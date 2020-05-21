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"Куда-то спрятали": Москва потеряла следы памятника Коневу в Праге

21 мая 2020, 21:55  •  53 • Политика
Фото: AP/TASS
В России надеются на обсуждение с Чехией судьбы монументу Герою Советского Союза
Власти Праги спрятали от общественности демонтированный памятник маршалу Ивану Коневу. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Чехия до сих пор не определила дату консультаций с Россией по актуальным темам двухсторонних отношений, где планируется обсудить, в том числе, и вопрос судьбы монумента советскому военачальнику. Нота на сей счет была ранее направлена посольством РФ в Праге в МИД Чехии, как и соответствующее письмо на имя посла Республики в Москве.
"Мы исходим из того, что один из острых вопросов, которые предстоит обсудить, это ситуация вокруг памятника маршалу Коневу, который пражские власти демонтировали и – другого слова я не могу сказать – куда-то спрятали", – цитирует "Взгляд" российского дипломата.
Захарова призвала чешские власти поторопиться и сесть за стол переговоров, пишет РИА "Новости".
По ее словам, Москва уже не раз напоминала Праге о договоре между Чехией и Россией о дружбе и сотрудничестве от 1993 г., в котором 21 статья обязывает стороны сохранять, ухаживать и обеспечивать свободный доступ к памятникам, каковым и является монумент Коневу. Российская сторона настаивает, что его демонтаж нарушает положения статьи, хотя из Праги звучат заявления, что "памятник – это некая собственность муниципалитета".
Захарова подчеркнула, что монумент Коневу в центре чешской столицы, возведенный, кстати, на народные средства, десятилетиями числился в общенациональном реестре военных памятников, который ведет Минобороны Республики.
Москва намерена добиться ответа от Праги, на каком основании он был изъят из этого списка.
Напомним, 3 апреля 2020 г. по инициативе старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа был демонтирован памятник Коневу,установленный в конце 1970-х – начале 1980-х годов на средства чехов в благодарность советскому маршалу за освобождение города от немецко-фашистских захватчиков в 1945-ом без применения тяжелой артиллерии. Минобороны России запросили своих чешских коллег на эвакуацию монумента в РФ.
Накануне стало известно, что глава минобороны республики Лубомир Метнар ответил российскому министру Сергею Шойгу отказом на основании того, что он принадлежит местному муниципалитету, а не военному ведомству.

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