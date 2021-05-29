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Куда "сбежало" русское золото: Пронько о главной ошибке элиты

29 мая 2021, 09:20  •  31 • Политика
Падение курса доллара на мировых валютных площадках и новая волна роста цен на золото существенно увеличили международные резервы России. Их общий объём достиг рекордного уровня в $ 600,9 млрд. Об этом радостно отрапортовал ЦБ. Однако какой толк от валютных резервов, если они работают не на Россию, а на тех, кто готов её разорвать?
Количество золотовалютных резервов (ЗВР) России побило рекорд 12-летней давности. Тогда перед масштабным кризисом 2008-го их объём составлял $ 598,1 млрд. В апреле 2015 года падал до $ 350 млрд. Однако позже ЦБ удвоил ЗВР благодаря скупке иностранной валюты, золота, зарубежных государственных и частных долговых бумаг.
Фактически львиная доля русских денег выведена в страны, которые ввели антироссийские санкции и готовы нас разорвать. Да, формально на первом месте Китай, но посмотрите внимательно: если консолидировать вложения, то на тех, кто хочет нас "порвать", приходится более 50% выведенных из России денег.
Ещё большее удивление вызывает структура ЗВР. Да, вложения в доллар сокращаются, однако на них приходятся весьма существенные суммы.
"Я не знаю, какую сверхзадачу выполняют на сегодняшний момент Минфин и ЦБ, если у нас идёт риторика о том, что мы развиваем внутреннее производство, развиваем импортозамещение и прочие вещи. Конечно, такие деньги должны оказаться внутри страны и никак не быть задействованы в странах, которые мы считаем в последнее время даже недружественными, – подчеркнул член совета "Опоры России" Сергей Зеленов. – А ситуация на самом деле, с точки зрения развития экономики России, абсолютно неправильная, на мой взгляд. Если только не решается задача сохранить это для чего-то, хотя повторюсь, я логики в их действиях не вижу. Наоборот, мы даём возможность развиваться другим экономикам в ущерб своей, практически выдаём дотации странам, которые, в принципе, в этом не особо и нуждаются. А у нас в России на сегодняшний момент мы видим и падение предпринимательской активности, и какую-то монополизацию отраслей. Скажем так: те действия, которые связывают с развитием экономики, к развитию экономики никакого отношения не имеют".​
Российские чиновники неукоснительно соблюдают так называемое бюджетное правило, рекомендованное МВФ, которое наносит существенный урон нашей экономике:
"Бюджетное правило, в соответствии с которым нефтяные сверхдоходы автоматически инвестировались в зарубежные активы через ФНБ, успешно справлялось с задачей накопления национального богатства и защиты экономики от колебаний цен на нефть, что способствовало росту ненефтегазовой экономики. Чтобы сохранить этот положительный эффект, средства ФНБ следует продолжать инвестировать в зарубежные активы и после достижения ликвидной частью фонда порога в 7% ВВП. Любое использование ресурсов ФНБ внутри страны должно быть ограничено жёсткими лимитами и строгими правилами управления фондом".
Да, в этом году ситуация стала меняться, но исключительно в рамках "лимитов". В ближайшее время почти 900 млрд рублей будут направлены на инфраструктурные проекты. Однако имеются существенные сомнения по поводу их влияния на благосостояние обычных людей.
"Если бы эти резервы тратились по назначению и курс рубля составлял бы, условно, 30 рублей за доллар, то я бы оценивал хорошо. А поскольку резервы копятся и не используются и рубль торжественно плавает в свободном падении, то я оцениваю факт накопления этих резервов отрицательно, потому что они не выполняют ту роль, ради которой они создавались, – сказал в беседе с Царьградом экономист Антон Любич. – Из того, что я сейчас слышу, есть опять желание каких-то мегапроектов – вместо того чтобы поддерживать экономику хорошо по всей стране: создавать кластеры, поддерживать реальные предприятия, которые занимаются занятостью в районных центрах, которые обеспечивают русских работой. То есть 65% русских работают не на крупных предприятиях, а у нас всё рисуют какие-то мегапроекты".
При рекордных ЗВР в России нет ни существенного экономического роста, ни роста доходов населения. Пора, на мой взгляд, эту картину менять. Менять в интересах тех, кто и есть основа России – простого народа, который и есть соль земли русской.

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