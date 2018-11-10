«Кульбит Бабченко приравнял профессию журналиста к пропагандистам и врунам» - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала свою оценку «убийства», которое инсценировали украинские власти в отношении Аркадия Бабченко. С точки зрения дипломата, в журналистике произошел водораздел на «до» и «после» этого несостоявшегося покушения.

Такую точку зрения глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова высказала в программе «Крутая история с Татьяной Митковой», выходящей на телеканале НТВ.

Захарова считает, что поступок Бабченко приравнял журналистов к пропагандистам. И, соответственно, произошел своеобразный «водораздел» ситуации на «до» и «после».

Напомним, что «убийство» Бабченко произошло 29 мая в Киеве. Уже на следующий день выяснилось, что это инсценировка СБУ.

«За счет этого кульбита Бабченко они становятся приравненными к пропагандистам, врунам, лжецам, двойным агентам, перевертышам. К людям, которые решают свои конкретные задачи», - заявила Захарова.