» считает, что «у украинцев есть все основания гордиться своим государством»: «Украина победила Россию».
Об этом глава МИД заявил в эфире телеканала «Украина 24».
При этом Кулеба выразил сожаление, что в саммите приняли участие мало стран. Он считает, что они отказались от участия якобы из-за страха перед Россией.
«Чем я недоволен? Я вижу несколько государств Азии, которые могли присоединиться к саммиту, но не присоединились. Могу вам рассказать один эпизод. На государственном приёме по случаю Дня Независимости ко мне подошёл посол одной азиатской страны, начал нахваливать, рассказывать, как всё замечательно, какие вы молодцы. И говорит: у нас есть просьба, можете нас поддержать в одном мероприятии. Я говорю: уважаемый, а кто от вас принял участие в саммите Крымской платформы? Он говорит: к сожалению, никто. Я говорю: так на что вы рассчитываете? То есть азиатские страны, которые могли себе это позволить, но решили быть осторожными из-за России, безусловно», — сказал он.
По словам Кулебы, роль сыграли и российские дипломаты, которые якобы угрожали представителям других стран.
«Россия является врагом, которого надо уважать, никто не умаляет их ... они хотели сорвать саммит в целом. Начиная с публичных заявлений, саммит Крымской платформы рассматривается ими как недружественный акт в отношении России, завершая звонками послов России в МИД страны Х с угрозами... например, одна страна согласовала участие на уровне главы МИД. После этого российские дипломаты пришли в МИД этой страны и говорят: мы вообще просили вас не ехать. Вы подтвердили министра, мы угрожаем вам этим, этим и этим. А потом говорят: ну можно, чтобы хоть заместитель министра от вас уехал. Они даже уже о таком торговались», — утверждает глава МИД Украины.
«Мы имеем очень серьёзного врага. Я не хочу преуменьшать этого, но именно в этой битве мы их победили. Победила Украина. Я считаю, что у украинцев есть все основания гордиться своим государством», — резюмировал Кулеба.
Напомним, первый саммит «Крымской платформы» состоялся в Киеве 23 августа. На саммите присутствовали представители 46 стран и организаций.
В Москве саммит считают «русофобским шабашем» и угрозой территориальной целостности России. А также предупреждили, что Россия зафиксирует позицию участников «Крымской платформы» и сделает «соответствующие выводы».
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