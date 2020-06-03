Куда пойти трудиться? • 87 • Аналитика

Не верь, не бойся, не проси



Один из авторов этих заметок на сегодня сам безработный, как нас называют, «путинский», в чём уже успел признаться на страницах «Военного обозрения» («Я – безработный. Проверено опытом»). У таких, кто сумел выбить пособие, которое власти называют достойным, всё самое сложное ещё впереди. Пособие реально рассчитано максимум на полгода. После того как получишь свою серию отказов от работодателей, можно вообще остаться на минималке в районе семи-восьми, а то и четырёх с половиной тысяч в месяц.



Соавтор этого материала – подмосковная пенсионерка, которую не лишают права немного подрабатывать никакие мэрские надбавки, как в столице.



Разговоры о том, что зацепиться за нынешнюю двадцатку не то что на годы, хотя бы на месяцы вперёд, вряд ли удастся, первому из нас приходится слышать при каждом телодвижении, связанном с собственной занятостью. От них уже просто голова болит, но зато все публикации о программах занятости, и о том, чего ждут россияне от будущего на рынке труда, авторы пока ещё читают от корки до корки.



Вторую из них заботит в основном перспектива индексации пенсий и поиски приличного приработка. Экспертную записку центра трудовых исследований и дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ, пусть и в изложении, авторы раскопали ещё до того, как за этот материал всерьёз взялись СМИ.



Нам, честно говоря, очень хотелось оптимизма, но спасибо уже за то, что учёные не пугают нас полным крахом. По всем признакам, которые есть в исследовании экспертов «вышки», рынок труда должен миновать худшее уже этой осенью, а затем обязательно будет восстановление, но, кажется, с полной сменой приоритетов.





Меньше года назад данные по безработице никого не могли всерьёз испугать

После прочтения мы предпочли провести своё небольшое исследование рынка труда на сегодня и на перспективу, опросив в основном тех, с кем пришлось столкнуться при оформлении пенсии или же статуса «безработный». Большинство их имён мы называть намеренно не будем, хотя некоторые против этого не возражали. Зато экспертов с именем готовы цитировать в открытую.



Едва ли не основной позитивный вывод, который делают и эксперты, и специалисты, так или иначе связанные с рынком труда: у потерявших работу и потерявших в зарплате по-прежнему нет иждивенческих настроений. Точного процента не назвали даже в НИУ ВШЭ, но большинство россиян из-за кризиса не собираются сидеть сложа руки, не желают мириться с положением изгоев и готовы менять профиль работы. Даже с существенными потерями в доходах и пресловутом социальном статусе.



Допустимые потери

По большому счёту, у нас в стране все или почти все уже успели через многое пройти. Не потому ли само по себе явление кризиса до сих пор на стало настоящим потрясением основ для россиян, даже из числа молодых и очень молодых? Их, казалось бы, больше волнует конкретика самоизоляции, масочного режима и ограничений в передвижении, но главные опасения всё равно связаны с работой.



10 процентов граждан уже остались без неё, и при этом пока большинство из них, если судить по косвенным признакам, точнее, по данным о выплатах пособия, которые даёт Минтруда, пока не сумели обезопасить себя приемлемым пособием. Почти половина из работающих признают, что коронавирус и меры, принятые для борьбы с ним, привели к тому, что их перевели на неполный график или отправили в «добровольные» неоплачиваемые отпуска. Почти у 20 процентов снизился уровень оплаты труда при сохранении нагрузки, ещё около 20 процентов потеряли в зарплате в условиях, когда работают намного меньше или не работают совсем.



Работодателей понять можно, они, как правило, теряют намного больше, чем сотрудники, оставшиеся без работы. Это уже проверено личным опытом. Однако довольно многим режим экономии, принятый на время пандемии и карантина, всё же помогает. На это, кстати, чётко указали учёные НИУ ВШЭ, которые провели интернет-опрос «Работа и трудоустройство в условиях эпидемии». В опросе, который проводился в середине мая, участвовали более 5 тыс. респондентов из большинства российских регионов.



С безработицей из-за COVID-19 и жёстких мер против пандемии пришлось напрямую столкнуться более чем трети россиян. И хотя пока только каждый десятый сам вынужден направиться на биржу труда, кто-то остался безработным в каждой третьей российской семье. Для многих в роли спасателей сегодня выступают пенсионеры, которые свои скромные тысячи хотя бы получают исправно и в срок.



По этому поводу известный публичный интеллектуал Анатолий Вассерман ещё раз напомнил, что сейчас самое время хотя бы притормозить процесс повышения пенсионного возраста. Своё жёсткое требование: «не лишайте семьи спасательного круга» он сопроводил интересным предложением — направить тех, кто лишился работы, так или иначе связанной с сетевыми ресурсами, на «разгребание виртуального мусора».



Эпатажный публицист и эрудит не сомневается, что безработица, помимо рынка оптимизации сетевых ресурсов, простимулирует и



«более активное использования искусственного интеллекта. Работников после самоизоляции всё чаще станут переводить на удалёнку. То же ждёт сферу образования, где опыт дистанционного обучения вскоре признают удачным, только вот элита будет учить детей по старинке».

По оценкам эксперта, эти сферы способны поглотить сотни тысяч, а, быть может, даже миллионы людей. Причём людей, которые за короткие сроки могут получить достаточно высокую квалификацию. В этом отношении с А. Вассерманом вполне солидарны многие IT-специалисты с биржи труда, которые сетуют на огромные объёмы работы с базами данных, в том числе и по самому же рынку труда, которые на данный момент фактически «лежат мёртвым грузом».



Самые большие потери в кадрах и в зарплате несут, конечно, наиболее пострадавшие отрасли: транспорт и туризм, торговля, общепит и сфера обслуживания. Там, как выяснили исследователи из НИУ ВШЭ, у 65–75% опрошенных отмечена негативная динамика в разных формах. В том числе в виде потери работы и снижения зарплаты.



Неудивительно, что совсем плохо сейчас чувствуют себя и самозанятые, заработки которых уменьшились у 75%. А вот у занятых на средних и крупных предприятиях падение реальных доходов отмечается лишь у 48%. Но ведь это тоже много, согласитесь. Расклад по отраслям там всё тот же. И при этом резко рванула вверх интернет-торговля и разного рода сетевые услуги, совсем неплохо обстоят дела и на селе, куда готовы при необходимости сбежать да 40% опрошенных.



Зачем увольнять, если можно не платить

Один из способов адаптации работодателей к кризису – сокращение рабочего времени. Вместе со снижением зарплаты, конечно. Исследование НИУ ВШЭ показывает, что за время самоизоляции 11% опрошенных были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Ещё больше, около 13%, отправили в отпуск – вынужденный или же «по согласию сторон».



После такого, как хорошо известно из практики, можно на работу и вовсе не вернуться. Некоторых вынуждали брать больничные или отпуска по графику, но многим приходилось нередко работать чуть ли не за двоих. Всё это очень характерно как раз для самых пострадавших отраслей, особенно торговли и сферы услуг. Зато в курьерских службах, а также обслуживании сетей и домашней техники случился кадровый голод, когда на работу стали брать даже тех, кто уже и не мечтал трудоустроиться. Корабль Crew Dragon в космосе, а что с нашим «Орлом»: космическая конкуренция



Многих работодателей вдруг перестал смущать предпенсионный или даже пенсионный возраст соискателей, куда важнее опыт и квалификация, как чуть ли не в один голос утверждают специалисты с биржи труда и из пенсионных фондов. Впрочем, какая квалификация должна быть у курьера, объяснять не надо, и не потому ли одному из авторов дважды предлагали развозить пиццу. Спасибо, хоть «отказ» на него не списывали, иначе гулять бы без «путинского» пособия ещё чёрт знает сколько.





Молодой предприниматель Данил Махницкий, на днях пробивший на самом верху что-то вроде «налоговой амнистии» за II квартал, обратил внимание, что даже в кризис работодатели не спешат расставаться с квалифицированными кадрами. И не только из боязни быть наказанным или остаться без людей. Увольнять, да ещё под «путинское пособие» — довольно дорогое удовольствие.



Всё дело в том, что всякие хитрости могут обойтись намного дешевле. Лишь бы деловая активность побыстрее вернулась. Данил Махницкий обратил внимание, что «хитрости» с рабочим временем – это тоже форма «скрытой безработицы», вроде той, что маскируется под наем охранников или же фиктивных инвалидов. Главное — получить под это льготы и налоговые поблажки.



И всё же нам кажется, что российский рынок труда не сильно изменил даже такой жёсткий кризис, как нынешний. Всё складывается так, как мы привыкли. На это обратил внимание известный экономист Михаил Хазин, которому не привыкать предсказывать разного рода ужасы. Он всегда предрекал России огромную безработицу, но сейчас тоже не видит для работодателей необходимости увольнять, если можно просто не платить.



Очень характерно, что к переводу огромного числа сотрудников на удалённую работу подавляющее большинство из тех, с кем мы общались, относится положительно. Как по отношению к работодателям, которые экономят на офисах, социалке и инфраструктуре, так и по отношению к работникам, которые выигрывают хотя бы по времени в дороге.



Исключение составил лишь доктор наук Михаил Делягин, по-прежнему возглавляющий институт глобализации. Он напомнил об известном эффекте синергии, говорить о котором на удалёнке просто несерьёзно. Делягин в своё время придумал термин «офисный планктон», но уверен, что и эта публика нуждается в социализации, иначе просто деградирует. О том же, что за годы реформ изрядно деградировал вообще весь потенциальный кадровый резерв России, и не только, известный экономист напоминать не стал. Один из авторов этих заметок на сегодня сам безработный, как нас называют, «путинский», в чём уже успел признаться на страницах «Военного обозрения» («Я – безработный. Проверено опытом»). У таких, кто сумел выбить пособие, которое власти называют достойным, всё самое сложное ещё впереди. Пособие реально рассчитано максимум на полгода. После того как получишь свою серию отказов от работодателей, можно вообще остаться на минималке в районе семи-восьми, а то и четырёх с половиной тысяч в месяц.Соавтор этого материала – подмосковная пенсионерка, которую не лишают права немного подрабатывать никакие мэрские надбавки, как в столице.Разговоры о том, что зацепиться за нынешнюю двадцатку не то что на годы, хотя бы на месяцы вперёд, вряд ли удастся, первому из нас приходится слышать при каждом телодвижении, связанном с собственной занятостью. От них уже просто голова болит, но зато все публикации о программах занятости, и о том, чего ждут россияне от будущего на рынке труда, авторы пока ещё читают от корки до корки.Вторую из них заботит в основном перспектива индексации пенсий и поиски приличного приработка. Экспертную записку центра трудовых исследований и дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ, пусть и в изложении, авторы раскопали ещё до того, как за этот материал всерьёз взялись СМИ.Нам, честно говоря, очень хотелось оптимизма, но спасибо уже за то, что учёные не пугают нас полным крахом. По всем признакам, которые есть в исследовании экспертов «вышки», рынок труда должен миновать худшее уже этой осенью, а затем обязательно будет восстановление, но, кажется, с полной сменой приоритетов.После прочтения мы предпочли провести своё небольшое исследование рынка труда на сегодня и на перспективу, опросив в основном тех, с кем пришлось столкнуться при оформлении пенсии или же статуса «безработный». Большинство их имён мы называть намеренно не будем, хотя некоторые против этого не возражали. Зато экспертов с именем готовы цитировать в открытую.Едва ли не основной позитивный вывод, который делают и эксперты, и специалисты, так или иначе связанные с рынком труда: у потерявших работу и потерявших в зарплате по-прежнему нет иждивенческих настроений. Точного процента не назвали даже в НИУ ВШЭ, но большинство россиян из-за кризиса не собираются сидеть сложа руки, не желают мириться с положением изгоев и готовы менять профиль работы. Даже с существенными потерями в доходах и пресловутом социальном статусе.По большому счёту, у нас в стране все или почти все уже успели через многое пройти. Не потому ли само по себе явление кризиса до сих пор на стало настоящим потрясением основ для россиян, даже из числа молодых и очень молодых? Их, казалось бы, больше волнует конкретика самоизоляции, масочного режима и ограничений в передвижении, но главные опасения всё равно связаны с работой.10 процентов граждан уже остались без неё, и при этом пока большинство из них, если судить по косвенным признакам, точнее, по данным о выплатах пособия, которые даёт Минтруда, пока не сумели обезопасить себя приемлемым пособием. Почти половина из работающих признают, что коронавирус и меры, принятые для борьбы с ним, привели к тому, что их перевели на неполный график или отправили в «добровольные» неоплачиваемые отпуска. Почти у 20 процентов снизился уровень оплаты труда при сохранении нагрузки, ещё около 20 процентов потеряли в зарплате в условиях, когда работают намного меньше или не работают совсем.Работодателей понять можно, они, как правило, теряют намного больше, чем сотрудники, оставшиеся без работы. Это уже проверено личным опытом. Однако довольно многим режим экономии, принятый на время пандемии и карантина, всё же помогает. На это, кстати, чётко указали учёные НИУ ВШЭ, которые провели интернет-опрос «Работа и трудоустройство в условиях эпидемии». В опросе, который проводился в середине мая, участвовали более 5 тыс. респондентов из большинства российских регионов.С безработицей из-за COVID-19 и жёстких мер против пандемии пришлось напрямую столкнуться более чем трети россиян. И хотя пока только каждый десятый сам вынужден направиться на биржу труда, кто-то остался безработным в каждой третьей российской семье. Для многих в роли спасателей сегодня выступают пенсионеры, которые свои скромные тысячи хотя бы получают исправно и в срок.По этому поводу известный публичный интеллектуал Анатолий Вассерман ещё раз напомнил, что сейчас самое время хотя бы притормозить процесс повышения пенсионного возраста. Своё жёсткое требование: «не лишайте семьи спасательного круга» он сопроводил интересным предложением — направить тех, кто лишился работы, так или иначе связанной с сетевыми ресурсами, на «разгребание виртуального мусора».Эпатажный публицист и эрудит не сомневается, что безработица, помимо рынка оптимизации сетевых ресурсов, простимулирует иПо оценкам эксперта, эти сферы способны поглотить сотни тысяч, а, быть может, даже миллионы людей. Причём людей, которые за короткие сроки могут получить достаточно высокую квалификацию. В этом отношении с А. Вассерманом вполне солидарны многие IT-специалисты с биржи труда, которые сетуют на огромные объёмы работы с базами данных, в том числе и по самому же рынку труда, которые на данный момент фактически «лежат мёртвым грузом».Самые большие потери в кадрах и в зарплате несут, конечно, наиболее пострадавшие отрасли: транспорт и туризм, торговля, общепит и сфера обслуживания. Там, как выяснили исследователи из НИУ ВШЭ, у 65–75% опрошенных отмечена негативная динамика в разных формах. В том числе в виде потери работы и снижения зарплаты.Неудивительно, что совсем плохо сейчас чувствуют себя и самозанятые, заработки которых уменьшились у 75%. А вот у занятых на средних и крупных предприятиях падение реальных доходов отмечается лишь у 48%. Но ведь это тоже много, согласитесь. Расклад по отраслям там всё тот же. И при этом резко рванула вверх интернет-торговля и разного рода сетевые услуги, совсем неплохо обстоят дела и на селе, куда готовы при необходимости сбежать да 40% опрошенных.Один из способов адаптации работодателей к кризису – сокращение рабочего времени. Вместе со снижением зарплаты, конечно. Исследование НИУ ВШЭ показывает, что за время самоизоляции 11% опрошенных были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Ещё больше, около 13%, отправили в отпуск – вынужденный или же «по согласию сторон».После такого, как хорошо известно из практики, можно на работу и вовсе не вернуться. Некоторых вынуждали брать больничные или отпуска по графику, но многим приходилось нередко работать чуть ли не за двоих. Всё это очень характерно как раз для самых пострадавших отраслей, особенно торговли и сферы услуг. Зато в курьерских службах, а также обслуживании сетей и домашней техники случился кадровый голод, когда на работу стали брать даже тех, кто уже и не мечтал трудоустроиться.Многих работодателей вдруг перестал смущать предпенсионный или даже пенсионный возраст соискателей, куда важнее опыт и квалификация, как чуть ли не в один голос утверждают специалисты с биржи труда и из пенсионных фондов. Впрочем, какая квалификация должна быть у курьера, объяснять не надо, и не потому ли одному из авторов дважды предлагали развозить пиццу. Спасибо, хоть «отказ» на него не списывали, иначе гулять бы без «путинского» пособия ещё чёрт знает сколько.Молодой предприниматель Данил Махницкий, на днях пробивший на самом верху что-то вроде «налоговой амнистии» за II квартал, обратил внимание, что даже в кризис работодатели не спешат расставаться с квалифицированными кадрами. И не только из боязни быть наказанным или остаться без людей. Увольнять, да ещё под «путинское пособие» — довольно дорогое удовольствие.Всё дело в том, что всякие хитрости могут обойтись намного дешевле. Лишь бы деловая активность побыстрее вернулась. Данил Махницкий обратил внимание, что «хитрости» с рабочим временем – это тоже форма «скрытой безработицы», вроде той, что маскируется под наем охранников или же фиктивных инвалидов. Главное — получить под это льготы и налоговые поблажки.И всё же нам кажется, что российский рынок труда не сильно изменил даже такой жёсткий кризис, как нынешний. Всё складывается так, как мы привыкли. На это обратил внимание известный экономист Михаил Хазин, которому не привыкать предсказывать разного рода ужасы. Он всегда предрекал России огромную безработицу, но сейчас тоже не видит для работодателей необходимости увольнять, если можно просто не платить.Очень характерно, что к переводу огромного числа сотрудников на удалённую работу подавляющее большинство из тех, с кем мы общались, относится положительно. Как по отношению к работодателям, которые экономят на офисах, социалке и инфраструктуре, так и по отношению к работникам, которые выигрывают хотя бы по времени в дороге.Исключение составил лишь доктор наук Михаил Делягин, по-прежнему возглавляющий институт глобализации. Он напомнил об известном эффекте синергии, говорить о котором на удалёнке просто несерьёзно. Делягин в своё время придумал термин «офисный планктон», но уверен, что и эта публика нуждается в социализации, иначе просто деградирует. О том же, что за годы реформ изрядно деградировал вообще весь потенциальный кадровый резерв России, и не только, известный экономист напоминать не стал. Вадим Давыдов, Татьяна Петрова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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