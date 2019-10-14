Кукловоды честных марионеток

Соцсети сейчас полны стенаний лидеров несистемной оппозиции о том, какой «террор» власти устроили против них и осужденных и находящихся под судом участников протеста, «честных, белых и пушистых». Но интернет помнит все. Никакой импровизации в тех протестах не было и в помине. Кто-то кинулся на приманку «демократии», но их просто цинично использовали «кукловоды».

Вспоминаю то самое 27 июля. В Телеграмм-каналах «Зеленая лента», «Бессрочный протест», «Бессрочная мэрия», «Агит Россия», «Протестная Россия» и т.д. идет инструктаж, что делать, если…:

- Если полиция будет делить толпу – объединяйтесь в наибольшие группы, вместе мы сильнее...

"Если полиция будет делить толпу – объединяйтесь в наибольшие группы" - советовали телеграм-каналыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но это не только советы «бывалых» менее опытным. Упомянутые каналы делятся инструкциями и публикациями коллег-организаторов. «Агит Россия» с пометкой «Переслано из Зеленая лента» выкладывает инструкцию: «Знаменитое правило: достаточно 5% окружающих, чтобы заразить остальные 95%. Агитируйте прохожих, рассказывайте о выборах. 90% даже не знают о происходящем. Будьте сразу по всему городу (или хотя бы по всему центру)».

И они прекрасно осознают, куда ведут людей: «Узкий тротуар будет создавать давку у входов на Тверскую и у мэрии». Но это не страшно, поскольку «важная задача на любой массовой акции — показать хорошую картинку в СМИ».

Если до акции эти каналы давали советы, как себя вести и что делать, то в ходе протеста они буквально пошагово руководили действиями участников акции. «Зеленая лента» публикует присланную из «Бессрочного протеста» просьбу: «Друзья, старайтесь не светиться до 14.00. Сядьте в каком-нибудь кафе или неприметном месте и ждите, пока ближе к началу людей станет больше». Ту же просьбу транслирует и «Протестная Россия».

Организаторы прекрасно осознавали, куда ведут людейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чем дальше, тем больше накала. «Протестная Россия» в 13-39 не выдерживает и призывает: «Лучше собираться на Тверской и идти толпой на мэрию». Минуты не прошло, все те же 13-39 на часах, новый призыв: «ВСЕ НА ТВЕРСКУЮ!» Проходит всего 2 минуты и в 13-41 снова: «Нужно собираться у ТВЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ, а потом идти многотысячной толпой на мэрию». Все три призыва помечены «молниями». Припекает у «кукловодов».

О «мирном» характере выступлений и реальных «достижениях» этот же канал с гордостью сообщает: «Менты такие тупые… (13-54) Проломили ограждения (14-14). Протестующие забили мента, возле памятника Долгорукому (14-18). Протестующие валят заграждения (14-20)». Тщательно муссируются видеоролики прорывов полицейского оцепления. Не сложилось. А как хотелось. Даже инструкции от «Бессрочного протеста» не помогли: «А теперь представьте, если хотя бы десятая часть всех, кто пришёл, останется на улице и будет постоянно перемещаться, изматывая полицию, проводя рейды и акции. Помните, что это должно стать нашей основной задачей».

Тогда не смогли. А сейчас кричат, что они белые и пушистые и ни в чем не виноватые. И ни в коем случае к ним нельзя применять меры финансового воздействия и иные наказания. Требуют, чтобы было, как на Западе. Это вот так?

Еще в феврале премьер-министр Франции сообщил, что с ноября 2018-го 1796 участников протеста осуждены, в том числе и к реальным срокам, а 1422 ждут своих приговоров. Там же приняли закон, что прячущий под маской свое лицо участник протеста наказывается годом тюрьмы и штрафом в 15 тыс. евро, даже если сам ничего не сделал. Кстати, число «желтых жилетов» тут же пошло на спад, со 125 тысяч упало до 20-ти тысяч. Еще и после того, как расходы по компенсации ущерба, которые ранее оплачивал бюджет, возложили на самих протестующих. Это, не говоря об убитых и раненых. И далеко не все из осужденных крушили и жгли. Одного, кстати, посадили на несколько месяцев за то, что просто пытался убежать от полицейского. И так не только во Франции. США, Великобритания, Испания. Каталонским сепаратистам, например, грозит до 7 лет тюрьмы только за призыв к протестам. Десятки примеров.

Им реально хочется, чтобы так? Или просто лгать не привыкать?