«Кулаки Кремля»: кто создал на Украине силовые структуры для защиты интересов Юго-востока и православия • 45 • Украина

Новоназначенный глава Наблюдательного совета «Укроборонпрома», экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин считает, что военное будущее Украины – за частными армиями. Кстати, об этом он пишет и в своей новой книге «Как победить Россию в войне будущего».



В принципе, частные военные формирования для Украины не новость. Они появились еще на Евромайдане (помните, «Самооборона» Парубия?), потом переродились в карбаты, воевавшие в АТО. Многие из территориальных военных батальонов находились на содержании олигарха Коломойского, обещавшего по 10 000 за голову русского. И доподлинно известно, что за наступление «киборгов» на Иловайск Геннадий Корбан заплатил почти 400 000 долларов. А сейчас у каждого у крупного олигарха и политика есть своя армия. Одним она понадобилась в войне за передел собственности (рейдерство, отжим предприятий), которые процветали в первые три года правления, другим – для защиты своих политических интересов. Например, одна из самых сильных полувоенных структур – у министра МВД Авакова. Ему подконтрольны «Нацдружины» Андрея Билецкого, и полк «Азов». Собственная «охрана» имеется и у Порошенко – она состоит из бывших атошников и националистов. А вот силу Коломойского и Ахметова составляют частные охранные компании – они больше ориентированы на защиту бизнеса, а не на политические войны. У начальников рангом поменьше, вроде мэров Филатова и Кличко есть собственные муниципальные «варты», по меткому выражению юриста Андрея Портнова, это бродячие банды, состоящие из ветеранов майданов, активистов, атошников. Платит им за «услуги» местный бюджет, сами себя они считают аналогом советских дружинников, хотя и борются с «совком». Долгое время монополия на силу была именно у частных армий власть имущих, с помощью которых кошмарили политических оппонентов или противников майдана. Поэтому появление «защиты» у ОПЗЖ вызвало буквально оторопь у патриотов, привыкших находиться на эксклюзивном положении и «под крышей» действующей власти.



Впервые о наличии собственной военной силы у ОПЗЖ заговорили около полугода назад – когда бывший советник главы МВД Илья Кива презентовал организацию « Патриоты – за жизнь». Сделал он это в Днепре – на родине фрайкоров. Депутат отметил, что новая организация призвана объединить граждан-патриотов, которые готовы отстаивать мир, порядок, справедливость и закон в Украине.



«Мы заставим власть выполнять свой функционал и обеспечим состояние защищенности гражданам. Мы дадим возможность нашим детям жить в мирной стране. Мы – мужчины, и на наших плечах обязанность перед будущим, нашими семьями и нашими детьми. Мы должны остановить существующую вакханалию, беспредел и хаос, которые сегодня пожирают и уничтожают наше государство. Поэтому, мы - «Патриоты – За жизнь», и каждый, кто исповедует систему порядка и дисциплины, у кого в основе морали лежит Конституция, честь, совесть, сегодня стоят рядом. Мы будем расти и укрепляться. И так будет в каждом областном центре, в каждом городе и каждом районе. Мы добьёмся мира, вернем порядок и дадим чувство защищенности гражданам Украины», - заявил депутат-оппозиционер.



«Армия Виктора Медведчука… они создают картинку для пророссийских СМИ и они будут первыми защищать антимайдан», - немедленно возопил профессиональный патриот, экс-спикер «Правого сектора» Болеслав Береза. «Когда ты кум Владимира Путина и лидер пророссийской партии ОПЗЖ – вопрос наличия вооруженных отрядов принимает стратегическое значение», - поддержали правосека побратимы. Они называют «Патриотов за жизнь» обыкновенными титушками и напоминают, что еще в 2017-м их предводитель Илья Кива грозился «стирать с лица земли любителей русского мира». А два года спустя, после того, как Аваков делегировал своего советника в Оппо-платформу, Кива начал заявлять о защите памяти предков и о том, что «никто не запретит ему общаться с семьей в Москве».



Силовики из провластных частных военных структур убеждают украинцев в том, что «Патриоты» Кивы не имеют никакой идеологии, а просто зарабатывают деньги. Наемники партии войны, напротив, считают себя, идеологически подкованными людьми, выступающими за независимость Украины и войну с Россией до победного конца. В последнее время, силовики Кивы активизировались: они охраняют все политические акции ОПЗЖ, прежде всего, направленные против внешнего управления и сотрудничества с МВФ. Недавно такие мероприятия прошли под зданием посольства США и под Кабмином, вызвав большой резонанс. Особенно потому, что националисты и радикалы не смогли их сорвать, остановленные «патриотами за жизнь».



Илья Кива и Патриоты – За жизнь, Виктор Черный и Шторм. Кто готов защищать интересы кума Путина Медведчука в Украине «Они нигде не анонсируют свои акции. Даже для полиции акция под посольством США была неожиданностью. Акцию на Софийской площади они делали вообще в шесть утра. Построились, пофотографировались и разъехались. Они все делают по-тихому», – жалуется волонтер Роман Синицын.



По настоящему, силовая структура ОПЗЖ заработала перед местными выборами. И судя по негодованию противников, свою задачу они выполнили: защитили людей, отстояли результат (партия Медведчука заняла второе место по стране на местных выборах, получив почти 20% поддержки граждан), и главное – показали украинцам, что на радикальный болт всегда найдется гайка с оппозиционной резьбой. Демонстрация «зубов» сыграла немаловажную роль в поддержке оппозиционеров на выборах: они перестали быть терпилами и соглашателями в глазах избирателей Юго-востока, и электорат ответил взаимностью. Ведь чего греха таить: многие сторонники бывших «регионалов» долго ждали от них сопротивления «властям майдана» и надеялись на защиту от притеснений и нарушений прав «ватников».



«Есть Нацкорпус Билецкого. Медведчук захотел создать альтернативу. Чтобы на период местных выборов у ОПЗЖ была физическая защита», - признал источник в МВД, пожелавший сохранить инкогнито. А глава штаба полка «Азов» Владислав Соболевский заявил, что организация Кивы была создана перед местными выборами «для усиления противостояния проукраинской части населения с пророссийской». Как бы то ни было, но впервые за последние семь лет националисты и патриоты получили отпор. Как говорил герой фильма «Москва слезам не верит»: теперь эти мальчишки будут знать, что на силу всегда найдется другая сила. Так кто ж они, эти «рыцари Кивы»? По оценке специалистов по уличным движениям, условный костяк организации «Патриоты за жизнь» составляет около 20 человек. Часть из них получает месячную оплату, размер которой может стартовать от $1000. Все остальные набираются под каждую отдельную акцию. Региональным куратором структуры является Олег Ширяев – и это очень интересная фигура. И тоже - из окружения министра Авакова. В 2014 году он был одним из основателей роты полиции «Восточный корпус» в структуре МВД в Харьковской области и участвовал в АТО. Лично из рук министра Авакова получил наградное оружие. Но уже через три года рукопожатие министра сменилось обвинениями: Ширяев был арестован за попытку рейдерского захвата элеватора в Харьковской области. Однако меньше чем Но через месяц атошник вышел на свободу под залог 1 млн грн. Примечательно, что его адвокатом тогда был губернатор Алексей Кучер. А уже в августе нынешнего года атошник и друг Кивы перешел на сторону добра, став одним из руководителей организации ПЗЖ. Вообще, Харьковская область в качестве «оплота» оппозицией была выбрана не случайно: приграничный регион с пророссийскими настроениями. Так давно «положили» на Центр и ведут самостоятельную, практически, автономную политику – это доказало избрание Кернеса мэром города. Нелишне напомнить, что год назад экс-глава администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин был избран председателем харьковской областной организации «Оппозиционная платформа – За жизнь». Иными словами, сопротивление частным силовым структурам власть имущих началось с области, которая считалась «вотчиной Авакова» и одновременно «пророссийским анклавом». Сочетание многовекторности Арсена Борисовича с хитростью кума Путина и популярностью харьковских местных лидеров и дала впечатляющий результат. Понятно, что и перекрасились и бойцы освободительного фронта, из атошников превратившись в голубей мира. Сначала Кива, а потом и его правая рука – Ширяев – в один голос заявляю о том, что разочаровались в псевдопатриотических структурах, с которыми начинали свой боевой путь. Тотальная украинизация ведёт к росту популярности русского языка – политолог



«Они – марионетки на политическом рынке. Любой олигарх, имеющий деньги, может обращаться к ним, и они выполняют грязную работу. Мне это неприемлемо и поэтому я здесь», - заявил один из лидеров «Патриоты- за жизнь». По словам Ширяева, в организации уже больше 1000 человек, а представительство ПЗЖ есть в каждой области. Правда, на странице «Патриотов…» можно найти отчеты об активности исключительно из юго-восточных регионов. А на акции в Киеве под предводительством Кивы собирается пару сотен бойцов. Но каждый из них, как говорил товарищ Сухов, «целой роты стоит». Именно поэтому на мероприятиях против внешнего управления не случилось традиционных нападений и избиений митингующих, как это бывало, например, в день Победы… Сторонники еврокурса просто побоялись «кулаков Кремля» - так оппоненты называют охранную армию ОПЗЖ. Победным маршем прошлись оппозиционеры и в день освобождения Украины от фашистов: притихшие декоммунизаторы и патриоты не смогли помешать лидерам оппозиции возложить цветы к Вечному огню и почтить память погибших. Эта демонстрация силы спровоцировала мощную информационную атаку против ПЗЖ. Сообразив, что заявления о причастности лидеров «Патриотов за жизнь» к МВД и Авакову не работают, организацию начали дискредитировать по методичкам 2013 года, обзывая «частную армию Медведчука» криминальными элементами и титушками.



«Когда нужно собрать людей в Полтаве, они обзванивают криминальные круга в Харьковской, Луганской и Сумской областях. И титушки за 1000 грн соглашаются постоять на акции. При этом на каждой акции всегда новые титушки. У них постоянно меняется состав», – рассказал экс-командующий полком спецназначения Днепр-1 и нардеп восьмого созыва от «Народного фронта» Юрий Береза. Также, по его словам, на акциях используется массовка из спортзалов, которая набирается благодаря сарафанному радио.



«Больше всего националистов и атошников бесит то, что их вчерашние сторонники переметнулись на другую сторону. Ведь они точно также набирали своих подручных из числа спортсменов и платили им за участие в акциях закошмаривания «ваты», называя это патриотической позицией молодежи. А в итоге - за что боролись, за то и напоролись. Сейчас они скулят о том, что в небольших районных центрах, откуда в основном набираются спортивные парни, люди не особо разбираются в политике и хватаются за любую возможность заработать. То есть, что позволено Юпитеру, не позволено быку?», - вопрошает блогер Инга Кирюхина.



«В чатах часто пишут "Работа. Чернигов. Три часа. Оплата 1000 по факту». И люди соглашаются. Они могут даже не иметь пророссийские взгляды, но из-за финансового фактора изменяют сами себе», – пытается объяснить «зраду» комбат «Днепра-1».



Однако, вопреки попыткам представить ПЗЖ сборищем уголовников и «качков», в большинстве регионов у оппозиционеров есть региональные кураторы, которые отвечают за подбор «бодигардов». Например, в Одессе это Ярослав Мудрый, который был помощником депутата Одесского облсовета от «Евросолидарности» Виталия Свичинского. А в Северодонецке Луганской области за деятельность «Патриотов…» отвечает Виталий Невеселый, который возглавляет отдел молодежи и спорта местного горсовета.



В Запорожье ячейкой руководит Михаил Бажанов - до марта 2020 года работал замначальника управления Нацполиции в Запорожской области. Вот вам и еще одна «связка» с Аваковым! Кроме того, акции «Патриотов…» в области куирует Александр Аганин, директор запорожской охранной компании «Миротворец» и помощник Кивы в парламенте. Игорь Додон: Правительство в отставку не уйдёт



В Днепре помощником главы местной ячейки ПЗЖ является Виталий Гуленок, который во времена президентства Виктора Януковича работал в днепропетровском управлении МВД. При этом на презентации днепровской ячейки присутствовал кикбоксер Александр Багацкий: он возглавляет общественное формирование «Безопасные улицы». Это аналог «муниципальной варты», созданной, как мы писали выше, из безработных атошников и волонтеров – для поддержки местных руководителей. Так что в Днепре на «Борю – вешателя» теперь есть противовес в виде ребят-кикбоксеров из оппозиционного лагеря. Правда, большинство из них избегает публичности, что особенно бесит сторонников балаклав и кастрюль.



«На камеры лица показывает только костяк Патриотов – За жизнь. Другие помимо медицинских масок надевают кепки и капюшоны, что не позволяет их идентифицировать. Более того, на некоторых фотографиях лица участников размыты и напоминает это скорее криминальную хронику, чем общественную деятельность», - негодует правосек Болеслав Береза. Действительно, непубличность «патриотов за жизнь» мешает их вычислить и избить поодиночке: как привыкли делать герои АТО и ветераны майдана.



Сам куратор ПЗЖ объясняет это так: «Они никого не стыдятся. Кто-то является ветераном МВД или работает в правоохранительной структуре и ему импонирует наша организация. Чтобы не было проблем на работе, человек вправе это сделать», – объясняет Ширяев. Он уверяет, что организация «не ставит перед собой задачу иметь оружие», хотя лично у него оно есть. При этом в соцсетях ПЗЖ можно найти видео, на котором одесские активисты организации стреляют из огнестрельного оружия и отрабатывают тактику поведения на массовых акциях, которая напоминает тренировку силовиков. Однако, точно такие же акции в лагере «Азовец», например, радикалы стараются не замечать. Сами же «Патриоты…» открыто признают, что их маленькая армия постоянно повышает боеготовность: «Не вижу ничего плохого, если раз в неделю люди стреляют в тире. И не расцениваю это как подготовку к чему-то. Люди тренируются, и им это нравится. Они пришли на тренировку и выпустили пар», – поясняет он. Кстати, именно эти показные тренировки, говорящие о хорошей силовой подготовке больше всего пугают противников частной армии Медведчука: «киборги», «азовцы», семенченки и парасюки стараются не нарываться, и вместо реальных стычек воюют с диванов.



А в это время «армия Медведчука» расширяется. Так, вместе с Кивой основателем ПЗЖ является оппозиционный нардеп Виктор Черный. Он, в свою очередь, один из четырех владельцев детективного охранного агентства «Шторм» (до этого – «Сварог») и вице-президент федерации боевого самбо Украины. Почетным президентом федерации является сам Виктор Медведчук, а президентом – Эльхан Велиев, тоже не чужой организации человек. Вообще же, «Шторм» – это частная фирма, обеспечивающая охрану Медведчука и его объектов. Костяк охранной фирмы состоит из 20-30 специально обученных людей, среди них экс-сотрудники «Беркута» и милиции времен Януковича



Главный офис «Шторма» находится в центре Киева на улице Васильковской: его несколько раз атаковали патриоты, забрасывая помещение взрывчатыми веществами. Есть у «Патриотов…» и своя тренировочная база «Козак»: сейчас ее активно «штормит» об проверок СБУ. Баканов и Ко также чувствут опасность, исходящую от частной армии Медведчука, но накопать на них что-то серьезное спецслужбы не в состоянии – благодаря сильной юридической защите. Ведь Медведчук – юрист экстра-класса, выиграл не одно дело. Еще один сооснователь «Шторма» - Иван Бойченко. Он был руководителем подразделения МВД по борьбе с организованной преступностью и активистом движения «Украинский выбор».



Помимо физической защиты и отпора националистическим фрайкорам, «армия ОПЗЖ» занимается защитой канонического православия. Правда, здесь у них монополии нет, аналогичной деятельностью занимается и Вадим Новинский, считающийся близким к олигарху Ахметову. К слову, эта «охрана» дает свои результаты: патриоты и томосеки уже больше года не заикаются о штурме и захвате Киево-Печерской лавры, не требуют «раскулачить московских попов» и отдать православные святыни ПЦУ. Они явно боятся «кулаков Кремля», и как Береза тявкают из под лавки о том, что «в каждом мужском монастыре УПЦ МП находится от 100 боевиков, переодетых в попов и подконтрольных российским спецслужбам». Бывший волонтер Синицын также заявлял в интервью радио «Свобода» о том, что в областях есть идейные сторонники ОПЗЖ, которые охраняют храмы УПЦ МП, и мешают томосекам издеваться над прихожанами каноничной православной церкви. Действительно, наиболее активно акции в защиту храмов УПЦ проходили после предоставления томоса Православной церкви Украины, когда сторонники Фанара «перекрещивали» украинцев в новую веру, заставляли общины принимать решения в пользу перехода храма в лоно ПЦУ, да и просто избивали священников и верующих. Благодаря позиции «частной армии» ОПЗЖ религиозные бесчинства удалось прекратить и сейчас уже никто не публикует статистику о массовом переходе приходов в ПЦУ, практически сошли на нет рейдерские захваты церквей. И хотя о победе говорить рано, но «кулаки Кремля» все же сделали свое дело, защитив сотни тысяч православных. Кстати, это повысило и электоральную привлекательность политсилы: гонимые прихожане голосовали за ОПЗЖ. Юг Украины намерены зачистить от русского наследия



Надо сказать, что активная позиция «Патриотов за жизнь» в отстаивании политических, духовных, предвыборных интересов сторонников оппозиции так достала профессиональных патриотов, что они громко стали звать на помощь… нет, не Бандеру, а СБУ. То есть, расписались в своем бессилии перед натиском оппозиционеров. «Обращения к СБУ выглядят, по меньшей мере, странно. Ведь сами же националисты орали, что бойцы Кивы - без идеологии и за деньги, сборище криминальных элементов… Так почему ж патриоты с идеологией и бесплатно не в состоянии их победить и просят помощи у своей крыши- МВД и СБУ?», - отмечает политолог Калиниченко.



«Ключевой вопрос к СБУ. Почему они допускают и терпят эти движения. Либо им это выгодно, либо они не работают в этом направлении. Хотя это очевидный пророссийский элемент, с которым нужно работать», негодует волонтер Синицын. А бывший командир «Азова» Соболевский заявил, что «Патриоты – За жизнь – это сила, которая будет встречать российские оккупационные войска в случае военного вторжения». То есть, патриоты пытаются представить «армию Медведчука» как угрозу национальной безопасности – не больше, не меньше. Более того. как признают противники ОПЗЖ в каждом городе есть определенное пророссийское лобби, которым не занимается СБУ. Соболевский уверен: «нужно смотреть шире и искать подобные спящие структуры в стране. Потому что, когда Путин захочет эскалации и начнет военное наступление в Украине, то в эти спящие пророссийские элементы будет вливаться намного больше денег и они будут намного активнее». Патриоты сетуют, что заявления о «возрождении скреп» в Украине не являются преступлением, а сайт «Миротворец» уже никого не пугает. Однако, СБУ не дала официального ответа ни на возмущение атошников, ни на запросы патриотических СМИ, правда, негласно заверив озабоченных радикалов в том, что ситуация находится под контролем.



И спецслужбы и профессиональный патриоты лелеют надежду, что после выборов деятельность силовых структур ОПЗЖ сойдет на нет: мол, люди их не поддерживают,и стоит правоохранителям усилить бдительность, как «штормы» и «оплоты» сгинут. Однако, рассчитывать на это явно не стоит: в обществе уже произошел перелом настроений, и страна стремительно несется к перезагрузке власти и досрочных выборов в парламент. И в этой войне ключевое место займут именно частные армии политиков.

Новоназначенный глава Наблюдательного совета «Укроборонпрома», экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин считает, что военное будущее Украины – за частными армиями. Кстати, об этом он пишет и в своей новой книге «Как победить Россию в войне будущего».В принципе, частные военные формирования для Украины не новость. Они появились еще на Евромайдане (помните, «Самооборона» Парубия?), потом переродились в карбаты, воевавшие в АТО. Многие из территориальных военных батальонов находились на содержании олигарха Коломойского, обещавшего по 10 000 за голову русского. И доподлинно известно, что за наступление «киборгов» на Иловайск Геннадий Корбан заплатил почти 400 000 долларов. А сейчас у каждого у крупного олигарха и политика есть своя армия. Одним она понадобилась в войне за передел собственности (рейдерство, отжим предприятий), которые процветали в первые три года правления, другим – для защиты своих политических интересов. Например, одна из самых сильных полувоенных структур – у министра МВД Авакова. Ему подконтрольны «Нацдружины» Андрея Билецкого, и полк «Азов». Собственная «охрана» имеется и у Порошенко – она состоит из бывших атошников и националистов. А вот силу Коломойского и Ахметова составляют частные охранные компании – они больше ориентированы на защиту бизнеса, а не на политические войны. У начальников рангом поменьше, вроде мэров Филатова и Кличко есть собственные муниципальные «варты», по меткому выражению юриста Андрея Портнова, это бродячие банды, состоящие из ветеранов майданов, активистов, атошников. Платит им за «услуги» местный бюджет, сами себя они считают аналогом советских дружинников, хотя и борются с «совком». Долгое время монополия на силу была именно у частных армий власть имущих, с помощью которых кошмарили политических оппонентов или противников майдана. Поэтому появление «защиты» у ОПЗЖ вызвало буквально оторопь у патриотов, привыкших находиться на эксклюзивном положении и «под крышей» действующей власти.Впервые о наличии собственной военной силы у ОПЗЖ заговорили около полугода назад – когда бывший советник главы МВД Илья Кива презентовал организацию « Патриоты – за жизнь». Сделал он это в Днепре – на родине фрайкоров. Депутат отметил, что новая организация призвана объединить граждан-патриотов, которые готовы отстаивать мир, порядок, справедливость и закон в Украине.«Мы заставим власть выполнять свой функционал и обеспечим состояние защищенности гражданам. Мы дадим возможность нашим детям жить в мирной стране. Мы – мужчины, и на наших плечах обязанность перед будущим, нашими семьями и нашими детьми. Мы должны остановить существующую вакханалию, беспредел и хаос, которые сегодня пожирают и уничтожают наше государство. Поэтому, мы - «Патриоты – За жизнь», и каждый, кто исповедует систему порядка и дисциплины, у кого в основе морали лежит Конституция, честь, совесть, сегодня стоят рядом. Мы будем расти и укрепляться. И так будет в каждом областном центре, в каждом городе и каждом районе. Мы добьёмся мира, вернем порядок и дадим чувство защищенности гражданам Украины», - заявил депутат-оппозиционер.«Армия Виктора Медведчука… они создают картинку для пророссийских СМИ и они будут первыми защищать антимайдан», - немедленно возопил профессиональный патриот, экс-спикер «Правого сектора» Болеслав Береза. «Когда ты кум Владимира Путина и лидер пророссийской партии ОПЗЖ – вопрос наличия вооруженных отрядов принимает стратегическое значение», - поддержали правосека побратимы. Они называют «Патриотов за жизнь» обыкновенными титушками и напоминают, что еще в 2017-м их предводитель Илья Кива грозился «стирать с лица земли любителей русского мира». А два года спустя, после того, как Аваков делегировал своего советника в Оппо-платформу, Кива начал заявлять о защите памяти предков и о том, что «никто не запретит ему общаться с семьей в Москве».Силовики из провластных частных военных структур убеждают украинцев в том, что «Патриоты» Кивы не имеют никакой идеологии, а просто зарабатывают деньги. Наемники партии войны, напротив, считают себя, идеологически подкованными людьми, выступающими за независимость Украины и войну с Россией до победного конца. В последнее время, силовики Кивы активизировались: они охраняют все политические акции ОПЗЖ, прежде всего, направленные против внешнего управления и сотрудничества с МВФ. Недавно такие мероприятия прошли под зданием посольства США и под Кабмином, вызвав большой резонанс. Особенно потому, что националисты и радикалы не смогли их сорвать, остановленные «патриотами за жизнь».Илья Кива и Патриоты – За жизнь, Виктор Черный и Шторм. Кто готов защищать интересы кума Путина Медведчука в Украине «Они нигде не анонсируют свои акции. Даже для полиции акция под посольством США была неожиданностью. Акцию на Софийской площади они делали вообще в шесть утра. Построились, пофотографировались и разъехались. Они все делают по-тихому», – жалуется волонтер Роман Синицын.По настоящему, силовая структура ОПЗЖ заработала перед местными выборами. И судя по негодованию противников, свою задачу они выполнили: защитили людей, отстояли результат (партия Медведчука заняла второе место по стране на местных выборах, получив почти 20% поддержки граждан), и главное – показали украинцам, что на радикальный болт всегда найдется гайка с оппозиционной резьбой. Демонстрация «зубов» сыграла немаловажную роль в поддержке оппозиционеров на выборах: они перестали быть терпилами и соглашателями в глазах избирателей Юго-востока, и электорат ответил взаимностью. Ведь чего греха таить: многие сторонники бывших «регионалов» долго ждали от них сопротивления «властям майдана» и надеялись на защиту от притеснений и нарушений прав «ватников».«Есть Нацкорпус Билецкого. Медведчук захотел создать альтернативу. Чтобы на период местных выборов у ОПЗЖ была физическая защита», - признал источник в МВД, пожелавший сохранить инкогнито. А глава штаба полка «Азов» Владислав Соболевский заявил, что организация Кивы была создана перед местными выборами «для усиления противостояния проукраинской части населения с пророссийской». Как бы то ни было, но впервые за последние семь лет националисты и патриоты получили отпор. Как говорил герой фильма «Москва слезам не верит»: теперь эти мальчишки будут знать, что на силу всегда найдется другая сила. Так кто ж они, эти «рыцари Кивы»? По оценке специалистов по уличным движениям, условный костяк организации «Патриоты за жизнь» составляет около 20 человек. Часть из них получает месячную оплату, размер которой может стартовать от $1000. Все остальные набираются под каждую отдельную акцию. Региональным куратором структуры является Олег Ширяев – и это очень интересная фигура. И тоже - из окружения министра Авакова. В 2014 году он был одним из основателей роты полиции «Восточный корпус» в структуре МВД в Харьковской области и участвовал в АТО. Лично из рук министра Авакова получил наградное оружие. Но уже через три года рукопожатие министра сменилось обвинениями: Ширяев был арестован за попытку рейдерского захвата элеватора в Харьковской области. Однако меньше чем Но через месяц атошник вышел на свободу под залог 1 млн грн. Примечательно, что его адвокатом тогда был губернатор Алексей Кучер. А уже в августе нынешнего года атошник и друг Кивы перешел на сторону добра, став одним из руководителей организации ПЗЖ. Вообще, Харьковская область в качестве «оплота» оппозицией была выбрана не случайно: приграничный регион с пророссийскими настроениями. Так давно «положили» на Центр и ведут самостоятельную, практически, автономную политику – это доказало избрание Кернеса мэром города. Нелишне напомнить, что год назад экс-глава администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин был избран председателем харьковской областной организации «Оппозиционная платформа – За жизнь». Иными словами, сопротивление частным силовым структурам власть имущих началось с области, которая считалась «вотчиной Авакова» и одновременно «пророссийским анклавом». Сочетание многовекторности Арсена Борисовича с хитростью кума Путина и популярностью харьковских местных лидеров и дала впечатляющий результат. Понятно, что и перекрасились и бойцы освободительного фронта, из атошников превратившись в голубей мира. Сначала Кива, а потом и его правая рука – Ширяев – в один голос заявляю о том, что разочаровались в псевдопатриотических структурах, с которыми начинали свой боевой путь.«Они – марионетки на политическом рынке. Любой олигарх, имеющий деньги, может обращаться к ним, и они выполняют грязную работу. Мне это неприемлемо и поэтому я здесь», - заявил один из лидеров «Патриоты- за жизнь». По словам Ширяева, в организации уже больше 1000 человек, а представительство ПЗЖ есть в каждой области. Правда, на странице «Патриотов…» можно найти отчеты об активности исключительно из юго-восточных регионов. А на акции в Киеве под предводительством Кивы собирается пару сотен бойцов. Но каждый из них, как говорил товарищ Сухов, «целой роты стоит». Именно поэтому на мероприятиях против внешнего управления не случилось традиционных нападений и избиений митингующих, как это бывало, например, в день Победы… Сторонники еврокурса просто побоялись «кулаков Кремля» - так оппоненты называют охранную армию ОПЗЖ. Победным маршем прошлись оппозиционеры и в день освобождения Украины от фашистов: притихшие декоммунизаторы и патриоты не смогли помешать лидерам оппозиции возложить цветы к Вечному огню и почтить память погибших. Эта демонстрация силы спровоцировала мощную информационную атаку против ПЗЖ. Сообразив, что заявления о причастности лидеров «Патриотов за жизнь» к МВД и Авакову не работают, организацию начали дискредитировать по методичкам 2013 года, обзывая «частную армию Медведчука» криминальными элементами и титушками.«Когда нужно собрать людей в Полтаве, они обзванивают криминальные круга в Харьковской, Луганской и Сумской областях. И титушки за 1000 грн соглашаются постоять на акции. При этом на каждой акции всегда новые титушки. У них постоянно меняется состав», – рассказал экс-командующий полком спецназначения Днепр-1 и нардеп восьмого созыва от «Народного фронта» Юрий Береза. Также, по его словам, на акциях используется массовка из спортзалов, которая набирается благодаря сарафанному радио.«Больше всего националистов и атошников бесит то, что их вчерашние сторонники переметнулись на другую сторону. Ведь они точно также набирали своих подручных из числа спортсменов и платили им за участие в акциях закошмаривания «ваты», называя это патриотической позицией молодежи. А в итоге - за что боролись, за то и напоролись. Сейчас они скулят о том, что в небольших районных центрах, откуда в основном набираются спортивные парни, люди не особо разбираются в политике и хватаются за любую возможность заработать. То есть, что позволено Юпитеру, не позволено быку?», - вопрошает блогер Инга Кирюхина.«В чатах часто пишут "Работа. Чернигов. Три часа. Оплата 1000 по факту». И люди соглашаются. Они могут даже не иметь пророссийские взгляды, но из-за финансового фактора изменяют сами себе», – пытается объяснить «зраду» комбат «Днепра-1».Однако, вопреки попыткам представить ПЗЖ сборищем уголовников и «качков», в большинстве регионов у оппозиционеров есть региональные кураторы, которые отвечают за подбор «бодигардов». Например, в Одессе это Ярослав Мудрый, который был помощником депутата Одесского облсовета от «Евросолидарности» Виталия Свичинского. А в Северодонецке Луганской области за деятельность «Патриотов…» отвечает Виталий Невеселый, который возглавляет отдел молодежи и спорта местного горсовета.В Запорожье ячейкой руководит Михаил Бажанов - до марта 2020 года работал замначальника управления Нацполиции в Запорожской области. Вот вам и еще одна «связка» с Аваковым! Кроме того, акции «Патриотов…» в области куирует Александр Аганин, директор запорожской охранной компании «Миротворец» и помощник Кивы в парламенте.В Днепре помощником главы местной ячейки ПЗЖ является Виталий Гуленок, который во времена президентства Виктора Януковича работал в днепропетровском управлении МВД. При этом на презентации днепровской ячейки присутствовал кикбоксер Александр Багацкий: он возглавляет общественное формирование «Безопасные улицы». Это аналог «муниципальной варты», созданной, как мы писали выше, из безработных атошников и волонтеров – для поддержки местных руководителей. Так что в Днепре на «Борю – вешателя» теперь есть противовес в виде ребят-кикбоксеров из оппозиционного лагеря. Правда, большинство из них избегает публичности, что особенно бесит сторонников балаклав и кастрюль.«На камеры лица показывает только костяк Патриотов – За жизнь. Другие помимо медицинских масок надевают кепки и капюшоны, что не позволяет их идентифицировать. Более того, на некоторых фотографиях лица участников размыты и напоминает это скорее криминальную хронику, чем общественную деятельность», - негодует правосек Болеслав Береза. Действительно, непубличность «патриотов за жизнь» мешает их вычислить и избить поодиночке: как привыкли делать герои АТО и ветераны майдана.Сам куратор ПЗЖ объясняет это так: «Они никого не стыдятся. Кто-то является ветераном МВД или работает в правоохранительной структуре и ему импонирует наша организация. Чтобы не было проблем на работе, человек вправе это сделать», – объясняет Ширяев. Он уверяет, что организация «не ставит перед собой задачу иметь оружие», хотя лично у него оно есть. При этом в соцсетях ПЗЖ можно найти видео, на котором одесские активисты организации стреляют из огнестрельного оружия и отрабатывают тактику поведения на массовых акциях, которая напоминает тренировку силовиков. Однако, точно такие же акции в лагере «Азовец», например, радикалы стараются не замечать. Сами же «Патриоты…» открыто признают, что их маленькая армия постоянно повышает боеготовность: «Не вижу ничего плохого, если раз в неделю люди стреляют в тире. И не расцениваю это как подготовку к чему-то. Люди тренируются, и им это нравится. Они пришли на тренировку и выпустили пар», – поясняет он. Кстати, именно эти показные тренировки, говорящие о хорошей силовой подготовке больше всего пугают противников частной армии Медведчука: «киборги», «азовцы», семенченки и парасюки стараются не нарываться, и вместо реальных стычек воюют с диванов.А в это время «армия Медведчука» расширяется. Так, вместе с Кивой основателем ПЗЖ является оппозиционный нардеп Виктор Черный. Он, в свою очередь, один из четырех владельцев детективного охранного агентства «Шторм» (до этого – «Сварог») и вице-президент федерации боевого самбо Украины. Почетным президентом федерации является сам Виктор Медведчук, а президентом – Эльхан Велиев, тоже не чужой организации человек. Вообще же, «Шторм» – это частная фирма, обеспечивающая охрану Медведчука и его объектов. Костяк охранной фирмы состоит из 20-30 специально обученных людей, среди них экс-сотрудники «Беркута» и милиции времен ЯнуковичаГлавный офис «Шторма» находится в центре Киева на улице Васильковской: его несколько раз атаковали патриоты, забрасывая помещение взрывчатыми веществами. Есть у «Патриотов…» и своя тренировочная база «Козак»: сейчас ее активно «штормит» об проверок СБУ. Баканов и Ко также чувствут опасность, исходящую от частной армии Медведчука, но накопать на них что-то серьезное спецслужбы не в состоянии – благодаря сильной юридической защите. Ведь Медведчук – юрист экстра-класса, выиграл не одно дело. Еще один сооснователь «Шторма» - Иван Бойченко. Он был руководителем подразделения МВД по борьбе с организованной преступностью и активистом движения «Украинский выбор».Помимо физической защиты и отпора националистическим фрайкорам, «армия ОПЗЖ» занимается защитой канонического православия. Правда, здесь у них монополии нет, аналогичной деятельностью занимается и Вадим Новинский, считающийся близким к олигарху Ахметову. К слову, эта «охрана» дает свои результаты: патриоты и томосеки уже больше года не заикаются о штурме и захвате Киево-Печерской лавры, не требуют «раскулачить московских попов» и отдать православные святыни ПЦУ. Они явно боятся «кулаков Кремля», и как Береза тявкают из под лавки о том, что «в каждом мужском монастыре УПЦ МП находится от 100 боевиков, переодетых в попов и подконтрольных российским спецслужбам». Бывший волонтер Синицын также заявлял в интервью радио «Свобода» о том, что в областях есть идейные сторонники ОПЗЖ, которые охраняют храмы УПЦ МП, и мешают томосекам издеваться над прихожанами каноничной православной церкви. Действительно, наиболее активно акции в защиту храмов УПЦ проходили после предоставления томоса Православной церкви Украины, когда сторонники Фанара «перекрещивали» украинцев в новую веру, заставляли общины принимать решения в пользу перехода храма в лоно ПЦУ, да и просто избивали священников и верующих. Благодаря позиции «частной армии» ОПЗЖ религиозные бесчинства удалось прекратить и сейчас уже никто не публикует статистику о массовом переходе приходов в ПЦУ, практически сошли на нет рейдерские захваты церквей. И хотя о победе говорить рано, но «кулаки Кремля» все же сделали свое дело, защитив сотни тысяч православных. Кстати, это повысило и электоральную привлекательность политсилы: гонимые прихожане голосовали за ОПЗЖ.Надо сказать, что активная позиция «Патриотов за жизнь» в отстаивании политических, духовных, предвыборных интересов сторонников оппозиции так достала профессиональных патриотов, что они громко стали звать на помощь… нет, не Бандеру, а СБУ. То есть, расписались в своем бессилии перед натиском оппозиционеров. «Обращения к СБУ выглядят, по меньшей мере, странно. Ведь сами же националисты орали, что бойцы Кивы - без идеологии и за деньги, сборище криминальных элементов… Так почему ж патриоты с идеологией и бесплатно не в состоянии их победить и просят помощи у своей крыши- МВД и СБУ?», - отмечает политолог Калиниченко.«Ключевой вопрос к СБУ. Почему они допускают и терпят эти движения. Либо им это выгодно, либо они не работают в этом направлении. Хотя это очевидный пророссийский элемент, с которым нужно работать», негодует волонтер Синицын. А бывший командир «Азова» Соболевский заявил, что «Патриоты – За жизнь – это сила, которая будет встречать российские оккупационные войска в случае военного вторжения». То есть, патриоты пытаются представить «армию Медведчука» как угрозу национальной безопасности – не больше, не меньше. Более того. как признают противники ОПЗЖ в каждом городе есть определенное пророссийское лобби, которым не занимается СБУ. Соболевский уверен: «нужно смотреть шире и искать подобные спящие структуры в стране. Потому что, когда Путин захочет эскалации и начнет военное наступление в Украине, то в эти спящие пророссийские элементы будет вливаться намного больше денег и они будут намного активнее». Патриоты сетуют, что заявления о «возрождении скреп» в Украине не являются преступлением, а сайт «Миротворец» уже никого не пугает. Однако, СБУ не дала официального ответа ни на возмущение атошников, ни на запросы патриотических СМИ, правда, негласно заверив озабоченных радикалов в том, что ситуация находится под контролем.И спецслужбы и профессиональный патриоты лелеют надежду, что после выборов деятельность силовых структур ОПЗЖ сойдет на нет: мол, люди их не поддерживают,и стоит правоохранителям усилить бдительность, как «штормы» и «оплоты» сгинут. Однако, рассчитывать на это явно не стоит: в обществе уже произошел перелом настроений, и страна стремительно несется к перезагрузке власти и досрочных выборов в парламент. И в этой войне ключевое место займут именно частные армии политиков. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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