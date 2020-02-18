Куда приведёт Молдову «политика малых шагов» в отношении Тирасполя

В Молдавии угрожают российским миротворцам

Молдавия будет продолжать процесс урегулирования приднестровского конфликта, используя «политику малых шагов», заявил президент Молдовы Игорь Додон во время встречи с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Обсудили широкий круг вопросов, касающихся отношений между Республикой Молдова и этой международной организацией, в том числе в части укрепления правового государства, защиты прав человека и проведения свободных выборов. Особое внимание уделили нынешнему состоянию и перспективам урегулирования приднестровской проблемы, где ОБСЕ традиционно выступает в роли основной переговорной площадки. Указал на необходимость продолжения «политики малых шагов» и дальнейшей имплементации протокола «Берлин +»,

– написал глава государства на своей странице в социальной сети Facebook.

Кишинёв возлагает большие надежды на помощь в урегулировании конфликта со стороны Албании, которая в нынешнем году председательствует в ОБСЕ. В то же время в Молдове хорошо понимают, что для окончательного решения приднестровской проблемы необходимо «согласие как внутри страны, так и на международном уровне». Игорь Додон признал, что до согласия ещё далеко, поэтому работа будет сосредоточена на решении текущих проблем в отношениях между Кишинёвом и Тирасполем.

При этом президент Молдовы забыл отметить, что диалог между двумя берегами Днестра в настоящее время находится на самом низком уровне за последние как минимум десять лет. К тому же именно сейчас назревает серьёзное обострение в Зоне безопасности, чего также не было много лет. Обострение это вызвано требованием молдавской стороны убрать миротворческие посты, прикрываясь якобы угрозами местного населения в адрес миротворцев, которых местные жители угрожают «поднять на вилы». В ответ Приднестровье просит увеличить численность миротворческого контингента, опасаясь провокаций молдавской стороны.

По мнению приднестровского политолога Сергея Сафронова, организованные Кишинёвом «протесты» местных жителей приграничных с Приднестровской республикой населённых пунктов – это «излюбленное шоу Кишинёва ещё со времён Воронина».

«Правда, «на вилы» тогда российских миротворцев поднимать не угрожали. Это уже сюжет времён Додона. И то ли ещё будет. Поэтому предложение Тирасполя увеличить число миротворцев и вернуть вертолётную эскадрилью – предложение тоже, кстати, совсем не новое – вполне адекватная реакция на действия новоявленных реинтеграторов»,

– уверен политолог.

А политический обозреватель Сергей Чебан считает, что в настоящее время вести беседы о каком-то урегулировании просто опасно, ведь в Кишинёве «по-прежнему радикально настроены в отношении тех, кто разводил воюющие в 1992 году стороны, а также их потомков, осевших в Приднестровье».

«В молдавском обществе до сих пор существует высокий накал и глубокие разрывы в плане восприятия истоков конфликта и возможного сосуществования с левобережьем. Отчётливо проступившие разногласия и отсутствие консолидированного понимания недавней истории пока не позволяют начать серьёзный разговор о финальном урегулировании, как с международными партнёрами Кишинёва, так и с Тирасполем. И с учётом отсутствия реальных действий по достижению общенационального консенсуса в отношении Приднестровья вряд ли позволят в обозримом будущем»,

– цитирует эксперта Информационное агентство «Новости Приднестровья».