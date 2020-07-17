Куда уходят деньги из "банка Грефа": Пронько перечислил странности

К личности Германа Грефа в эфире программы "Бесогон" накануне вернулся Никита Михалков. Однако говорил Михалков и о сторонних аспектах деятельности антигероя - помимо банковской работы. В то же время ведущий "Сухого остатка" Юрий Пронько остановился именно на основной части работы Германа Грефа. Пронько напомнил, кто на самом деле владеет Сбербанком и куда уходят средства кредитного учреждения.

Итак, что там с акционерами Сбера? Правительство России в лице Минфина консолидировало более 52% акций. Это именно то количество ценных бумаг, которые являются "несвободными". Правительство не может просто взять и продать их на бирже. А далее в числе акционеров идут западные компании и инвестфонды, которые контролируют порядка 70% т. н. свободных акций Сбербанка. В основном это американские и британские компании, то есть представители стран, которые ввели против России санкции.

Юрий Пронько считает подобную ситуацию как минимум странной.

"Формально американцы и британцы не обладают реальной властью в Сбере, не могут блокировать решения, но это им пока и не нужно. Главная текущая цель - получение прибыли в виде дивидендов. Речь идёт о многомиллиардных суммах в долларах, которые ежегодно выводятся из России. Контрольные цифры: дивиденды за 2019 год в Сбере составят 16 руб. на одну акцию. Это значит, что 163 млрд руб. или $2,3 млрд уйдут за рубеж. За минувший год Сбербанк направил на выплату дивидендов 40% своей прибыли. И каждый год эта сумма только увеличивается. В 2020 году господин Греф планирует увеличить выплаты до 50%", - пояснил ведущий Царьграда.

Вот и получается, что деньги изымаются из российской экономики, при этом граждане и предприятия платят олигополии за каждый "чих". А топ-менеджмент Сбера себя, как и своих иностранных акционеров, естественно, не обижает. Подробнее о схеме - в очередном выпуске "Сухого остатка" чуть ниже.