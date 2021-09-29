Кулеба грозит готовностью Украины создать серьезные проблемы для РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Украины вместе с «партнерами» создать серьезные проблемы для России, которые должны «вынудить ее прекратить войну».Об этом Кулеба сообщил в комментарии РБК-Украина, повествуя, что Киев выступает за переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны, которую против Украины «ведет Россия».Министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «готов к переговорам, говорить о деоккупации Крыма и Донбасса, а также завершить войну».При этом Кулеба сообщил, что «Украину мир любой ценой не устроит». Киев, добавил Кулеба, стремится к «справедливому миру», который будет соответствовать «той огромной цене, которую страна уже заплатила и продолжает платить за свою независимость, свободу и суверенитет».«Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но Другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», - считает он.Напомним, накануне глава президентской фракции в Раде Давид Арахамия сообщал о «втором дыхании», которое обрела Украина в своей борьбе против «Северного потока-2».