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«Кульбит Бабченко приравнял профессию журналиста к пропагандистам и врунам» - Захарова

10 ноября 2018, 20:09  •  42 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала свою оценку «убийства», которое инсценировали украинские власти в отношении Аркадия Бабченко. С точки зрения дипломата, в журналистике произошел водораздел на «до» и «после» этого несостоявшегося покушения.
Такую точку зрения глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова высказала в программе «Крутая история с Татьяной Митковой», выходящей на телеканале НТВ.
Захарова считает, что поступок Бабченко приравнял журналистов к пропагандистам. И, соответственно, произошел своеобразный «водораздел» ситуации на «до» и «после».
Напомним, что «убийство» Бабченко произошло 29 мая в Киеве. Уже на следующий день выяснилось, что это инсценировка СБУ.
«За счет этого кульбита Бабченко они становятся приравненными к пропагандистам, врунам, лжецам, двойным агентам, перевертышам. К людям, которые решают свои конкретные задачи», - заявила Захарова.

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