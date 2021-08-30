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Кулеба грозится испортить жизнь Поклонской

30 августа 2021, 07:00  •  126 • Украина

Если выяснится, что у замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской имеется украинское гражданство, то Украина может «испортить ей жизнь». Об этом заявил в эфире «Украина 24» министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Пока что я слышал всё это на уровне предположений. Нужно проверить, является ли она ещё гражданкой Украины. Если у неё остаётся украинское гражданство, то тогда мы имеем возможность испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства Украины и является гражданкой Российской Федерации, то они там могут назначать кого угодно и куда угодно», — сказал глава МИД Украины.

По его словам, вся эта история с Натальей Поклонской — «весьма красивая иллюстрация судьбы предателей».

«Если вы измените собственному государству, то страна, которая была предана вами, а в данном случае это Россия, вас просто использует и отправит в Кабо-Верде. И я говорю это при всём уважении к Кабо-Верде», — добавил Кулеба.

«Комментировать сплетни — это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов „испортить жизнь‟, так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь», — ответила Поклонская на заявление Кулебы в комментарии «РИА Новости».

По её словам, Кулеба грамотный человек, но в своём высказывании позволил себе барские замашки, мол, проверим ещё, чей холоп.

«По поводу его угрозы испортить мне жизнь, так таких желающих очень много, можно в очередь становиться в алфавитном порядке желательно», — отметила Поклонская.

В своём Telegram-канале депутат Госдумы добавила:

«Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: „У вас ещё осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь‟. Ёмко, точно, официально».

После вхождения Крымского полуострова в состав России по итогам референдума (96,77% избирателей Крыма высказались за его присоединение к РФ), Наталья Поклонская была назначена прокурором Крыма. В 2016-м она была избрана в Госдуму РФ. В конце мая Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. В видеообращении в Telegram-канале она заинтриговала общественность, отметив, что после завершения карьеры депутата намерена приступить к иному роду деятельности, суть которой не уточнила, однако, дала понять, что снова «наденет китель».

В СМИ появилась версия, что Поклонская может быть назначена послом России в Республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зелёного Мыса.

«За Поклонскую не беспокойтесь. Она гражданка Российской Федерации. Её права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже», — вступился за Наталью Поклонскую председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что заявление Кулебы надо бы рассмотреть в ЕСПЧ.


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