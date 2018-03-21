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Кудрин назвал главной задачей нового правительства запуск реформы госуправления

21 марта 2018, 07:39  •  89 • Политика

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Немедленный запуск реформы государственного управления является главной задачей будущего правительства России, считает глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"На деле главный наш враг - это страх перемен. С фобиями надо бороться, и тут государству надо начать с себя. Поэтому главная и первоочередная задача нового правительства - это немедленный запуск реформы государственного управления. Государство должно меняться - во-первых, показывать хороший пример всей стране; во-вторых, лучше и быстрее оказывать более качественные услуги населению; в-третьих, на деле реализовывать повестку развития", - написал Кудрин в статье, опубликованной в среду в газете "Коммерсантъ".

Глава Центра отметил, что необходимо работать над приоритетами, обозначенными президентом Владимиром Путиным. "Нужно серьезно нарастить вложения в образование и медицину, которые открывают перед гражданами новые жизненные и профессиональные перспективы, а также и в инфраструктуру - кровеносную систему страны. Необходимо расширить пространство общественной и частной инициативы, на деле, а не на словах поддержать наших предпринимателей", - полагает экс-министр.

Кудрин добавил, что нужно так изменить систему технологического развития страны, чтобы перестроить экономику из преимущественно сырьевой в современную цифровую, глобально конкурентоспособную и экспортно ориентированную.

Он подчеркнул, что особых изменений требует отношение к образованию. "Вся страна должна стать учебным классом, образование должно стать общим делом, национальной идеей страны", - написал глава Центра стратегических разработок.

Еще одной важной задачей он назвал "транспарентность и предсказуемость политики". "Сигналы от нового правительства должны быть четкими и недвусмысленными, от этого зависят его легитимность и успешность", - уверен Кудрин.

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