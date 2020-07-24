Куинджи: талантливый художник, ловкий делец и застенчивый меценат • 125 • Аналитика © public domain Куинджи в переводе с урумского языка означает "золотых дел мастер". С золотом особых дел не было, а вот дела золотые теперь могут оценить потомки. Кстати, в метрике (а родился Архип Иванович в семье бедного сапожника, грека по происхождению) был записан как Еменджи – "трудовой человек". В любом случае, все эти названия в течение жизни художник с лихвой оправдал. Поступить в Академию художеств тогдашней столицы ему не удалось, но он смог получить статус "свободного художника" – да, это не просто так ироничное словосочетание – это было свидетельство квалификации. Но поскольку талант и работоспособность давали о себе знать, в итоге, пусть и не с парадного входа, стал вольнослушателем. Далее познакомился с Крамским и Репиным и ступил, как и большинство в то время, на путь развитого художественного реализма. Впрочем, назвать Куинджи передвижником можно только с натяжкой, рассказала в интервью радио Sputnik искусствовед, лектор образовательной площадки "Синхронизация" Мария Мороз. "Да, он начинал как передвижник, был в этом обществе, выставлялся вместе с другими художниками-передвижниками. И успех к нему пришел именно на этих экспозициях. Но он вышел из этой группы, причем, его решение было сознательным, он считал, что некоторые принципы движения только мешают его творчеству. Все его самые главные работы – расцвет творчества был уже после выхода из стана передвижников". Куинджи начинает ряд экспозиций, в которых только одна картина. Присутствует ряд театральных эффектов. В одном помещении – одна картина, которую освещает правильно направленный луч. Возникает особая иллюзия света, будто картина светится изнутри. После один из его друзей – художник Илья Репин скажет: "Иллюзия света была его богом, не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи". Из-за этой иллюзии возникли сначала слухи, которые в наше время стали легендами. Мол, у Куинджи были какие-то особенные краски, какими-то секретами он уж точно владел. Но на самом деле – это миф, поясняет искусствовед. "Реставраторы Третьяковской галереи к последней выставке его работ как раз провели исследование. И выяснилось, что никаких тайн нет – краски самые обычные, промышленные. Никаких флуоресцентных и фосфорных примесей там нет. Единственное, что краски со временем начинают темнеть – это свойственно всем его работам. Но это свойственно также и всем промышленным краскам, которые использовали художники того времени". Но какое-то волшебство все равно есть. Картины невероятной яркости. Куинджи был хорошим колористом. Он несколько иначе, чем другие передвижники, работал с пейзажем. Если передвижники детализировали его, то Архип Иванович наоборот – его обобщал. Основное внимание он уделял именно контрасту света и тени. И это был уже не реализм. Точнее, не совсем реализм. Куинджи двигался к следующему течению – импрессионизму. "Да, действительно многие считают, что творчество Куинджи – это такой переходный период между реализмом и импрессионизмом. Когда он в 1882 году ушел от публичности – многие полагали, что он вообще перестал рисовать – он начал создавать этюды. Импрессионизм ведь как раз и вырос из этюдного восприятия природы. Этюды тогда не представляли для публики, потому что считалось, что это лишь подготовительные незаконченные работы. И его интерес к цвету – это очень похоже на то, что потом поставили во главу угла молодые импрессионисты. Поэтому есть соблазн назвать Куинджи предтечей русского импрессионизма. Но здесь нужно быть аккуратнее в формулировках. Все-таки это не совсем правильно. Это как раз скорее именно "между" тем и другим", - считает Мария Мороз. Помимо его творчества современники отмечали в Куинджи другие важные аспекты личности. Например, его ученик Николай Рерих сказал: "Он был не только великим художником, но также был великим учителем жизни… Одна из обычных радостей Куинджи была помогать бедным так, чтобы они не знали, откуда пришло это благодеяние. Неповторима была вся жизнь его". И это действительно так. Он сочетал в себе качества ловкого дельца: скупал старые особняки за бесценок, проводил реставрацию и продавал с молотка за большие деньги. В Петербурге конца позапрошлого века, при строительном буме и спросе на доходные дома – это был хороший заработок. Несмотря на свое богатство, Куинджи жил достаточно скромно – это вроде как признак скупости. Но он охотно занимался благотворительностью – причем делал это не ради пиара, а именно что тайно. А целый "пейзажный класс" студентов, к примеру, свозил в Крым на практику. Исключительно за свои средства и не выбирая любимчиков. Он организовал фонд имени Куинджи, который просуществовал до 1930 года, т.е. и в советское время. В конце жизни он фактически отдал в этот фонд все свое наследство. Средства от успешных продаж, всю недвижимость. Такое редкое сочетание таланта – художника и предпринимателя. "Подорожал" Куинджи и в наше время. Поводом стало хищение картины "Ай-Петри", которое произошло на выставке в Третьяковской галерее. Причем, картина была рядовая, просто, видимо, плохо висела, что и надоумило посетителя-воришку совершить кражу. После того, как новость о краже разошлась по всем СМИ, в музей (выставка и до этого пользовалась популярностью) стало невозможно попасть. Всем хотелось посмотреть на картины художника, работу которого украли. Такой современный пиар. Впрочем, по словам Марии Мороз, иногда действительно так бывает, что хищение вызывает невероятный ажиотаж. "Помните, как началась слава "Джоконды" Леонардо да Винчи? В начале прошлого века ее украл работник Лувра, итальянец по происхождению. Он хотел сбыть ее директору галереи Флоренции. Он держал ее два года у себя, а когда передать картину не вышло – сам себя сдал. Скандал получил такой широкий резонанс, что всем захотелось посмотреть – что же это за картина, которую так пытались вернуть на родину. Ранее она была в обычном зале, среди других картин. После этого случая ей выделили отдельное почетное место. Сейчас это, пожалуй, самая известная картина в мире", – напомнила искусствовед. Автор Артур Бобров, радио Sputnik В отпуск с кешбэком. Как получить у государства деньги на отдых? Инструкция – в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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