Кулеба назвал условие согласия Украины на запуск «Северного потока-2»

Магистральный газопровод «Северный поток-2» — это не только угроза экономике Украины, но, прежде всего, это угроза её безопасности. В этой связи у Украины есть условие, при котором она согласится на его запуск.Об этом говорится в сообщении на странице министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.Главный дипломат Украины заявил, что Украина согласится на запуск газопровода только при условии «деоккупации украинских территорий и энергобезопасности Украины».«"Северный поток 2" — это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике. Мы против СП-2. Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз. Такую позицию я высказал на переговорах на прошлой неделе в Берлине», — написал министр.Напомним, Кулеба также заявлял, что Украина готова к переговорам о компенсации в связи с запуском немецко-российского магистрального газопровода «Северный поток-2», однако, может и не согласиться на предложенные условия. Перед этим Кулеба пообещал бороться за остановку «Северного потока-2», пока газ не потёк по его трубам.