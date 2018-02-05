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Куда уходят средства: в Пентагоне не смогли отчитаться о потраченных $800 млн

05 февраля 2018, 22:09  •  65 • В мире
Одна из крупнейших структур Пентагона — управление по тыловому обеспечению — не смогла объяснить, на что израсходовала свыше $800 млн. Об этом стало известно из аудиторского отчёта компании Ernst & Young. Согласно ему, управление не предоставило достаточную документацию по ряду дорогостоящих проектов. В связи с этим в Вашингтоне опасаются, сможет ли Минобороны США освоить рекордный бюджет на 2018 год, если у него такая слабая отчётность. Об утерянных миллионах Пентагона — в материале RT.
 
AFP © Brian R. DOMZALSKI
 

Управление по тыловому обеспечению Минобороны США (DLA), которое является одним из самых больших подразделений ведомства, не смогло объяснить аудиторам, на что были потрачены более $800 млн. Об этом стало известно из аудиторского отчёта компании Ernst & Young, который был составлен в декабре 2017 года.

«Как выяснили аудиторы, управление не имеет достаточных обоснований того, на что уходят средства», — сообщил журнал Politico, в распоряжение которого попал отчёт.

При этом управление по тыловому обеспечению является своеобразным «супермаркетом» для американской армии. В нём работаю порядка 25 тыс. человек, которые ежедневно выполняют около 100 тыс. заказов от наземных, воздушных и морских сил, а также от ряда федеральных структур.

Как утверждают специалисты-аудиторы, в подразделении не смогли предоставить им исчерпывающую документацию по некоторым проектам, а по строительным работам для инженерного корпуса армии США и других подразделений на сумму $465 млн и вовсе была сдана неправильная отчётность.

Не было надлежащей документации и по продолжающимся строительным проектам, стоимость которых составляет $384 млн. Кроме того, не обнаружилось данных об использовании оборудования компьютерных систем управления, на которое было потрачено около $100 млн.

Примут к сведению

В DLA, однако, результаты аудиторской проверки никого не смутили. Глава управления Даррелл Уильямс заявил, что так как его подразделение является самым большим и сложным по структуре в министерстве, какие-то недоразумения вполне закономерны.

«Первоначальный аудит предоставил нам ценный независимый взгляд на наши текущие финансовые операции. Мы стремимся к устранению существенных недостатков и укреплению внутреннего контроля за операциями DLA. Мы не ожидали «чистого» аудиторского заключения на начальных этапах», — приводит его пояснение Politico.

Вместе с тем Уильямс подчеркнул, что теперь ключевой задачей подведомственного ему управления является корректировка своей деятельности.

  • Управление по тыловому обеспечению Минобороны США
  • Reuters

Деньги сквозь пальцы

Между тем некоторые американские политики в связи с отчётом аудиторов высказывают опасения по поводу эффективности трат Пентагона, тем ем более что в 2018 фискальном году ведомству одобрен внушительный бюджет в $700 млрд.

«Если вы не можете отследить свои средства, то вы аудит просто не пройдёте», — цитирует журнал сенатора-республиканца Чака Грассли, который ранее был председателем комитета по финансам.  

Грассли — один из авторов инициативы проведения аудита Пентагона. До сих пор ведомство в целом не отчитывалось о своих тратах. О его готовности пройти такую проверку в начале января сообщил заместитель министра обороны по финансовым вопросам Дэвид Норкуист. На её проведение, по расчётам Норкуиста, потребуется $367 млн. Помимо этого, по его словам, понадобится ещё около $550 млн для устранения выявленных проблем.

Сомнительные статьи расходов

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Напомним, что американское Минобороны не в первый раз попадает в неловкую ситуацию из-за своих статей расхода. Так, в декабре 2016 года сенатор Джон Маккейн обнаружил факты нецелевых трат оборонного бюджета на общую сумму около $13 млрд, из которых не менее $1 млн военные потратили на стрип-клубы и казино. Помимо этого Пентагон в 2014—2015 годах выделил учёным из Корнеллского университета грант в размере $1,3 млн на изучение повадок гамбийских сумчатых крыс, которых планировалось использовать для поиска мин и взрывчатых материалов вместо служебных собак.

  • Reuters

А в декабре 2017 года Минобороны США подтвердило существование программы, одной из главных целей которой был сбор информации об НЛО. На эти цели ведомство выделило целых $22 млн.

В рамках Программы по опознаванию продвинутых авиационных угроз (The Advanced Aviation Threat Identification Program, AATIP) — американское оборонное ведомство проводило расследования инцидентов с участием неопознанных летающих объектов и изучение неустановленных атмосферных явлений.

Признать существование AATIP Петагону пришлось после публикаций в ряде СМИ, в частности The New York Times и Politico. По обнародованной ими информации, программа просуществовала с 2007 по 2012 год, и, хотя она и не была официально засекречена, о её реализации было осведомлено лишь ограниченное число официальных лиц в Пентагоне и правительстве США.

Руководителем программы AATIP был служащий департамента военной разведки Луис Элезондо, а её штаб располагался на пятом этаже кольца C Пентагона.

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