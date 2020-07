Куда выстрелила мэр Якутска

– Удивительно, что в "телеге" на этот вброс повелись. Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу, как минимум, – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь мэра Якутска Алексей Толстяков. Немного передёрнул, но это уж так водится в среде антисистемных "борцов за прекрасное будущее". Поскольку никакой отмены прямых выборов мэра в поправках не прописано, а ужас госпожи мэра и её сотрудников вызвали формулировки о том, что "органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом". Мол, на основании этой поправки глава республики сможет отстранить госпожу Авксентьеву от руководства городом. А другая поправка, согласно которой "органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие", по их же мнению, лишит местную власть самостоятельности.

Так это или не так – покажет время. Характерно, что в Якутии оказался один из самых низких процент голосов за поправки в Конституцию (58,3% за, 40,65% против). Или что выступавшая в защиту "шамана" Александра Габышева, организатор акций в его поддержку, участница акций против Путина "Он нам не царь" депутат местного парламента Ил Тумэн Сулустана Мыраан активно выступила против поправок, но совсем не по мотивам "ограничения местных органов власти".

Примечательно, что из всех российских мэров, голосование которых по поправкам осталось неизвестным, резонанс получила только история с Авксентьевой. Признаемся сразу, кто как из мэров голосовал, обычного рядового российского избирателя интересует мало, если интересует вообще. Вы знаете, как голосовал Сергей Собянин, Юрий Галдун (Белгород), Евгений Первышов (Краснодар) или Алексей Логвиненко (глава администрации Ростова-на-Дону)? Я вот абсолютно не в курсе, хотя, в принципе, примерно догадываюсь, как именно. Это даже в городах, которыми они руководят, интересно весьма малой части горожан. Но вот скандал с мэром Якутска вышел на федеральный уровень. Уж не потому ли, что он имеет якутское происхождение? Ведь, признаем, после первого года эйфории от победы альтернативного кандидата на выборах главы столицы Якутии, когда в город тучами слетались российские и зарубежные (преимущественно западные) журналисты, Сардана Авксентьева как-то ушла в неизвестность из новостной повестки. Если кто пишет о деятельности последний год, то только местные СМИ. И такого рода скандал – прекрасный повод оживить интерес публики. Причём не к негативным сторонам, а в позитивном ключе. Благо, что 2 июля у Сарданы Авксентьевой замечательная дата – юбилей, 50 лет.

И в этот день её, конечно же, поздравил бывший соратник, буквально втащивший её в политику и на выборы городского главы предприниматель Владимир Фёдоров. Он сам шёл на эти выборы, но выдвинувшая его партия "Родина" сняла популярного местного политика с выборов буквально в предпоследний момент. А уже в самый последний он решил поддержать кандидата от "Партии возрождения России" Авксентьеву. Ставка оказалась верной. Сардана стала мэром, а Фёдоров – её первым заместителем. Правда, на год. Прокуратура выяснила, что один из дипломов Фёдорова поддельный, а второй не позволяет по уровню образования занимать высокую должность в органах местного самоуправления. Кстати, Владимир Юрьевич и посидеть в своё время успел: "за хулиганство с применением оружия" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений". Правда, сейчас судимость снята.

Ещё один заммэра из команды Авксентьевой Василий Гоголев активно сотрудничает со следствием и уже признал себя виновным. 7 июня 2019-го он был задержан по подозрению в получении взятки в 114 млн рублей. Статью Гоголеву переквалифицировали на "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", по всей видимости, в результате активного раскаяния, признания вины в полном объёме и сотрудничества. И даже отпустили под домашний арест.

Только не надо упрекать г-жу Авксентьеву в неразборчивости в деловых связях. Как отмечают местные наблюдатели, именно Фёдоров и Гоголев были основными спонсорами её выборной кампании и обеспечивали финансирование. Не "Партия возрождения России" ведь обеспечила ей рекламные щиты, агитацию и т. д., про которую не слышали 9 из 10 россиян. А спонсорство, особенно в политике – это такая вещь, где принцип "ты – мне, я – тебе" работает как нигде. И нет ничего удивительного, что после её победы на выборах спонсоры стали её первыми замами.

При этом те, кто считают Сардану Авксентьеву внесистемным борцом с коррупцией, заступившей на пост мэра чуть ли не просто "с улицы", глубоко заблуждаются. Она несколько лет была помощником депутата Госдумы (НПРФ – "Единая Россия"), пять лет отработала на должности замглавы Якутска – главы аппарата администрации города, а в 2012-м ушла работать в АО "Аэропорт Якутск". Кстати, бывшего руководителя Авксентьевой в аэропорту Якутска Николая Местникова задержали в июле 2018-го, а через год с небольшим Верховный суд Республики Саха (Якутия) приговорил его за коммерческий подкуп и получение взятки в особо крупном размере (признав его виновным, в общей сложности, в совершении пяти преступлений) к девяти годам колонии строго режима и штрафу в 10 млн рублей. Очень вовремя, наверное, подоспела выборная кампания в главы Якутска.

"Яркая", "незабываемая", "потрясающая", "грамотный специалист", "новое поколение российских политиков" – эти и другие эпитеты щедро выдавались Авксентьевой в первый год её работы на посту главы Якутска. Продажа старых внедорожников, отказ от пышной инаугурации, увольнение чиновника за организацию банкета на муниципальные деньги обеспечили Авксентьевой и симпатии горожан, оценивших популистские шаги и внимание федеральной прессы. О ней стали писать и зарубежные издания – The Economist, The New York Times, – находящиеся в постоянном поиске альтернатив Владимиру Путину и испытывающие острый дефицит таких кандидатов. Как, кстати, раньше они в аналогичном ключе писали о бывшем мэре Ярославля Евгении Урлашове и о некоторых других "демократических" мэрах и главах регионов. В Урлашове, пока он не сел за взятку, альтернативу Путину видели, к примеру, The Los Angeles Times, Die Welt и другие западные СМИ.