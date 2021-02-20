Кулеба назвал день, когда "Москва навсегда потеряла Украину"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём обращении в день годовщины Евромайдана назвал его днём, когда "Москва навсегда потеряла Украину".

В седьмую годовщину так называемого Евромайдана, когда в Киеве был совершён госпереворот, МИД Украины опубликовал в своём официальном аккаунте в YouTube обращение министра Дмитрия Кулебы.

В нём он голословно обвинил Россию в том, что якобы она "вероломно напала на Украину", и назвал этот день днём, когда Москва навсегда потеряла Незалежную.

"Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла её", - высказал свою точку зрения Кулеба.

При этом заявил, что, мол, "российская агрессия не смогла достичь своей стратегической цели". В чём именно проявилась агрессия, министр уточнять не стал. И о том, как организаторы госпереворота в Киеве уничтожали своих же граждан, тоже говорить не стал.

Впрочем, всё же вспомнил об украинском народе, заявив, что, тот "никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее".