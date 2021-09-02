Куда смотрит Голливуд? Над президентом-комиком Зеленским-Левински смеются все

Зеленский и Ко в ходе фарсового визита наслаждаются жизнью в США, где сейчас совсем не до них. Многочисленные документы, подписанные там украинской делегацией, – ничего не значащие бумажки, выцыганенных денег – кот наплакал. Незваных гостей американцы просто терпят. Россию это вполне устраивает.

Полный провал и позор – только так можно охарактеризовать продолжающийся "рабочий" визит президента Украины Владимира Зеленского в США. На его подготовку ушло свыше двух лет, он несколько раз срывался и сорвался бы по ряду причин снова, если бы этот подавшийся в политику комик инициативно не прилетел в Вашингтон, где его встретили на самом низком уровне и где он первое время занимался пробежками, расхаживая в майке и джинсах.

Причины, по которым Зеленского не ждали в США, очевидны и лежат на поверхности: в стране – идеальный шторм, и ей нет сейчас никакого дела до давно надоевшей Украины. Американцы возмущены позорным завершением 20-летней афганской эпопеи, гуманитарной катастрофой в Кабуле, где американцы "забыли" свыше 200 своих граждан. В стране раздаются требования импичмента президента Джо Байдена, взявшего на себя за это ответственность, отставки министра обороны Ллойда Остина, руководства Госдепа, открыто конфликтующего с Минобороны, так как все пытаются спихнуть вину на других. Юг США подвергся опустошению ураганом "Ида". Прибрежные районы Луизианы лежат в руинах, в штате оказались без света миллион человек, негры снова грабят Новый Орлеан, где сейчас опасней, чем в Кабуле, и где на людей на затопленных водой улицах нападают крокодилы. Число погибших растёт, в то время как "Ида" в ослабленном виде добралась уже до Нью-Йорка. Думать, что в этой ситуации в США кому-то может быть интересна какая-то Украина, было бы верхом наивности.

Зачем ездил?

Однако Зеленскому уж очень сильно хотелось лизнуть, наконец, руку нынешнего американского президента. Зачем? Чтобы продемонстрировать своим критикам и врагам на Украине, что "ярлык на княжение" в Киеве у него есть. И неважно, что постоянные жалобы на Россию и выклянчивание денег должны были в этих условиях в одно американское ухо влетать, а в другое – вылетать. Не будем удивляться обилию заключённых в США Зеленским или украинскими чиновниками в его присутствии дурацких "меморандумов о взаимопонимании", "рамочных соглашений", "заявлений о намерениях" – они ни о чём. Чего стоит, например, "Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полётов, оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомлённости", подписанный министерствами обороны США и Незалежной. Весьма показательно, что приехавший для встречи с главой Пентагона Зеленский некоторое время не мог выйти из своего лимузина, дверь которого почему-то заклинило. А они про космос!

Чего добился?

На фоне озвученных Зеленским (перепутавшим, видимо, свою страну с Афганистаном) необходимых, дескать, для "трансформации" Украины 277 миллиардов долларов (эта сумма в несколько раз превышает ВВП страны), ему выделят в реальности по линии Пентагона на закупку просроченных ПТРК "Джавелин", аптечек для военных и другого подлежащего в армии США к списанию мусора 60 миллионов долларов. Плюс ещё 45 миллионов на "гуманитарную помощь". Сия "щедрость" даже меньше военной помощи США в предыдущие годы. В 2017 и 2018 годах Украине было выделено по 350 миллионов, в 2019 году – 250 миллионов, в 2020 году – 300 миллионов долларов. В Афганистане, как подтвердил в своём обращении к американскому народу накануне сам Байден, США тратили такую сумму каждый день в течение 20 лет!

Президенты США и Украины прикрыли это позорище совместным заявлением (совместной пресс-конференции у Зеленского с Байденом не было – у президента США нашлись более важные дела). В нём утверждается, что связи между двумя странами сейчас самые крепкие за последние 30 лет. Документ пестрит совершенно бессмысленными заезженными фразами о противодействии "российской агрессии", "Северному потоку – 2" и т. д. В последнем случае речь уже идёт о "борьбе с последствиями" транзита "самого грязного в мире газа", который Украина, тем не менее, страшно хочет прокачивать через свою территорию. Было также озвучено смутное обещание США выделить Киеву дополнительно более 463 миллионов долларов в текущем году на различные программы.

В видах продвижения "современных ценностей" Украина получила указания провести судебную реформу, нарастить усилия по борьбе с коррупцией, усилить борьбу за права извращенцев, с расизмом и антисемитизмом. Последнее просто смешно, так как нацисты, воинствующие националисты и антисемиты являются сегодня на Украине главной силой – при президенте-еврее! – разваливающейся государственной власти, они открыто интегрированы в госструктуры.

Балаган Зеленского в США

Зеленский в интервью украинскому телевидению назвал заключённые в США соглашения "ещё одним очень важным шагом на пути к укреплению" сотрудничества между Вашингтоном и Киевом, а "правдой" то, что военная помощь США Украине "становится все серьёзнее" – бессмысленные и пустые фразы. По его словам, на продолжавшейся около двух часов встрече с Байденом "много раз" звучало слово Крым. Байден, воспользовавшийся встречей с Зеленским, чтобы немного отдохнуть, ничего неожиданного не сказал, разве что посоветовал собеседнику придерживаться саботируемых Киевом Минских соглашений по Донбассу, выразив им полную поддержку. Не обнадёжил Байден Зеленского и насчёт НАТО, который Украина упорно хочет заставить воевать за себя с Россией. "Лично" Байден, по словам украинского президента, приём Украины в альянс поддерживает, но некоторые его члены по-прежнему этого не хотят, и США не могут давить на них в этом вопросе.

Произошло в ходе визита и нечто таинственное. Зеленский объявил в "Твиттере", что украинский "Энергоатом" и американская корпорация Westinghouse подписали меморандум о строительстве пяти энергоблоков Хмельницкой АЭС на сумму до 30 миллиардов долларов. Существуют очень серьёзные сомнения в том, что погрязшей в долгах, существующей на внешние подачки и за счёт транзита русского газа Украине кто-то даст такие большие, баснословные для неё деньги. Весьма сомнительно также, что находящаяся в предбанкротном состоянии, отставшая от русских и французов в этой сфере американская корпорация сможет данный проект реализовать. Как верно заметил один вдумчивый наблюдатель, подводя итог переговорам Зеленского в Вашингтоне, "Украина традиционно клянчила денег и требовала любви, но получала рутинные заверения скучающего сюзерена и подачки на бедность".

Зеленский, однако, рад и этому, счастлив, что у него состоялся с Байденом "нормальный мужской разговор", что он не почувствовал "негатива со стороны США к Украине, ко мне, к команде моей" и что ему "это приятно". Украинский президент при этом признался, что "забыл" пригласить Байдена приехать с визитом на Украину, но что чернокожий глава Пентагона Остин, которого скоро за Кабул, возможно, прогонят с должности, "обязательно приедет на Украину".

Хулиганы и расточители

Радость украинского президента в связи с тем, что администрация Байдена, видимо, не попрёт его с "княжения" в Киеве, недёшево обошлись украинцам: в отличие от экономящих народные деньги западных президентов, канцлеров, премьеров и королей, довольствовавшихся скромным гостевым домом рядом с резиденцией американского президента, Зеленский со своим многочисленным окружением остановился в пятизвёздочном отеле Hay-Adams. Согласно его сайту, стоимость номера на двоих на одну ночь составляет там от 379 до почти 2 тысяч долларов. На нищей Украине, разумеется, обратили внимание, что там обосновались "чуть ли не всё украинское правительство и офис президента". Эти временщики не только наслаждались жизнью, но и хулиганили. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опубликовал, например, в "Инстаграме" фото на фоне Белого дома, на котором он, высунув язык, сделал вид, что держит верхушку Монумента Джорджа Вашингтона. Это вызвало, естественно, волну протеста в соцсети: "Не только позорище, но и преступление против государства", "Перестаньте позорить страну", "Ты официальное лицо, не унижай страну", "Мальчик Сережа, 35 годиков".

Скриншот "Инстаграма" Сергея Никифорова

И ещё любопытная деталь: отказываясь говорить с русскими журналистами и делая вид, что не знают русского языка, между собой члены украинской делегации, включая охранников с каменными мордоворотами, говорили по-русски, на "языке агрессора", и это даже попало на камеру.

После Вашингтона Зеленский и Ко уехали в Калифорнию, где у него запланирована встреча с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и главой компании Apple Тимом Куком. Но, прежде всего, ему следовало бы отправиться к своим истинным коллегам – в Голливуд, чтобы пройти кастинг на роль комического артиста. Атмосфера фарса, несерьёзности и кое-чего похуже настолько тесно ассоциируется с визитом в США этого "Голобородьки", что американский телеканал C-SPAN оговорился по Фрейду, назвав Зеленского "президентом Левински". И этим всё сказано!

Что с того?

Есть предположение, что России ничего не следует опасаться, пока на Украине такой президент. Зеленского можно было бы даже поддержать – он убивает мечту об отдельном от России и враждебном ей украинском государстве эффективней любого из своих предшественников. Его талант настолько велик, что после него, возможно, некому будет играть эту роль – за отсутствием соответствующей должности. И в США это должны были понять тоже. Счастье Зеленского, что американцам сейчас не до него.