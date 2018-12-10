Куда же без России: в беспорядках во Франции нашли «руку Кремля» 

В протестах «желтых жилетов» во Франции британские СМИ усмотрели «руку Кремля». На Украине с удовольствием подхватили «русофобскую» истерию, а МИД Пятой Республики заявил об уже начавшемся расследовании возможной «причастности России» к событиям последних недель в Париже и других городах страны.

Автор:

Курганов Дмитрий

Наброс с Туманного альбиона

Британская газета The Times выпустила материал, в котором обратила внимание на появившиеся в Twitter нескольких сотен якобы связанных с Россией аккаунтов, использующихся для «преувеличения масштабов» событий во Франции, где с 17 ноября продолжаются массовые акции протеста. Как утверждает издание, в сообщениях, опубликованных с этих аккаунтов, размещались фотографии, сделанные во время других аналогичных событий.

Целью такой подтасовки британское издание считает желание преувеличить жестокость французских органов правопорядка. Также приводятся слова неназванного члена британского правительства, который указывает на то, что ведущие российские СМИ с подачи правительства необоснованно сконцентрировали свое внимание в информационной повестке на протестах в Париже и других французских городах.

К этим обвинениям ожидаемо подтянулись и украинские власти. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Москва регулярно проводит различные мероприятия, на которые привлекает представителей европейских радикально настроенных общественных структур. Целью таких «конференций» якобы является «вооружение» идеологов силового свержения европейских демократий. По мнению СБУ, подготовленные Россией люди потом за спиной мирных участников протестов устраивают погромы и прочие акты насилия во Франции, при этом в дальнейших планах значатся аналогичные провокации и в соседних странах – Бельгии, Испании, Болгарии и даже Германии.

Франция не дремлет