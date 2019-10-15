Куда ведёт дорога МВФ. От экономических рецептов до народного взрыва в Эквадоре • 30 • Аналитика









Почему эквадорцы вытеснили правительство из столицы

Массовые выступления эквадорцев начались после того, как Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, действовавших в стране с 1970 года. После указа президента цены на заправках рванули вверх больше чем вдвое (примерно на 123%), что вызвало в стране настоящий шок.



Надо сказать, народ в этом регионе живёт крутой, порой жёсткий до безжалостности. К примеру, в уже упомянутый вторник в южном мексиканском городке Лас-Маргаритасе недовольные градоначальником местные жители привязали того верёвкой к пикапу и таскали бедолагу по улицам, пока полицейским не удалось отбить от толпы своего незадачливого начальника.



Видимо, Морено почувствовал похожие перспективы (марши протеста двинулись на Кито) и предпочёл за благо покинуть столицу вместе со своим правительством. Ведь полиция Эквадора с митингующими не справилась, хоть и арестовала почти 600 человек. При этом в столкновениях силовиков и протестующих с обеих сторон пострадали порядка 500 человек. Сообщалось даже об одном погибшем.



Эксперты отмечают, что протесты в стране приобрели стихийный, неуправляемый характер. Правда, Конфедерация индейских народов пытается сейчас сформулировать общие требования к правительству и возглавить народное движение, но пока участники выступлений выплескивают свой гнев достаточно спонтанно, хотя и не без некой целевой заданности.



Так стало с нефтедобывающими объектами. Их (три месторождения в районе Амазонки, где ведёт работы компания Petroamazonas EP) взяли под контроль протестующие, чтобы «защитить ресурсы эквадорского государства». В результате добыча нефти упала, а потом и вовсе остановилась. Вместе с ней из-за падения давления в магистрали остановила работу Трансэквадорская нефтепроводная система (SOTE).



Ленин Морено в интервью местному изданию El Comercio обвинил в беспорядках в стране своего предшественника Рафаэля Корреа и президента соседней Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Морено, действовавшие сообща

«Мадуро с Корреа активизировали план по дестабилизации, именно они стоят за попыткой переворота».



Рафаэль Корреа публично опроверг это обвинение. В интервью RT он отметил, что причина протестов кроется в «неумелом управлении экономикой». «Мы оставили экономику Эквадора в состоянии роста, – подчеркнул экс-президент. – Так продолжалось до 2017-2018 годов. А в этом году нас ожидает упадок. Возросла безработица, это увеличило нестабильность. 500 тысяч эквадорцев снова столкнулись с бедностью».



Отмахнулся от Морено и Николас Мадуро. «Протесты в Эквадоре – это ответственность Международного валютного фонда, а не правительства Венесуэлы», – процитировало венесуэльского лидера РИА «Новости».



Похожим образом высказываются и эксперты. Они отмечают, что Морено «проводит политику экономии в духе рекомендаций Международного валютного фонда».







А начиналось всё так хорошо…

История дружбы действующего эквадорского президента с международными финансовыми институтами проявилась в публичной сфере в начале нынешнего года. В феврале Ленин Морено в обращении к нации сообщил, что достигнута договоренность с Международным валютным фондом (МВФ) о возможности получения кредита в 10,2 миллиарда долларов.





В эту сумму войдёт кредит самого МВФ на 4,2 миллиарда долларов, оставшиеся шесть (солидарно по миллиарду) предоставят Всемирный банк, Межамериканский банк развития, Банк развития Латинской Америки, Европейский инвестиционный банк, Латиноамериканский резервный фонд и Французское агентство развития.



Ленин Морено хвалился перед страной: кредитная линия открыта на очень выгодных условиях (на срок в 30 лет при ставке менее 5%), и теперь наступит для эквадорцев счастье. «Выделенные средства позволят в первую очередь создать новые рабочие места, в том числе удаленные – для женщин с маленькими детьми», – пообещал президент.



Благорасположение международных финансистов к главе Эквадора эксперты объяснили тем, что Морено, в отличие от предшественника, начал проамериканскую политику и был за это обласкан. Другие увязали предоставление Кито кредитов с ожидающейся выдачей Британии основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, укрывавшегося в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.



Так, впрочем, и случилось. 11 марта Эквадор окончательно подписал с МВФ соглашение о кредите и вскоре получил первый транш в размере 652 миллионов долларов. Одновременно с этим усилилось давление эквадорских властей на Джулиана Ассанжа. Журналисту ограничили доступ в интернет, стали обвинять в нарушении режима посольства и прочих грехах.



Спустя месяц (10 апреля) Морено лишил Ассанжа гражданства Эквадора. В тот же день посол Кито в Лондоне позвонил в местную полицию, пригласил её офицеров приехать в дипломатическую миссию и забрать опального журналиста, что они и исполнили буквально на следующий день. Так завершилась семилетняя эпопея борьбы основателя сайта WikiLeaks с британским правосудием.



После его ареста Морено пояснил своё решение для публики тем, что Ассанж «вмешивался во внутренние дела нескольких стран, нарушил ряд международных конвенций». Этот комментарий в западных СМИ оставили без внимания. Больше говорили о политическом характере сделки Эквадора с МВФ и её очевидной выгоде.



Валютный фонд верен себе

Однако действительность оказалась не такой благостной, как это представлялось в СМИ. Сделка и в самом деле имела политический подтекст. Это стало ясно, когда Морено объявил о выходе Эквадора с 1 января 2020 года из Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК). Этот шаг был сделан в интересах Соединённых Штатов, куда собственно и идёт эквадорская нефть.



Но этим дело не ограничилось. МВФ потребовал от правительства Эквадора ужесточить экономическую политику и ввести ряд ограничений в расходование бюджета. Главным из них стало требование отменить субсидии на моторное топливо. Ежегодно из бюджета страны на это тратилась солидная сумма – $1,2 миллиарда. В Кито условия МВФ приняли и пообещали решить вопрос в четвёртом квартале года.



Сейчас в свете протестов населения видно, насколько это согласие властей Эквадора было, мягко говоря, недальновидным. Давайте посчитаем. Если бы Морено без всякого кредита и лишних обязательств просто убрал из бюджета субсидии на дизельное топливо и бензин, он высвободил бы за три года (а именно на такой срок в конечном итоге ссудил деньги МВФ) 3,6 миллиарда долларов. Сумма эта сопоставима с обременительным кредитом валютного фонда. Только теперь вдобавок ко всему Эквадор опутан краткосрочным долгом, расплачиваться за который будет небогатое население страны.



Взяв курс на сближение с Соединёнными Штатами, Ленин Морено без оглядки кинулся в объятия глобальных финансистов и, похоже, в этих объятиях задохнётся. Ведь МВФ не практикует пересмотр заключённых соглашений. Значит, выполнять их придётся в любом случае. К народным протестам валютный фонд глух и нем… Во вторник президент Эквадора Ленин Морено в эфире национального телевидения объявил, что из-за массовых беспорядков правительство страны переехало из столицы Кито за четыреста с лишним километров, в город Гуаякиль, что на тихоокеанском побережье. Парламент этому примеру не последовал, но временно прекратил свою работу.Массовые выступления эквадорцев начались после того, как Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, действовавших в стране с 1970 года. После указа президента цены на заправках рванули вверх больше чем вдвое (примерно на 123%), что вызвало в стране настоящий шок.Надо сказать, народ в этом регионе живёт крутой, порой жёсткий до безжалостности. К примеру, в уже упомянутый вторник в южном мексиканском городке Лас-Маргаритасе недовольные градоначальником местные жители привязали того верёвкой к пикапу и таскали бедолагу по улицам, пока полицейским не удалось отбить от толпы своего незадачливого начальника.Видимо, Морено почувствовал похожие перспективы (марши протеста двинулись на Кито) и предпочёл за благо покинуть столицу вместе со своим правительством. Ведь полиция Эквадора с митингующими не справилась, хоть и арестовала почти 600 человек. При этом в столкновениях силовиков и протестующих с обеих сторон пострадали порядка 500 человек. Сообщалось даже об одном погибшем.Эксперты отмечают, что протесты в стране приобрели стихийный, неуправляемый характер. Правда, Конфедерация индейских народов пытается сейчас сформулировать общие требования к правительству и возглавить народное движение, но пока участники выступлений выплескивают свой гнев достаточно спонтанно, хотя и не без некой целевой заданности.Так стало с нефтедобывающими объектами. Их (три месторождения в районе Амазонки, где ведёт работы компания Petroamazonas EP) взяли под контроль протестующие, чтобы «защитить ресурсы эквадорского государства». В результате добыча нефти упала, а потом и вовсе остановилась. Вместе с ней из-за падения давления в магистрали остановила работу Трансэквадорская нефтепроводная система (SOTE).Ленин Морено в интервью местному изданию El Comercio обвинил в беспорядках в стране своего предшественника Рафаэля Корреа и президента соседней Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Морено, действовавшие сообщаРафаэль Корреа публично опроверг это обвинение. В интервью RT он отметил, что причина протестов кроется в «неумелом управлении экономикой». «Мы оставили экономику Эквадора в состоянии роста, – подчеркнул экс-президент. – Так продолжалось до 2017-2018 годов. А в этом году нас ожидает упадок. Возросла безработица, это увеличило нестабильность. 500 тысяч эквадорцев снова столкнулись с бедностью».Отмахнулся от Морено и Николас Мадуро. «Протесты в Эквадоре – это ответственность Международного валютного фонда, а не правительства Венесуэлы», – процитировало венесуэльского лидера РИА «Новости».Похожим образом высказываются и эксперты. Они отмечают, что Морено «проводит политику экономии в духе рекомендаций Международного валютного фонда».История дружбы действующего эквадорского президента с международными финансовыми институтами проявилась в публичной сфере в начале нынешнего года. В феврале Ленин Морено в обращении к нации сообщил, что достигнута договоренность с Международным валютным фондом (МВФ) о возможности получения кредита в 10,2 миллиарда долларов.В эту сумму войдёт кредит самого МВФ на 4,2 миллиарда долларов, оставшиеся шесть (солидарно по миллиарду) предоставят Всемирный банк, Межамериканский банк развития, Банк развития Латинской Америки, Европейский инвестиционный банк, Латиноамериканский резервный фонд и Французское агентство развития.Ленин Морено хвалился перед страной: кредитная линия открыта на очень выгодных условиях (на срок в 30 лет при ставке менее 5%), и теперь наступит для эквадорцев счастье. «Выделенные средства позволят в первую очередь создать новые рабочие места, в том числе удаленные – для женщин с маленькими детьми», – пообещал президент.Благорасположение международных финансистов к главе Эквадора эксперты объяснили тем, что Морено, в отличие от предшественника, начал проамериканскую политику и был за это обласкан. Другие увязали предоставление Кито кредитов с ожидающейся выдачей Британии основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, укрывавшегося в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.Так, впрочем, и случилось. 11 марта Эквадор окончательно подписал с МВФ соглашение о кредите и вскоре получил первый транш в размере 652 миллионов долларов. Одновременно с этим усилилось давление эквадорских властей на Джулиана Ассанжа. Журналисту ограничили доступ в интернет, стали обвинять в нарушении режима посольства и прочих грехах.Спустя месяц (10 апреля) Морено лишил Ассанжа гражданства Эквадора. В тот же день посол Кито в Лондоне позвонил в местную полицию, пригласил её офицеров приехать в дипломатическую миссию и забрать опального журналиста, что они и исполнили буквально на следующий день. Так завершилась семилетняя эпопея борьбы основателя сайта WikiLeaks с британским правосудием.После его ареста Морено пояснил своё решение для публики тем, что Ассанж «вмешивался во внутренние дела нескольких стран, нарушил ряд международных конвенций». Этот комментарий в западных СМИ оставили без внимания. Больше говорили о политическом характере сделки Эквадора с МВФ и её очевидной выгоде.Однако действительность оказалась не такой благостной, как это представлялось в СМИ. Сделка и в самом деле имела политический подтекст. Это стало ясно, когда Морено объявил о выходе Эквадора с 1 января 2020 года из Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК). Этот шаг был сделан в интересах Соединённых Штатов, куда собственно и идёт эквадорская нефть.Но этим дело не ограничилось. МВФ потребовал от правительства Эквадора ужесточить экономическую политику и ввести ряд ограничений в расходование бюджета. Главным из них стало требование отменить субсидии на моторное топливо. Ежегодно из бюджета страны на это тратилась солидная сумма – $1,2 миллиарда. В Кито условия МВФ приняли и пообещали решить вопрос в четвёртом квартале года.Сейчас в свете протестов населения видно, насколько это согласие властей Эквадора было, мягко говоря, недальновидным. Давайте посчитаем. Если бы Морено без всякого кредита и лишних обязательств просто убрал из бюджета субсидии на дизельное топливо и бензин, он высвободил бы за три года (а именно на такой срок в конечном итоге ссудил деньги МВФ) 3,6 миллиарда долларов. Сумма эта сопоставима с обременительным кредитом валютного фонда. Только теперь вдобавок ко всему Эквадор опутан краткосрочным долгом, расплачиваться за который будет небогатое население страны.Взяв курс на сближение с Соединёнными Штатами, Ленин Морено без оглядки кинулся в объятия глобальных финансистов и, похоже, в этих объятиях задохнётся. Ведь МВФ не практикует пересмотр заключённых соглашений. Значит, выполнять их придётся в любом случае. К народным протестам валютный фонд глух и нем… Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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