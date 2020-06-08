Кукуха съехала? Да это подарок ЦРУ, а не закон: Никита Михалков о едином регистре личных данных

Никита Михалков подчеркнул, что мы наблюдаем попытку проведения закона о контингенте - "вот что это значит".

"Вот этот ужас был принят Государственной Думой и Советом Федерации. И только вето президента остановило это. Вы представляете себе, что личные данные детей оказываются в частных руках, в руках частных компаний? Где они всплывают? Куда они деваются? Откуда мы получаем сведения о том, что этих детей разбирают, так сказать, для органов? Опять же, утрирую, наверное, наверное, всё очень благостно и прекрасно. Но не думать об этом бесстыдно, согласитесь", - подчеркнул Никита Михалков.

Режиссёр призвал посмотреть хотя бы на зарубежный опыт, раз нам так нравися наблюдать за своими оппонентами.

"Если уж мы так заглядываемся на наших коллег из-за рубежа, а почему нам не вспомнить, например: в Великобритании в 2006-м году был сформирован Национальный регистр идентификации. Однако спустя четыре года было принято решение об отказе от регистра. Потому что невозможно обеспечить конфиденциальность сведений о гражданах Великобритании. Почему бы нам не посмотреть с этой стороны на эту проблему, если уж мы так внимательно и так доверительно относимся к тому, что нам предлагают наши коллеги из-за рубежа, по поводу жизни города Москвы или нашей страны. А что думает по поводу сбора данных, личных, индивидуальных, наш президент Владимир Путин?"

Никита Михалков напомнил, что до 2026 года, согласно норме, гражданин не сможет даже прикоснуться к своим личным данным. Кроме того, собирать сведения будут гражданские лица.

"Я сейчас не буду называть статьи Конституции, которые нарушаются принятием этого закона. Вы можете их сами найти. Причём абсолютно всё идёт вразрез с тем, что говорит президент. Президент говорит: "Минимизация состава обрабатываемых персональных данных". А единый регистр - он нацелен на максимальный сбор этих данных. Ну, как это может быть? Потом, я повторю ещё раз, эти данные должны собирать федеральные налоговые службы. Это гражданская организация. Эти люди едва ли... Хорошо, ладно. ФСБ, полиция, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, и так далее, и так далее. Понимают. Там хотя бы люди, которые знают, как они отвечают за то, что эти данные уйдут. В 2019-м году специалисты британских компаний нашли в открытом доступе открытый кластер, содержащий персональные данные 20 миллионов россиян. А именно: их имена, адреса, номера паспортов, место проживания, номера телефонов, номера ИНН, работодателей, а также информацию об уплаченных налогах", - сказал Михалков.

Режиссёр напомнил и о позиции генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, высказанной ранее.

"Российские законодатели сделали большой подарок Агентству национальной безопасности и ЦРУ США. Теперь купить данные на членов семей офицеров ГРУ, СВР, ФСБ и ФСО не составит труда. Говорить о защите персональных данных в нашей стране не имеет никакого смысла: человеческий фактор никто не отменял, именно поэтому купить данные граждан России не составит никаких проблем".

В завершение Михалков подчеркнул, ему важно говорить об этой проблеме, поскольку она касается каждого из нас.

"Мне всё равно, что про меня будут думать. Конспиролог, сумасшедший, шизофреник, съехала кукуха, мукуха. Потому что меня, в данном случае, интересует не желание кого-то в чём-то убедить или обвинить. Меня интересует желание об этом думать. Думать. Ну, вы понимаете, дело не в том, чтобы впасть в истерику, так сказать, выходить с демонстрациями. Не об этом речь. Речь идёт о том, что мы должны точно абсолютно понимать: когда что-то происходит, что то, что происходит, приносит тем, кто это делает с нами, и нам, с кем это делают", - подчеркнул Никита Михалков.

Напомним, шоу "Бесогон" теперь выходит только на YouTube-канале программы, а не в эфире федерального телевидения после применённой цензуры.