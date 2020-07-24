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Куинджи: талантливый художник, ловкий делец и застенчивый меценат
24 июля 2020, 08:05 • 125 • Аналитика
Куинджи в переводе с урумского языка означает "золотых дел мастер". С золотом особых дел не было, а вот дела золотые теперь могут оценить потомки. Кстати, в метрике (а родился Архип Иванович в семье бедного сапожника, грека по происхождению) был записан как Еменджи – "трудовой человек". В любом случае, все эти названия в течение жизни художник с лихвой оправдал.
Поступить в Академию художеств тогдашней столицы ему не удалось, но он смог получить статус "свободного художника" – да, это не просто так ироничное словосочетание – это было свидетельство квалификации. Но поскольку талант и работоспособность давали о себе знать, в итоге, пусть и не с парадного входа, стал вольнослушателем. Далее познакомился с Крамским и Репиным и ступил, как и большинство в то время, на путь развитого художественного реализма.
Впрочем, назвать Куинджи передвижником можно только с натяжкой, рассказала в интервью радио Sputnik искусствовед, лектор образовательной площадки "Синхронизация" Мария Мороз.
Куинджи начинает ряд экспозиций, в которых только одна картина. Присутствует ряд театральных эффектов. В одном помещении – одна картина, которую освещает правильно направленный луч. Возникает особая иллюзия света, будто картина светится изнутри. После один из его друзей – художник Илья Репин скажет: "Иллюзия света была его богом, не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи".
Из-за этой иллюзии возникли сначала слухи, которые в наше время стали легендами. Мол, у Куинджи были какие-то особенные краски, какими-то секретами он уж точно владел. Но на самом деле – это миф, поясняет искусствовед.
Но какое-то волшебство все равно есть. Картины невероятной яркости. Куинджи был хорошим колористом. Он несколько иначе, чем другие передвижники, работал с пейзажем. Если передвижники детализировали его, то Архип Иванович наоборот – его обобщал. Основное внимание он уделял именно контрасту света и тени. И это был уже не реализм. Точнее, не совсем реализм. Куинджи двигался к следующему течению – импрессионизму.
Помимо его творчества современники отмечали в Куинджи другие важные аспекты личности. Например, его ученик Николай Рерих сказал: "Он был не только великим художником, но также был великим учителем жизни… Одна из обычных радостей Куинджи была помогать бедным так, чтобы они не знали, откуда пришло это благодеяние. Неповторима была вся жизнь его". И это действительно так. Он сочетал в себе качества ловкого дельца: скупал старые особняки за бесценок, проводил реставрацию и продавал с молотка за большие деньги. В Петербурге конца позапрошлого века, при строительном буме и спросе на доходные дома – это был хороший заработок.
Несмотря на свое богатство, Куинджи жил достаточно скромно – это вроде как признак скупости. Но он охотно занимался благотворительностью – причем делал это не ради пиара, а именно что тайно. А целый "пейзажный класс" студентов, к примеру, свозил в Крым на практику. Исключительно за свои средства и не выбирая любимчиков. Он организовал фонд имени Куинджи, который просуществовал до 1930 года, т.е. и в советское время. В конце жизни он фактически отдал в этот фонд все свое наследство. Средства от успешных продаж, всю недвижимость. Такое редкое сочетание таланта – художника и предпринимателя.
"Подорожал" Куинджи и в наше время. Поводом стало хищение картины "Ай-Петри", которое произошло на выставке в Третьяковской галерее. Причем, картина была рядовая, просто, видимо, плохо висела, что и надоумило посетителя-воришку совершить кражу. После того, как новость о краже разошлась по всем СМИ, в музей (выставка и до этого пользовалась популярностью) стало невозможно попасть. Всем хотелось посмотреть на картины художника, работу которого украли. Такой современный пиар.
Впрочем, по словам Марии Мороз, иногда действительно так бывает, что хищение вызывает невероятный ажиотаж.
Автор Артур Бобров, радио Sputnik
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