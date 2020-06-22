Куда спешим, а главное - зачем? • 47 • Аналитика

Да, я тоже был удивлен таким напором от кофемолок, утюгов, заборов и гаражей, которые тоже стали агитаторами голосования по пакету поправок. Но все происходящее вокруг вызывает новые вопросы, которые очень хочется озвучить.





Тем более что в толпе желающих повопрошать я не один такой.



Поддерживаю тех читателей, у которых возникли вопросы, и своих немного принес. И очень хотел бы их задать именно тем, кто яростно утверждает, что если мы не примем эти поправки, то в самое ближайшее время нас просто сотрут с лица земли легионы ЛГБТ, либералов и еще невесть кого. Кто считает, что без голосования мы обязательно утеряем историю (которую круче всего переписывает за счет бюджета Минкульт), забудем язык и все прочее.



Вообще, сама истерия и вал жалоб тех, кого принуждают голосовать (этот вал госпожа Памфилова в упор не видит, объявляя все фейками) за поправки, уже наталкивают на мысли, что все не так уж и просто.



Нет, прийти и в очередной раз проголосовать «за» — это как раз проще всего.



И вот тут если не просто, то возникают вопросы.



Итак, вопрос номер один.



Почему оптом? Почему скопом? Почему никак нельзя разделить все вопросы повестки изменений на блоки? И за каждый блок ставить «за» или «против»?



Сложно? Да ладно!



Люди уже посчитали, что и блоков не так уж и много, и вопросов в них. Проверьте:



1. Федеративное устройство — 51 поправка.

2. Президент РФ — 19 поправок.

3. Федеральное Собрание РФ — 33 поправки.

4. Правительство РФ — 26 поправок.

5. Судебная власть и прокуратура — 23 поправки.

6. Местное самоуправление — 12 поправок.

7. Предложения в преамбулу — 9 поправок.

8. Процедура общероссийского голосования и порядок вступления в силу — 33 поправки.



Всего восемь «галочек». Хорошо, девять. За домашних питомцев, волонтеров и прочее тоже можно блоком плюсик поставить. Против педерастов и прочих вредителей типа иностранных граждан, рвущихся во власть.



Но откуда столь неуважительное пренебрежение? Кто сказал, что российский гражданин не в состоянии оценить важность тех или иных поправок?



Да, уже некоторые представители от власти объяснили это большим количеством блоков. Забавно: значит, восемь кандидатов в президенты – можно осилить, а восемь блоков поправок – нельзя?



Какие-то, знаете, двойные стандарты… Аргументация очень слабая, голосовать за блоки никто не мешает.



Или, как вариант, это боязнь того, что проголосуют против обнуления? Тогда согласен. Есть повод для беспокойства. Хотя уже объявлено, что на голосование придет более 60% населения, из которых 70% поддерживают изменения.



Откуда такая уверенность, сказать сложно, но что объявил господин президент, то и я повторяю, собственно.



Идем дальше.



Вопрос второй.



Чтобы его задать, я просто процитирую Владимира Владимировича Путина.





2003 г. «Сам процесс внесения изменений в Конституцию является дестабилизирующим фактором».



2004 г. «Мы должны бережно относиться к Конституции нашей страны, не позволять её менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти. К ней надо бережно относиться».



«…как только будет запущен механизм внесения поправок в основной закон страны, остановиться будет сложно. Более того, изменения в Конституцию могут привести к нестабильной ситуации».



2005 г. «Если каждый вновь приходящий глава государства будет менять Конституцию под себя самого, то от этого государства скоро ничего не останется». (Выступление на «Прямой линии».)



«Стабильность в стране, в обществе не может быть обеспечена другим путем, кроме как стабильностью законодательства и основного закона страны — Конституции. Поэтому ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен». (Интервью телеканалу Fox News.)



2007 г. «Изменение Конституции под конкретного человека, даже если я ему безусловно доверяю, я считаю некорректным».



Вот последнее – очень злободневно. Уверен, что В. В. Путин доверяет тому человеку, под которого сейчас планируется изменить Конституцию.



И здесь у меня возникает этот самый вопрос: кому верить? Тому, кто вот такое заявлял в прошлые годы, или тому, кто сегодня говорит о том, что без изменения Конституции страна просто развалится?



И ничего, что это один и тот же человек. Понятно, что мнение человека может меняться со временем, но не на 180 градусов же…



И последний, третий вопрос.



А куда мы так спешим?



Действительно, режим непонятно чего продолжают продлевать, магазины работают через пень-колоду, кинотеатры и театры закрыты, стадионы и парки не работают, кофейни, господи, которые на вынос работали, закрыты! От парадов в городах отказываются, а голосовать – будьте любезны!



Очень странная такая спешка, если честно. Казалось бы, ну победим коронавирус, что тогда не проголосовать хотя бы ради поддержки правительства и президента — победителей? Очень логично, не так ли?



Нет же, нас буквально тащат за обе руки. И еще попинывают под пятую точку.





Поясните тогда нам, что, легионы педерастов на границе стоят уже? Готовые нас всех того…? И попутно страну разрушить? Или любимые зарубежные враги Киселева, Соловьева и прочих, которые хотят нас поработить и богатства недр отнять, готовы к наступлению?



Ну откуда такая спешка?



Очень хотелось бы узнать ответ на этот вопрос от защитников…



Пока же вот такая интересная мысль имеется.



Спешка со срочным принятием поправок, которые в основном своем большинстве вроде как уже «работают» в законах, должна обеспечить две вещи.



Первая. Понятно, это «обнуление». Это единственное, чего нет в законах и ради чего все это затевается. Еще два срока для Путина. Аргументацию того, что «больше некого», давайте тоже оставим, в стране 146 миллионов, и там нельзя найти еще одного честного и умного человека?



Так-то, конечно, нельзя, особенно если это не нужно некоторым силам во власти. А так как власти это не надо, то можно спать спокойно, не найдут.



Ну это я вообще как оскорбление российского народа воспринимаю. А это так и есть. Кстати, можно посмотреть список желающих попробовать принять участие в выборах президента-2018. А там среди отклоненных были весьма интересные личности. Но увы, по разным причинам им не дали возможности идти на выборы. И оставили тех, кто точно не конкурент от слова «совсем».



А вторая мысль интереснее.





В Кремле уже назвали голосование «вотумом доверия Путину». Потому и пытаются обеспечить его и липовыми СИМ-картами, и украденными данными пенсионеров и принуждением бюджетников.



А вот что последует за голосованием?



Как мне кажется, на основе такого вотума готовится что-то такое, перед чем померкнет даже пенсионное ограбление. Другого варианта такой лютой спешки я просто не вижу.



Очень быстро, несмотря на пандемию, из-за которой нас запихивали в дома, теперь нас так же стремительно пытаются выгнать из них с одной-единственной целью — проголосовать. И вирус уже не мешает, ну совсем не страшен тот вирус, которым нас два месяца назад пугали. Тряпочку на лицо – и ты в домике. Иди голосовать. Итоги недели. Не удивило...



Мне кажется, что наша власть готовит какой-то просто шедевральный подарок нам. Что-то, перед чем пенсионная реформа просто померкнет. Но для этого очень нужно всему миру показать, что мы все, точнее, 70%, поддерживаем то, что происходит.



Выборы президента только через 4 года. Выборы Думы ближе, но их поправки почти не затрагивают. Так почему столь поспешно и срочно надо принять все?



Может быть, принятие поправок остановит инфляцию? Нет, там про это ни слова. Может быть, поправки остановят рост цен на топливо? Да, литр солярки по 50 рублей и литр газа по 26 на 21.06.2020, то есть +2 рубля по сравнению с тремя неделями ранее?



Ну это, вообще, понятно, я бог знает чего захотел... Типа чтобы цены у нас менялись в соответствии с мировыми, а не только вверх. Ладно, и это поправки не изменят.



Так что они изменят? Срочно так?



Ничего. Котики как мило жили, так и будут жить. Волонтеры как волонтерили, экономя государству огромные суммы, так и будут. Министерство культуры как снимало пасквили о войне, так и будет снимать. Министерство образования как уродовало школьное образование, так и дальше будет это делать.



То есть СОВЕРШЕННО НИЧЕГО в жизни страны не поменяется. Все эти программы заданы не вчера и успешно работают. И от этого голосования не изменится ничего.



Так скажите, откуда срочность-то такая?



И вот новость дня.





Я запомню этот день, и через некоторое время посмотрим на результаты. В общем, если посмотреть динамику прошлых лет, то вполне можно ждать дизтопливо по 75 или 100 рублей за литр, газ по 50 (а почему нет?), бензин по 100. Ну а дальше будет дорожать все остальное.



Почему?



Да потому, что только так и было все последние 20 лет. И будет еще столько лет, сколько наголосуют. Когда Путин шел на "последний" срок, многие (в том числе и я) всерьез полагали, что вот сейчас, на последнем сроке, когда уже ни от кого Путин не зависит, вот начнется подъем России...



Ага, началось. В принципе, подорожание всего, связанное с "Платоном", — это был третий звонок. А потом был пенсионный занавес. А учитывая, что все "нововведения" "уже работают в законах", остается ждать чего-то этакого, эпохального.



Что же, ждем. Да, я тоже был удивлен таким напором от кофемолок, утюгов, заборов и гаражей, которые тоже стали агитаторами голосования по пакету поправок. Но все происходящее вокруг вызывает новые вопросы, которые очень хочется озвучить.Тем более что в толпе желающих повопрошать я не один такой.Поддерживаю тех читателей, у которых возникли вопросы, и своих немного принес. И очень хотел бы их задать именно тем, кто яростно утверждает, что если мы не примем эти поправки, то в самое ближайшее время нас просто сотрут с лица земли легионы ЛГБТ, либералов и еще невесть кого. Кто считает, что без голосования мы обязательно утеряем историю (которую круче всего переписывает за счет бюджета Минкульт), забудем язык и все прочее.Вообще, сама истерия и вал жалоб тех, кого принуждают голосовать (этот вал госпожа Памфилова в упор не видит, объявляя все фейками) за поправки, уже наталкивают на мысли, что все не так уж и просто.Нет, прийти и в очередной раз проголосовать «за» — это как раз проще всего.И вот тут если не просто, то возникают вопросы.Итак, вопрос номер один.Сложно? Да ладно!Люди уже посчитали, что и блоков не так уж и много, и вопросов в них. Проверьте:1. Федеративное устройство — 51 поправка.2. Президент РФ — 19 поправок.3. Федеральное Собрание РФ — 33 поправки.4. Правительство РФ — 26 поправок.5. Судебная власть и прокуратура — 23 поправки.6. Местное самоуправление — 12 поправок.7. Предложения в преамбулу — 9 поправок.8. Процедура общероссийского голосования и порядок вступления в силу — 33 поправки.Всего восемь «галочек». Хорошо, девять. За домашних питомцев, волонтеров и прочее тоже можно блоком плюсик поставить. Против педерастов и прочих вредителей типа иностранных граждан, рвущихся во власть.Но откуда столь неуважительное пренебрежение? Кто сказал, что российский гражданин не в состоянии оценить важность тех или иных поправок?Да, уже некоторые представители от власти объяснили это большим количеством блоков. Забавно: значит, восемь кандидатов в президенты – можно осилить, а восемь блоков поправок – нельзя?Какие-то, знаете, двойные стандарты… Аргументация очень слабая, голосовать за блоки никто не мешает.Или, как вариант, это боязнь того, что проголосуют против обнуления? Тогда согласен. Есть повод для беспокойства. Хотя уже объявлено, что на голосование придет более 60% населения, из которых 70% поддерживают изменения.Откуда такая уверенность, сказать сложно, но что объявил господин президент, то и я повторяю, собственно.Идем дальше.Вопрос второй.Чтобы его задать, я просто процитирую Владимира Владимировича Путина.Вот последнее – очень злободневно. Уверен, что В. В. Путин доверяет тому человеку, под которого сейчас планируется изменить Конституцию.И ничего, что это один и тот же человек. Понятно, что мнение человека может меняться со временем, но не на 180 градусов же…И последний, третий вопрос.Действительно, режим непонятно чего продолжают продлевать, магазины работают через пень-колоду, кинотеатры и театры закрыты, стадионы и парки не работают, кофейни, господи, которые на вынос работали, закрыты! От парадов в городах отказываются, а голосовать – будьте любезны!Очень странная такая спешка, если честно. Казалось бы, ну победим коронавирус, что тогда не проголосовать хотя бы ради поддержки правительства и президента — победителей? Очень логично, не так ли?Нет же, нас буквально тащат за обе руки. И еще попинывают под пятую точку.Поясните тогда нам, что, легионы педерастов на границе стоят уже? Готовые нас всех того…? И попутно страну разрушить? Или любимые зарубежные враги Киселева, Соловьева и прочих, которые хотят нас поработить и богатства недр отнять, готовы к наступлению?Ну откуда такая спешка?Очень хотелось бы узнать ответ на этот вопрос от защитников…Пока же вот такая интересная мысль имеется.Спешка со срочным принятием поправок, которые в основном своем большинстве вроде как уже «работают» в законах, должна обеспечить две вещи.Первая. Понятно, это «обнуление». Это единственное, чего нет в законах и ради чего все это затевается. Еще два срока для Путина. Аргументацию того, что «больше некого», давайте тоже оставим, в стране 146 миллионов, и там нельзя найти еще одного честного и умного человека?Так-то, конечно, нельзя, особенно если это не нужно некоторым силам во власти. А так как власти это не надо, то можно спать спокойно, не найдут.Ну это я вообще как оскорбление российского народа воспринимаю. А это так и есть. Кстати, можно посмотреть список желающих попробовать принять участие в выборах президента-2018. А там среди отклоненных были весьма интересные личности. Но увы, по разным причинам им не дали возможности идти на выборы. И оставили тех, кто точно не конкурент от слова «совсем».А вторая мысль интереснее.В Кремле уже назвали голосование «вотумом доверия Путину». Потому и пытаются обеспечить его и липовыми СИМ-картами, и украденными данными пенсионеров и принуждением бюджетников.А вот что последует за голосованием?Как мне кажется, на основе такого вотума готовится что-то такое, перед чем померкнет даже пенсионное ограбление. Другого варианта такой лютой спешки я просто не вижу.Очень быстро, несмотря на пандемию, из-за которой нас запихивали в дома, теперь нас так же стремительно пытаются выгнать из них с одной-единственной целью — проголосовать. И вирус уже не мешает, ну совсем не страшен тот вирус, которым нас два месяца назад пугали. Тряпочку на лицо – и ты в домике. Иди голосовать.Мне кажется, что наша власть готовит какой-то просто шедевральный подарок нам. Что-то, перед чем пенсионная реформа просто померкнет. Но для этого очень нужно всему миру показать, что мы все, точнее, 70%, поддерживаем то, что происходит.Выборы президента только через 4 года. Выборы Думы ближе, но их поправки почти не затрагивают. Так почему столь поспешно и срочно надо принять все?Может быть, принятие поправок остановит инфляцию? Нет, там про это ни слова. Может быть, поправки остановят рост цен на топливо? Да, литр солярки по 50 рублей и литр газа по 26 на 21.06.2020, то есть +2 рубля по сравнению с тремя неделями ранее?Ну это, вообще, понятно, я бог знает чего захотел... Типа чтобы цены у нас менялись в соответствии с мировыми, а не только вверх. Ладно, и это поправки не изменят.Так что они изменят? Срочно так?Ничего. Котики как мило жили, так и будут жить. Волонтеры как волонтерили, экономя государству огромные суммы, так и будут. Министерство культуры как снимало пасквили о войне, так и будет снимать. Министерство образования как уродовало школьное образование, так и дальше будет это делать.То есть СОВЕРШЕННО НИЧЕГО в жизни страны не поменяется. Все эти программы заданы не вчера и успешно работают. И от этого голосования не изменится ничего.Так скажите, откуда срочность-то такая?И вот новость дня.Я запомню этот день, и через некоторое время посмотрим на результаты. В общем, если посмотреть динамику прошлых лет, то вполне можно ждать дизтопливо по 75 или 100 рублей за литр, газ по 50 (а почему нет?), бензин по 100. Ну а дальше будет дорожать все остальное.Почему?Да потому, что только так и было все последние 20 лет. И будет еще столько лет, сколько наголосуют. Когда Путин шел на "последний" срок, многие (в том числе и я) всерьез полагали, что вот сейчас, на последнем сроке, когда уже ни от кого Путин не зависит, вот начнется подъем России...Ага, началось. В принципе, подорожание всего, связанное с "Платоном", — это был третий звонок. А потом был пенсионный занавес. А учитывая, что все "нововведения" "уже работают в законах", остается ждать чего-то этакого, эпохального.Что же, ждем. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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