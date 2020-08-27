Кукла Путина ударила американцев током

Автор:

Андрей Перла

Тут нашим дорогим российским оппозайцам их любимый дядюшка Сэм подарки опять припас. Они, правда, под ёлку ещё не заглянули, потому что были очень заняты – скачут по полям и лесам с криком "Ой-вей, Путин отравил Навального, как не стыдно омским врачам!" Но память у оппозайцев – как у рыбок... Или как у настоящих зайцев, поэтому про берлинского страдальца они через несколько дней забудут – а тут и подарочек.

Оппозайцы же натуры ужасно чувствительные, сдержанности и спокойствия – ни на грош, умеют или плакать навзрыд или радостно хохотать – тоже до истерики. Для сохранения баланса это дело нужно чередовать. Причём лучше всего, когда рыдается навзрыд им из-за страшных и ужасных преступлений российского кровавого режима, а хохочется – от его, режима, неудач.

Тут я на минутку прекращу ёрничать (я вообще не очень люблю ёрничать), чтобы серьёзно сказать: да, природа российских "несистемных оппозиционеров", "демократов", "людей с хорошими лицами" такова, что искреннюю радость они могут испытывать только когда России и русским почему-то плохо. Всё, можно улыбаться дальше.

Да, так вот, подарочек-то от дяди Сэма. Американское издание Daily Beast намедни сообщило: "Все 45 аппаратов ИВЛ, поставленных весной из России в США, оказались неисправными". По данным американского издания, сделке, по которой аппараты поставлялись в США, способствовал зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а формальным заказчиком выступал Госдепартамент.

Всё добро разбазарили

Память у оппозайцев, как у зайцев, поэтому сами они не сразу вспомнят – но кукловоды им напомнят, конечно – как они тогда рыдали от тоски и бессилия. Нищая лапотная Россия помогает великой и прекрасной Америке. "Сияющему граду на холме" поставляет медицинское оборудование. Эта новость буквально выносила мозг блудным представителям российской либеральной интеллигенции, потому что из новости следовал вывод: в России что-то лучше, чем в Америке. Причём сильно лучше. Причём с этим, видимо, ничего нельзя поделать. В отчаянии оппозайцы тогда даже попробовали страдать с позиции защиты интересов русского народа: как же так, мол, злая ковидла наступает, а проклятый тиран столь необходимые Родине аппараты ИВЛ отправляет за рубеж! Но так страдать им, конечно, было непривычно, они переключились на что-то другое, забыли...

Линия прикатки аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) на АО "Уральский приборостроительный завод". Фото: Донат Сорокин/ТАСС

И вот теперь приятный сюрприз! Репутация "сияющего града на холме" спасена! Русские аппараты ИВЛ не работали!

Тут надо сказать, что кукловоды и заказчики работы российских оппозайцев решают сейчас не одну, а сразу две задачи. Причём одна привычная, а другая срочная. Привычная – это, понятно, нанести России как можно больший ущерб. А срочная – уменьшить шансы Трампа на осенних президентских выборах.

Русские идут

Поскольку Трампа американские "демократы" считают Putin's puppet (это практически официальный термин в их предвыборной пропаганде, "кукла Путина"), то любое русское лыко оказывается в строку. В данном случае просто идеально всё ложится. Раз: Кушнер обсуждал сделку с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Два: Российский фонд оплатил половину поставляемых в США аппаратов ИВЛ (сделка сделкой, но это была бескорыстная помощь Америке, где люди в прямом смысле задыхались без этого оборудования) Три: Российский фонд прямых инвестиций попадает под санкции США, чем в данном случае пренебрегли (и правильно сделали, вообще-то, потому что политика политикой, а тут речь шла о срочной помощи. Русские иначе не умеют, а среди американцев ещё остались такие, кто подобные вещи понимает. Но уже больше тех, кто не понимает). Четыре: Кирилл Дмитриев, по мнению The Beast – "доверенное лицо Путина, которое послали вторгаться в команду Трампа".

Ну, понятно, да? Любая сделка с Россией, любая фраза Трампа о России – всё работает на главную мысль: русские идут, спасайся кто может, они управляют республиканцем-президентом США, надо срочно вредить русским и менять президента. А российские "патриоты заграницы" – идеальная пятая колонна для такого рода атак, причём, с точки зрения демпартии США, они заходят Путину в тыл.

В тыл заходить они будут так. Аппараты ИВЛ, которые поставлялись в США, были производства российской госкорпорации "Ростех", точнее, АО КРЭТ. Поставлялись они, естественно, не только в США, а, главным образом, в российские больницы. Общий объём поставок можно назвать гигантским: по случаю пандемии коронавируса Минпромторг закупал у "Ростеха" более шести тысяч аппаратов ИВЛ на общую сумму более 7,5 миллиарда рублей. С двумя из этих аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошло возгорание, причём один пациент в Москве погиб (к злобной радости российской несистемной оппозиции, естественно; сами они уже позабыли, дело было в мае, а мы-то помним). После этого Росздравнадзор провёл масштабную проверку аппаратов АО КРЭТ и их производства, сделал ряд замечаний, и дефекты к 10 июля были полностью устранены.

Ну, вот теперь у оппозайцев будет повод попрыгать:

Не работают, не работают, американцы сказали!

Но вот незадача, именно в случае с аппаратами ИВЛ, которые в США не заработали, радость демократов и "людей с хорошими лицами", видимо, будет недолгой. Источник Царьграда в Росздравнадзоре сообщил: во-первых, серьёзная совместная работа действительно проведена. На сегодня к аппаратам "Авента-М" претензий по надёжности (в том числе в случаях больших перепадов напряжения) нет. "Знаем мы, как они проверяют!" – конечно, скажут демократы. Вот в Америке...

Трампа американские "демократы" считают Putin's puppet (это практически официальный термин в их предвыборной пропаганде, "кукла Путина"). Фото: Michael Reynolds/Keystone Press Agency/Globallookpress

Но в Америку, по словам источников Царьграда, поставлялись другие аппараты. Созданные для военных нужд, на случай поражения людей отравляющими веществами, рассчитанные каждый на то, чтобы спасать одновременно 3-5 человек. "Они такие простые, что там ломаться нечему", – сказал автору этих строк высокопоставленный руководитель из системы Росздравнадзора.

Да, но как же сообщение американской газеты о том, что российские аппараты ИВЛ "оказались неисправными"? О, тут великая хитрость! Американские СМИ ещё в мае разоблачали коварного Путина, сообщая, что отправленные им в США аппараты ИВЛ нельзя использовать... Вы ни за что не поверите. Нет, серьёзно. Нет, присядьте, пожалуйста, на стул, не дай бог, упадёте от смеха. Их нельзя было использовать из-за проблем с напряжением!

С напряжением, Карл! Американский стандарт – 110-127 вольт, 60 герц. Европейский, в том числе и российский стандарт – 220-240 вольт, 50 герц. Я не знаю, сам не видел, но вполне допускаю, что наши отправили аппараты ИВЛ в Америку в спешке, без дополнительных трансформаторов и без переходников для американских розеток – там розетки и вилки тоже другие. Рассчитывая, разумеется, что в американских больницах с этой простейшей проблемой разберутся. Что-то мне подсказывает, что успешно разобрались, ну, может, сказали журналистам в минуту отдыха, что вот, у этих чудных русских всё по-другому, и вилки электрические не той системы...

А теперь, значит, демократы решили из этого сделать большой хороший антироссийский скандал. У меня предложение. Давайте запомним, кто из наших местных будет громче подвывать. Ничего плохого не будем им делать, упаси Господь! Просто потом когда-нибудь напомним: вот же, скажем, вы эксперты, вот молодцы!