Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Климкин: встреча в "нормандском формате" по Украине запланирована на 16 февраля
Главный эксперт по caнкциям все предсказал
Бизнес-омбудсмен Борис Титов: списки США направлены не против Путина, а против Р...
Путин поставил оценку за операцию в Сирии
Главная / В России

Куда пропали деньги «военного сбора» на Украине

30 января 2018, 18:09  •  340 • В России

Одним из первых решений новых украинских властей в 2014 году было введение так называемого «военного сбора», который планировали направлять для удовлетворения нужд Вооруженных Сил. С заработка каждого работающего украинца государство вычитало 1,5% на эти нужды. Спустя почти четыре на Незалежной задумались, а что же было сделано на собранные деньги. Тем более, что для Украины суммы оказались весьма немалые.

Начиная с лета 2014 года, в ВСУ в качестве военного сбора было перечислено 37,9 миллиардов гривен. В 2014-м сумма сборов составила 2,5 миллиарда гривен, в 2015 — 9 миллиардов, в 2016 — 11,4 миллиарда. За 2017 год сумма отчислений составила 15 миллиардов гривен.. Некоторые уже посчитали, умножив на нынешний курс, что это якобы составило почти 75 млрд. рублей. На самом деле, если учесть курс рубля в предыдущие годы, речь может идти примерно о 100 миллиардах рублей, а то и о бОльших финансовых потоках. Эксперты говорят, что на эти деньги можно было купить у США 2300 противотанковых комплексов «Джавелин», о которых грезят все эти годы украинские радикальные политики и военные. Или 16 американских истребителей F-16, или свыше 300 основных американских танков «Абрамс». А в танках Т-72 такой бронированный удав оказалась бы, как выразилась мартышка из одного популярного мультфильма, гораздо больше – около тысячи штук. Это очень немало, если учесть, что у России сейчас в войсках не более 3 тысяч боеготовых танков в войсках. Но ничего такого закуплено не было. Тогда куда ушли деньги?

Как выяснилось, никто на Украине не имеет понятия, как тратились и куда делись эти деньги. Народный депутат Украины Виталий Куприй занялся этим вопросом и ужаснулся: «Узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете. Их с таким же успехом могли использовать на пополнение Пенсионного фонда, у которого была дыра».

- Я провел собственное расследование. Выяснил, что деньги на обеспечение армии проходили через ряд одних и тех же фирм. А значит, это схема, которой руководит высшее руководство, - поделился Куприй с украинскими журналистами. - Например, 200 млн грн были перечислены компании за топливо, у которой его и в помине не было. Еще 280 млн грн ушли фирме, которая взамен ничего не предоставила. Расследования спустили на местные прокуратуры, и ничем оно не закончилось.

- Это очень удобно - никто и никогда не узнает, на что пошли деньги под эгидой тяжелого положения в стране, - резюмировал депутат.

То, что на Украине нынешние власти крадут так, как прежним и не снилось – ни для кого не секрет. Состояние дел можно резюмировать фразой из другого шедевра советской киноклассики: «Все уже украдено до вас». Можно еще припомнить добровольные сборы по 5 гривен с каждой СМС для Минобороны Украины. Воодушевленные свидомиты тоже вы первые месяцы СМСили по 5 гривен весьма щедро. Что стало с деньгами, тоже никто не знает. Рюкзачки, закупленные через сына Авакова и катера и беспрестанно ломающиеся санитарные машины с заводов Порошенко – это детские игрушки. Тут крадут миллиардами и деньги.

Но это воровство на Украине нам, как я думаю, можно только приветствовать. Если бы на Незалежной не крали так масштабно и беззастенчиво, то Донбассу пришлось бы гораздо туже.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

340
Источник
Похожие новости
29 января 2018, 22:39
Российские военные получат новые автоматы Калашникова
30 января 2018, 18:09
Власти США разглядели врага в губернаторе Петербурга
30 января 2018, 18:09
Зимние гастроли русофобов в теплой Москве

29 января 2018, 22:39
Получат ли владельцы оружия спецзнаки
30 января 2018, 18:09
Путин — о «кремлевском списке» США: Собака лает, а караван идет
30 января 2018, 18:09
Куда пропали деньги «военного сбора» на Украине
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 января 2018, 17:39
Михаил Делягин: Запад нам готовит государственный переворот
27 января 2018, 13:54
"Вот овощ наш национальный вам" - Пользователи ответили на запрет флага России на ОИ
25 января 2018, 00:09
ВСУ пошли на прорыв: Атакованы позиции народных республик по трем направлениям
27 января 2018, 00:54
Рогозин: У России есть лекарство от "санкционной чумы" США
27 января 2018, 15:40
Как прошла встреча Трамpa и Порошенко
27 января 2018, 20:24
Глава ВТО впал в ступор из-за возможного выхода России из организации
28 января 2018, 15:54
Четыре польских удара по Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.