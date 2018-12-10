Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Их деятельность к честному бизнесу никакого отношения не имеет": Клин...
Tpycы можно и не менять
"Как неолибералы терпят бедствие, так сразу виноваты русские": Пушков ...
Вечер с Владимиром Соловьевым от 09.12.18
Главная / Политика

Куда же без России: в беспорядках во Франции нашли «руку Кремля» 

10 декабря 2018, 11:54  •  108 • Политика
В протестах «желтых жилетов» во Франции британские СМИ усмотрели «руку Кремля». На Украине с удовольствием подхватили «русофобскую» истерию, а МИД Пятой Республики заявил об уже начавшемся расследовании возможной «причастности России» к событиям последних недель в Париже и других городах страны. 
Автор:
Курганов Дмитрий
Наброс с Туманного альбиона
Британская газета The Times выпустила материал, в котором обратила внимание на появившиеся в Twitter нескольких сотен якобы связанных с Россией аккаунтов, использующихся для «преувеличения масштабов» событий во Франции, где с 17 ноября продолжаются массовые акции протеста. Как утверждает издание, в сообщениях, опубликованных с этих аккаунтов, размещались фотографии, сделанные во время других аналогичных событий.
Целью такой подтасовки британское издание считает желание преувеличить жестокость французских органов правопорядка. Также приводятся слова неназванного члена британского правительства, который указывает на то, что ведущие российские СМИ с подачи правительства необоснованно сконцентрировали свое внимание в информационной повестке на протестах в Париже и других французских городах.
К этим обвинениям ожидаемо подтянулись и украинские власти. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Москва регулярно проводит различные мероприятия, на которые привлекает представителей европейских радикально настроенных общественных структур. Целью таких «конференций» якобы является «вооружение» идеологов силового свержения европейских демократий. По мнению СБУ, подготовленные Россией люди потом за спиной мирных участников протестов устраивают погромы и прочие акты насилия во Франции, при этом в дальнейших планах значатся аналогичные провокации и в соседних странах – Бельгии, Испании, Болгарии и даже Германии.
Франция не дремлет

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

108
Источник
Похожие новости
10 декабря 2018, 02:09
"Выход из ЕС и НАТО, рабочие места и отмена приватизации": Чего требуют "желтые жилеты" от властей Франции
10 декабря 2018, 02:09
Саудовская Аравия не отдаст Турции предполагаемых убийц журналиста Хашкаджи - МИД
10 декабря 2018, 11:54
Похищены британскими спецслужбами: племянница экс-агента указала место, где скрывают "отравленных"

09 декабря 2018, 16:24
″По лекалам ″оранжевых технологий″″: Эксперт объяснил интерес Трампа к французскому майдану
09 декабря 2018, 22:54
"Их деятельность к честному бизнесу никакого отношения не имеет": Клинцевич о об олигархах, которым надо сказать спасибо
10 декабря 2018, 02:09
В МВД объяснили "запрещенное" появление министра Колокольцева на съезде "Единой России"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
05 декабря 2018, 01:54
Госдеп США пригрозил России болью
05 декабря 2018, 05:09
В 2019 году случится война между Россией и Турцией - озвучено пророчество афонского старца
09 декабря 2018, 03:24
Помнит ли Литва о геополитических основах своего существования?
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
09 декабря 2018, 14:56
Обгадившимся рос СМИ посвящается
09 декабря 2018, 03:24
″Даже флаг США есть″: В Сети показали, как выглядит схрон ″героев АТО″ - фото
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десантников к границам с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.