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Куда уйдут данные переписи населения. В Росстате рассказали об обработке

12 ноября 2021, 18:00  •  82 • Политика
До окончания переписи населения остаётся два дня. В Росстате подвели промежуточные итоги и рассказали, куда пойдут сведения.
В Федеральной службе государственной статистики полагают, что в переписи населения приняли участие 99 процентов жителей России. Активно перепись проходила на всей территории страны, добавили в Росстате.
Как уточняют РИА ФАН, представлены данные об участниках на 12 ноября.
В то же время "Невские новости" со ссылкой на заместителя руководителя Росстата Павла Смелова уточняют, что переписчиков в домах жителей России принимали охотно. Все собранные волонтёрами сведения будут переданы правительству и другим ведомствам. Росстат же свою функцию практически выполнил. На основе переписи будут приниматься государственные программы в ближайшие годы.
Телеканал "360" уточняет, что до окончания переписи остаётся ещё два дня. Пока не успевшие рассказать о себе могут это сделать в ближайшие выходные. Последним днём переписи населения станет 14 ноября.

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