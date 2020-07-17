Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские лётчики отомстили в Сирии
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
Главная / Политика

Куда уходят деньги из "банка Грефа": Пронько перечислил странности

17 июля 2020, 14:00  •  32 • Политика
Юрий Пронько в авторской программе "Сухой остаток" на телеканале Царьград вернулся к вопросу политики Сбербанка. В том числе рассказал, куда уходят деньги из "банка Грефа", указав на странности.
К личности Германа Грефа в эфире программы "Бесогон" накануне вернулся Никита Михалков. Однако говорил Михалков и о сторонних аспектах деятельности антигероя - помимо банковской работы. В то же время ведущий "Сухого остатка" Юрий Пронько остановился именно на основной части работы Германа Грефа. Пронько напомнил, кто на самом деле владеет Сбербанком и куда уходят средства кредитного учреждения.
Итак, что там с акционерами Сбера? Правительство России в лице Минфина консолидировало более 52% акций. Это именно то количество ценных бумаг, которые являются "несвободными". Правительство не может просто взять и продать их на бирже. А далее в числе акционеров идут западные компании и инвестфонды, которые контролируют порядка 70% т. н. свободных акций Сбербанка. В основном это американские и британские компании, то есть представители стран, которые ввели против России санкции.
Юрий Пронько считает подобную ситуацию как минимум странной.
"Формально американцы и британцы не обладают реальной властью в Сбере, не могут блокировать решения, но это им пока и не нужно. Главная текущая цель - получение прибыли в виде дивидендов. Речь идёт о многомиллиардных суммах в долларах, которые ежегодно выводятся из России. Контрольные цифры: дивиденды за 2019 год в Сбере составят 16 руб. на одну акцию. Это значит, что 163 млрд руб. или $2,3 млрд уйдут за рубеж. За минувший год Сбербанк направил на выплату дивидендов 40% своей прибыли. И каждый год эта сумма только увеличивается. В 2020 году господин Греф планирует увеличить выплаты до 50%", - пояснил ведущий Царьграда.
Вот и получается, что деньги изымаются из российской экономики, при этом граждане и предприятия платят олигополии за каждый "чих". А топ-менеджмент Сбера себя, как и своих иностранных акционеров, естественно, не обижает. Подробнее о схеме - в очередном выпуске "Сухого остатка" чуть ниже.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по нашивкам
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", и тот от эмоций взорвался
17 июля 2020, 04:00
"О-о-очень странная версия": Политолог о деталях скандального дела Фургала
17 июля 2020, 10:00
Пушков назвал причину существования Украины
17 июля 2020, 08:00
РФПИ разоблачил обвинения Британии: "Зачем красть "секреты" вакцины, если их отдали и так?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по ...
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвине...
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. ...
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", ...
17 июля 2020, 06:00
Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Пл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2020, 10:14
"Все решится в первые сутки": Польше ответили на предложение "военного сдерживания" РФ
12 июля 2020, 20:00
"Будет уничтожена": соратник Зеленского назвал Россию "жалкой страной"
15 июля 2020, 10:00
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
11 июля 2020, 02:00
Случайная находка заставила потерять дар речи семью в США. В дырке их дома оказался "демон"
14 июля 2020, 10:07
Ужасное безумие: в Германии опубликовали дикий бред о жизни России
14 июля 2020, 02:00
Под турагентством в Стамбуле копали больше 20 лет: Результат обескуражил учёных
13 июля 2020, 01:00
"Люди будут шокированы": На Запад сбежали китайские учёные из Уханя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.