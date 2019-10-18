Куда же ты, хозяин? Страны Балтии пытаются вернуть внимание США • 85 • Аналитика









Модель «вечного вассала»

Для прибалтийских государств и в период их кратковременного двадцатилетнего суверенитета в первой половине ХХ века, и в постсоветский период был характерен вечный поиск сюзерена, «хозяина».



Не будучи самодостаточными с военно-политической точки зрения странами, прибалтийские республики возлагают на «доброго хозяина» все надежды: он должен и защитить, и указать, как жить, и деньгами помочь. Взамен… А что взамен? Предложить маленькие страны с мизерной численностью населения практически ничего не могут, разве что предоставить свои территории для военных баз, благо есть общая сухопутная граница с Россией.



На недавней встрече эстонского руководства с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Робертом О'Брайеном эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу призвал к дальнейшему расширению военного сотрудничества Эстонии с Соединенными Штатами. Но о каком военном сотрудничестве может быть речь? Что могут сами эстонцы дать Соединенным Штатам? Армия у Эстонии крохотная, населения мало, природных ресурсов практически нет.



Раймундас Кароблис, министр обороны Литвы, выступил с практически аналогичным заявлением. Оказывается, и в Вильнюсе спят и видят, как американцы будут расширять с Литвой военное сотрудничество. Кстати, в Литве и так размещен батальон НАТО. Но Вильнюсу этого мало. Литовские руководители хотят привлечь как можно большее внимание Вашингтона к своей маленькой стране и для этого, как и их коллеги из Эстонии, готовы на многое.



Для такого поведения прибалтийских республик есть несколько основных причин. Во-первых, «дружба» с США и НАТО придает некий особый смысл самому существованию крохотных государств на берегу Балтийского моря. Они предстают некими форпостами западной цивилизации на границе с враждебным «русским миром». Поэтому в Литве, Латвии и Эстонии так любят раздувать мифы о российской угрозе, о советской оккупации, которая якобы нарушила естественный ход событий – развитие маленьких стран в русле европейской цивилизации.







Во-вторых, а может быть, и во-первых, тесные отношения с США и НАТО это деньги. Антироссийская истерия, как считают в Вильнюсе, Риге и Таллине, поможет выклянчить у Вашингтона и Брюсселя как можно большие денежные транши на укрепление обороноспособности и на информационную войну.



На самом деле это укрепление лишено всякого смысла, поскольку вне зависимости от численности литовской, латвийской или эстонской армий, противостоять российским вооруженным силам они не смогут никогда. Но зато деньги на укреплении границы, обучении военнослужащих, поставках оружия зарабатывать можно. И это власти республик прекрасно понимают.



В-третьих, сейчас в Прибалтике очень обеспокоены разворотом США в сторону Польши. И для беспокойства есть свои основания. Польша сейчас – единственная крупная европейская страна, которая практически безоговорочно следует в фарватере американской внешней политики. В Варшаве готовы поссориться даже с Брюсселем, только бы не ссориться с Вашингтоном.



Для американского руководства Польша представляет намного больший интерес, чем страны Прибалтики, поскольку имеет куда более значительную территорию и намного большую численность населения. И по территории, и по численности населения Польша – полноценная страна, а не «политический карлик». Плюс к тому, в отличие от Латвии, Эстонии и Литвы, в Польше – практически моноэтничное, за исключением мигрантов, государство. Там нет проблемы русскоязычных, составляющих в Латвии до трети населения.



Войско Польское все же — не чета эстонской, латвийской и литовской армиям, хотя и не дотягивает до самостоятельного противостояния сильному противнику. Наконец, Польша готова точно также, как и балтийские республики, предоставлять свою территорию под американские военные базы. Только территории у Польши больше, а значит и возможностей для размещения американцев тоже.



Но наращивание темпов сотрудничества Вашингтона и Варшавы очень беспокоит балтийские республики. Это не пресловутая ревность, а вполне обоснованные опасения, что денежные потоки могут пойти немного не в ту сторону и тогда Риге, Таллину и Вильнюсу будут оставаться совсем уже крохи, если будут оставаться вообще.





Сейчас балтийские республики пытаются всеми силами убедить США в своей нужности, подтолкнуть Вашингтон к возобновлению политики поддержки Вильнюса, Таллина и Риги, которая была характерна для администрации предыдущего американского президента Барака Обамы. В погоне за американским вниманием балтийские государства даже обещают платить за размещение американских войск на своей территории, на чем настаивает Дональд Трамп, стремящийся переложить финансирование контингентов американской армии на принимающие страны.



Но в Вашингтоне прекрасно понимают, что, во-первых, суммы оплаты будут ничтожными – денег у балтийских республик практически нет. Во-вторых, платить, скорее всего, будут из тех же американских траншей, которые поступают балтийским республикам на укрепление национальной обороны и безопасности.



Военное присутствие США и НАТО в Прибалтике

Американское военно-политическое руководство в настоящее время не рассматривает Латвию, Литву и Эстонию в качестве значимых военных союзников в Восточной Европе. Куда интереснее для американцев развитие связей не только с Польшей, но и с Румынией. И даже Украина представляет куда более существенный интерес с военно-политической точки зрения, чем маленькие прибалтийские государства.



Тем не менее, затащить на свою территорию американских и западноевропейских солдат для Латвии, Литвы и Эстонии – одна из главных задач. И, надо сказать, частично они с ней справляются. Так, в Литве уже развернут американский бронетанковый батальон. Речь идет о 1-м батальоне 9-го полка 1-й дивизии американской армии, в состав которого входит 30 танков M1 Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley, 70 колесных транспортных средств. Численность личного состава батальона – 500 человек. Их разместят в городе Пабраде в 10 километрах от литовско-белорусской границы.



Помимо этого батальона, в Литве дислоцируются механизированный батальон бундесвера ФРГ, пехотные роты вооруженных сил Нидерландов и Бельгии, механизированная рота вооруженных сил Чехии и даже пехотный отряд из Люксембурга. Общая численность натовских военных в Литве – около 1,5 тысяч человек. В деревне Мумайчай действует и единственный в Прибалтике военный склад НАТО, где размещены бронемашины, танки, хранятся оружие и боеприпасы.



Наконец, в окрестностях города Шауляй находится военный аэродром Зокняй, который принимает самолеты военно-воздушных сил США и других стран альянса. В 2020 году Прибалтика готовится принять военные учения Defender Europe, в которых будет участвовать до 37 тысяч натовских военнослужащих.







Присутствие американских и натовских военных в Литве, Латвии и Эстонии носит и символический характер. Так обозначается восточная граница «американской империи», противостоящей России. И в прибалтийских странах сейчас и пытаются делать акцент на противостоянии российской угрозе как объединяющей идее Запада.



Кроме американцев, Латвия, Литва и Эстония зовут к себе военных из всех стран НАТО, проводят с ними совместные учения, всячески подчеркивают значимость военного присутствия иностранных государств на своей территории. Хотя, казалось бы, для нормальной страны сам факт нахождения иностранных военных на своей территории является оскорбительным. Предвыборные сосиски. Исход парламентских выборов в Польше



Русофобия и военный психоз

Уменьшение финансовой помощи и вывод части войск НАТО – самый лютый кошмар для прибалтийских республик. Поэтому и стремятся Вильнюс, Таллин и Рига обезопасить себя посредством постоянного поддерживания с помощью СМИ военного психоза в обществе. Балтийские политики не устают напоминать американцам о российской угрозе, приписывают России стремление захватить те или иные территории Эстонии, Латвии или Литвы, а то и вообще полностью оккупировать «маленькие, но гордые» республики.



Но все это бряцанье оружием происходит на фоне стремительного ухудшения и социально-экономической, и демографической ситуации. Продолжается отток молодого и дееспособного населения за пределы балтийских республик.



Экономически республики, бывшие в свое время «западной витриной» Советского Союза, за тридцать лет своего суверенитета так и не смогли доказать свою состоятельность. И чтобы ответить собственным гражданам на вопрос о том, почему же мы живем на таком уровне, властям республик и приходится постоянно поддерживать миф о российской угрозе.



Однако американцам сложившаяся ситуация все больше надоедает. Но самая главная проблема связана с растущим недоверием со стороны больших стран – участниц Евросоюза. Германия и Франция понимают, что балтийские военно-политические амбиции приходится оплачивать из средств бюджета ЕС, то есть из германских и французских денег. При этом у самих Берлина и Парижа отношения с Москвой куда более приемлемые, чем у прибалтийских государств.



Недовольны в ЕС и тем, что нести основное бремя по содержанию прибалтийских государств приходится Европе, но играют Латвия, Литва и Эстония в «сборной» американских сателлитов, руководствуясь, прежде всего, интересами США, а не «объединенной Европы».



Наконец, военная истерия руководства прибалтийских стран не отвечает интересам большинства жителей республик, которые хотят нормально жить, а не существовать в условиях военного психоза и постоянно нагнетаемой русофобии. Ведь Литва, Латвия и Эстония пытаются сейчас представить себя едва ли не «передовой», наводняя свои территории военными объектами, иностранными солдатами и заставляя и свое немногочисленное, не сильно воинственное по своему менталитету население мыслить в милитаристском духе.







Кстати, в случае начала какого-либо вооруженного конфликта крохотные республики примут первый удар и чем больше натовских и американских военных объектов будет на их территории, тем этот удар будет более страшным, а вот спастись от него не поможет никакая военная инфраструктура.



Военные эксперты считают, что масштабный вооруженный конфликт на востоке Европы для прибалтийских государств просто станет фатальным. Литва, Латвия, Эстония не обладают ни территориальными, ни демографическими ресурсами, чтобы пережить такой конфликт и сохранить политический суверенитет, да и просто выжить.



Поэтому политика руководства балтийских стран является антинародной, направленной против интересов собственных народов и препятствующей полноценному развитию Эстонии, Латвии и Литвы, которые в случае своего политического нейтралитета и демилитаризации могли бы получить куда больше преференций для дальнейшего развития. Три прибалтийские республики (Латвия, Литва и Эстония) пытаются всеми силами добиться углубления военного сотрудничества с США. Ради этой заветной цели они готовы на все, включая и полное пренебрежение собственными реальными интересами.Для прибалтийских государств и в период их кратковременного двадцатилетнего суверенитета в первой половине ХХ века, и в постсоветский период был характерен вечный поиск сюзерена, «хозяина».Не будучи самодостаточными с военно-политической точки зрения странами, прибалтийские республики возлагают на «доброго хозяина» все надежды: он должен и защитить, и указать, как жить, и деньгами помочь. Взамен… А что взамен? Предложить маленькие страны с мизерной численностью населения практически ничего не могут, разве что предоставить свои территории для военных баз, благо есть общая сухопутная граница с Россией.На недавней встрече эстонского руководства с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Робертом О'Брайеном эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу призвал к дальнейшему расширению военного сотрудничества Эстонии с Соединенными Штатами. Но о каком военном сотрудничестве может быть речь? Что могут сами эстонцы дать Соединенным Штатам? Армия у Эстонии крохотная, населения мало, природных ресурсов практически нет.Раймундас Кароблис, министр обороны Литвы, выступил с практически аналогичным заявлением. Оказывается, и в Вильнюсе спят и видят, как американцы будут расширять с Литвой военное сотрудничество. Кстати, в Литве и так размещен батальон НАТО. Но Вильнюсу этого мало. Литовские руководители хотят привлечь как можно большее внимание Вашингтона к своей маленькой стране и для этого, как и их коллеги из Эстонии, готовы на многое.Для такого поведения прибалтийских республик есть несколько основных причин. Во-первых, «дружба» с США и НАТО придает некий особый смысл самому существованию крохотных государств на берегу Балтийского моря. Они предстают некими форпостами западной цивилизации на границе с враждебным «русским миром». Поэтому в Литве, Латвии и Эстонии так любят раздувать мифы о российской угрозе, о советской оккупации, которая якобы нарушила естественный ход событий – развитие маленьких стран в русле европейской цивилизации.Во-вторых, а может быть, и во-первых, тесные отношения с США и НАТО это деньги. Антироссийская истерия, как считают в Вильнюсе, Риге и Таллине, поможет выклянчить у Вашингтона и Брюсселя как можно большие денежные транши на укрепление обороноспособности и на информационную войну.На самом деле это укрепление лишено всякого смысла, поскольку вне зависимости от численности литовской, латвийской или эстонской армий, противостоять российским вооруженным силам они не смогут никогда. Но зато деньги на укреплении границы, обучении военнослужащих, поставках оружия зарабатывать можно. И это власти республик прекрасно понимают.В-третьих, сейчас в Прибалтике очень обеспокоены разворотом США в сторону Польши. И для беспокойства есть свои основания. Польша сейчас – единственная крупная европейская страна, которая практически безоговорочно следует в фарватере американской внешней политики. В Варшаве готовы поссориться даже с Брюсселем, только бы не ссориться с Вашингтоном.Для американского руководства Польша представляет намного больший интерес, чем страны Прибалтики, поскольку имеет куда более значительную территорию и намного большую численность населения. И по территории, и по численности населения Польша – полноценная страна, а не «политический карлик». Плюс к тому, в отличие от Латвии, Эстонии и Литвы, в Польше – практически моноэтничное, за исключением мигрантов, государство. Там нет проблемы русскоязычных, составляющих в Латвии до трети населения.Войско Польское все же — не чета эстонской, латвийской и литовской армиям, хотя и не дотягивает до самостоятельного противостояния сильному противнику. Наконец, Польша готова точно также, как и балтийские республики, предоставлять свою территорию под американские военные базы. Только территории у Польши больше, а значит и возможностей для размещения американцев тоже.Но наращивание темпов сотрудничества Вашингтона и Варшавы очень беспокоит балтийские республики. Это не пресловутая ревность, а вполне обоснованные опасения, что денежные потоки могут пойти немного не в ту сторону и тогда Риге, Таллину и Вильнюсу будут оставаться совсем уже крохи, если будут оставаться вообще.Сейчас балтийские республики пытаются всеми силами убедить США в своей нужности, подтолкнуть Вашингтон к возобновлению политики поддержки Вильнюса, Таллина и Риги, которая была характерна для администрации предыдущего американского президента Барака Обамы. В погоне за американским вниманием балтийские государства даже обещают платить за размещение американских войск на своей территории, на чем настаивает Дональд Трамп, стремящийся переложить финансирование контингентов американской армии на принимающие страны.Но в Вашингтоне прекрасно понимают, что, во-первых, суммы оплаты будут ничтожными – денег у балтийских республик практически нет. Во-вторых, платить, скорее всего, будут из тех же американских траншей, которые поступают балтийским республикам на укрепление национальной обороны и безопасности.Американское военно-политическое руководство в настоящее время не рассматривает Латвию, Литву и Эстонию в качестве значимых военных союзников в Восточной Европе. Куда интереснее для американцев развитие связей не только с Польшей, но и с Румынией. И даже Украина представляет куда более существенный интерес с военно-политической точки зрения, чем маленькие прибалтийские государства.Тем не менее, затащить на свою территорию американских и западноевропейских солдат для Латвии, Литвы и Эстонии – одна из главных задач. И, надо сказать, частично они с ней справляются. Так, в Литве уже развернут американский бронетанковый батальон. Речь идет о 1-м батальоне 9-го полка 1-й дивизии американской армии, в состав которого входит 30 танков M1 Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley, 70 колесных транспортных средств. Численность личного состава батальона – 500 человек. Их разместят в городе Пабраде в 10 километрах от литовско-белорусской границы.Помимо этого батальона, в Литве дислоцируются механизированный батальон бундесвера ФРГ, пехотные роты вооруженных сил Нидерландов и Бельгии, механизированная рота вооруженных сил Чехии и даже пехотный отряд из Люксембурга. Общая численность натовских военных в Литве – около 1,5 тысяч человек. В деревне Мумайчай действует и единственный в Прибалтике военный склад НАТО, где размещены бронемашины, танки, хранятся оружие и боеприпасы.Наконец, в окрестностях города Шауляй находится военный аэродром Зокняй, который принимает самолеты военно-воздушных сил США и других стран альянса. В 2020 году Прибалтика готовится принять военные учения Defender Europe, в которых будет участвовать до 37 тысяч натовских военнослужащих.Присутствие американских и натовских военных в Литве, Латвии и Эстонии носит и символический характер. Так обозначается восточная граница «американской империи», противостоящей России. И в прибалтийских странах сейчас и пытаются делать акцент на противостоянии российской угрозе как объединяющей идее Запада.Кроме американцев, Латвия, Литва и Эстония зовут к себе военных из всех стран НАТО, проводят с ними совместные учения, всячески подчеркивают значимость военного присутствия иностранных государств на своей территории. Хотя, казалось бы, для нормальной страны сам факт нахождения иностранных военных на своей территории является оскорбительным.Уменьшение финансовой помощи и вывод части войск НАТО – самый лютый кошмар для прибалтийских республик. Поэтому и стремятся Вильнюс, Таллин и Рига обезопасить себя посредством постоянного поддерживания с помощью СМИ военного психоза в обществе. Балтийские политики не устают напоминать американцам о российской угрозе, приписывают России стремление захватить те или иные территории Эстонии, Латвии или Литвы, а то и вообще полностью оккупировать «маленькие, но гордые» республики.Но все это бряцанье оружием происходит на фоне стремительного ухудшения и социально-экономической, и демографической ситуации. Продолжается отток молодого и дееспособного населения за пределы балтийских республик.Экономически республики, бывшие в свое время «западной витриной» Советского Союза, за тридцать лет своего суверенитета так и не смогли доказать свою состоятельность. И чтобы ответить собственным гражданам на вопрос о том, почему же мы живем на таком уровне, властям республик и приходится постоянно поддерживать миф о российской угрозе.Однако американцам сложившаяся ситуация все больше надоедает. Но самая главная проблема связана с растущим недоверием со стороны больших стран – участниц Евросоюза. Германия и Франция понимают, что балтийские военно-политические амбиции приходится оплачивать из средств бюджета ЕС, то есть из германских и французских денег. При этом у самих Берлина и Парижа отношения с Москвой куда более приемлемые, чем у прибалтийских государств.Недовольны в ЕС и тем, что нести основное бремя по содержанию прибалтийских государств приходится Европе, но играют Латвия, Литва и Эстония в «сборной» американских сателлитов, руководствуясь, прежде всего, интересами США, а не «объединенной Европы».Наконец, военная истерия руководства прибалтийских стран не отвечает интересам большинства жителей республик, которые хотят нормально жить, а не существовать в условиях военного психоза и постоянно нагнетаемой русофобии. Ведь Литва, Латвия и Эстония пытаются сейчас представить себя едва ли не «передовой», наводняя свои территории военными объектами, иностранными солдатами и заставляя и свое немногочисленное, не сильно воинственное по своему менталитету население мыслить в милитаристском духе.Кстати, в случае начала какого-либо вооруженного конфликта крохотные республики примут первый удар и чем больше натовских и американских военных объектов будет на их территории, тем этот удар будет более страшным, а вот спастись от него не поможет никакая военная инфраструктура.Военные эксперты считают, что масштабный вооруженный конфликт на востоке Европы для прибалтийских государств просто станет фатальным. Литва, Латвия, Эстония не обладают ни территориальными, ни демографическими ресурсами, чтобы пережить такой конфликт и сохранить политический суверенитет, да и просто выжить.Поэтому политика руководства балтийских стран является антинародной, направленной против интересов собственных народов и препятствующей полноценному развитию Эстонии, Латвии и Литвы, которые в случае своего политического нейтралитета и демилитаризации могли бы получить куда больше преференций для дальнейшего развития. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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