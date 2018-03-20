Кукла Собчак и связанный Навальный: Charlie Hebdo выпустил издевательскую карикатуру про выборы в России

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В Charlie Hebdo нарисовали карикатуру, как российский лидер управляет Ксенией Собчак и как пытается до всех докричаться связанный Алексей Навальный.

Новый выпуск Charlie Hebdo, как обычно, выпустил ряд издевательских и циничных материалов, на этот раз они посвящены выборам в России.

Карикатура, опубликованная на страницах журнала, изображает Ксению Собчак в виде куклы, которой управляет российский лидер Владимир Путин.

"Меня зовут Ксения, я антипутинский кандидат на президентских выборах", - как бы говорит персонаж. На этом же рисунке изображен связанный мужчина с завязанными глазами, который кричит: "Я Навальный! Единственный демократ! Не голосуйте!"

Этот рисунок - лишь часть большого комикса на весь лист. Но для тех, кто текст любит больше, чем картинки, есть целая колонка. Ее написал сын советского диссидента Андрея Синявского Егор Гран.

Отметим, что Гран пишет для Hebdo с 2011 года. И не отказывает себе в звучных и громких эпитетах.

"Предвыборные издевательства, кремлевские манипуляторы, - пишет сын диссидента. - Если посмотреть в бюллетень, то видно, что каждый кандидат постарался хоть что-то написать о себе. Путин доволен десятком слов. Дата рождения, город проживания, профессия... и все".

Гран пытается донести до своей русофобской аудитории, что "пустота в графе Путин" - не просто так.

"Всем сразу понятно, что линия "Путин", насыщенная пустотой и белым, когда другие чернеют маленькими буквами, очевидна всем. Все сразу понимают, за кого надо голосовать и кто победит", - пишет Гран.