Куда поворачивает Эфиопия?

Прочные лидирующие позиции в Эфиопии занял Китай

В последнее время в Эфиопии происходят события, которые привлекают к этой стране всё больше внимания.

Эфиопия – государство с населением более 102 млн человек (по оценкам 2017 г.). В Аддис-Абебе находится штаб-квартира Африканского союза, на период 2017-2018 годов страна избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН и возглавляет список стран, предоставивших воинский контингент для миротворческих операций ООН, – сегодня в миссиях под голубым флагом проходят службу 8,2 тыс. миротворцев из Эфиопии. (Для сравнения: от Индии участвуют 7,7 тыс. военнослужащих и полицейских, от РФ – 95. Интересен и такой факт: по данным ООН, в 2017 году Эфиопия заняла шестое место в мире по количеству принятых беженцев – 791 тыс. человек. Для сравнения: Германия находится на восьмом месте – 669 тыс. вынужденных переселенцев).

В 1991 году в результате заговора был свергнут придерживавшийся социалистического пути развития президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам. Его сменил Мелес Зенауи Асрес, за годы правления которого Эфиопия лишилась провинции Эритрея и выхода к морю, бесславно участвовала в ряде вооруженных конфликтов с соседними странами. После принятия новой конституции, установившей федеративное устройство государства, из более сотни этносов субъектами федерации стали лишь семь, были проигнорированы интересы крупнейшей этнической группы – оромо (35% населения). Более 65% населения Эфиопии – христиане, но стала заметной радикализация части мусульманской общины.

В 2012 году М. Зенауи в возрасте 57 лет внезапно умер в Бельгии, и его сменил Хайле Мариам Десален. Представитель народа волайта (2% населения), он отличался жестокими репрессиями в отношении оппозиции (массовые аресты, пытки, физические устранения). Сотни мирных граждан были убиты, тысячи арестованы. В ответ районы, населённые преимущественно народом оромо, охватил бунт. К оромо примкнули амхара, протестовавшие против несправедливой земельной политики правительства. В октябре 2016 года власти ввели чрезвычайное положение, снятое лишь в августе 2017-го: за эти 10 месяцев в ходе массовых беспорядков погибли больше 600 человек.

В декабре 2017 года полиция вновь применила оружие в ходе разгона демонстрации оромо, застрелив 14 человек, что привело к новой волне антиправительственных выступлений и обострило обстановку до крайности. 15 февраля 2018 года премьер-министр Х. Десален вынужден был уйти в отставку с поста премьер-министра и лидера правящей коалиции «Революционно-демократический фронт эфиопского народа» (РДФЭН), в тот же день в стране вновь ввели чрезвычайное положение.

1 апреля 2018 года у Эфиопии появился новый глава правительства. Впервые в истории страны им стал мусульманин Абий Ахмед Али из народа оромо. Член Демократической организации народов оромо (ДОНО) с 1991 года, он в 2014 году был назначен директором Информационного центра науки и технологий, затем стал министром науки и технологий. В 2016 году Абий Ахмед Али занял пост заместителя президента региона Оромия, а в октябре 2017 года возглавил секретариат ДОНО. Новый глава правительства отменил чрезвычайное положение и сумел договориться с властями Саудовской Аравии об освобождении и репатриации на родину около тысячи эфиопских граждан, содержащихся в тюрьмах королевства. А главным его достижением стала нормализация отношений с Эритреей – 9 июля была подписана совместная декларация о мире и дружбе, положившая конец войне между двумя государствами. Стороны договорились о восстановлении дипломатических отношений, возобновлении авиасообщения, о сотрудничестве в различных областях. Важно, что в Эритрее, которая ранее была провинцией Эфиопии, очень много смешанных браков: местные каналы уже показали волнующие сцены воссоединения семей, на долгие годы оказавшихся разделёнными.

Прочные лидирующие позиции в Эфиопии занял Китай, ставший главным экономическим и торговым партнёром этой страны: на КНР приходится 14% эфиопского экспорта, а доля китайских товаров в импорте составляет 30% (данные 2017 года). За последние 20 лет китайские компании реализовали 316 контрактов, на разной стадии исполнения находятся ещё около 900. Основные направления активности КНР – транспорт и энергетика. Пекин рассматривает Эфиопию как транспортный коридор для доставки своих грузов вглубь Африки через приморские порты Джибути и вывоза из Африки полезных ископаемых. К 2020 г. китайцы наметили построить в Африке 16,5 тыс. км автомобильных и 5 000 км железных дорог, которые соединят Джибути, Эритрею, Эфиопию, Уганду, Танзанию, Кению, а также страны Сахаро-Сахельской зоны. Китайцы имеют в Эфиопии режим наибольшего благоприятствования благодаря реализации социально значимых проектов – строительства двух линий скоростного трамвая в Аддис-Абебе и обеспечения работой более 250 тыс. местных жителей.

В области энергетики идёт строительство семи ГЭС, а также ЛЭП суммарной протяжённостью более 2000 км, на что уже выделено 7 млрд долларов. Дальнейшие планы – возведение на реке Нил крупнейшей в Африке ГЭС, которой дано имя «Плотина великого возрождения Эфиопии». Это вызывает сильную обеспокоенность Судана и Египта, поскольку может сократить поступление воды ниже по течению в эти страны, но в Пекине уже заявили, что готовы инвестировать в проект дополнительно 12 млрд. долл.

В августе 2017 г. в Джибути состоялось открытие военной базы Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

А что же Россия? В 2018 году исполняется 120 лет со времени установления дипломатических отношений между Россией и Эфиопией. Наша страна много раз оказывала Эфиопии поддержку в критические для неё моменты. Так, в период войны с Сомали за Огаден (1977-78 гг.) Советский Союз в кратчайшие сроки поставил Эфиопии оружие и военную технику, направив туда военных специалистов и советников (более 70 погибли). При содействии СССР в Эфиопии были построены промышленные объекты, десятки тысяч эфиопских граждан получили образование в нашей стране. Но всё это в прошлом: после 1991 года Россия ушла из стран, в которых имела влияние. Тогда же был закрыт пункт материально-технического обеспечения ВМФ СССР на принадлежащем Эфиопии о. Нокра в архипелаге Дахлак (Красное море), а экономическое сотрудничество между нашими странами упало практически до нуля (в 2017 г. на РФ приходилось 0,6% экспорта Эфиопии и 0,8% – импорта).

Летом 2017 года Россия и Эфиопия подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. 9 марта 2018 г., находясь в Аддис-Абебе, Сергей Лавров подтвердил: «Сейчас идет переговорная работа о том, чтобы создать в Эфиопии Центр ядерных технологий на базе уже действующего здесь исследовательского реактора российской разработки». Сообщалось, что в РФ проходят обучение 130 эфиопских студентов и аспирантов. Хочется думать, они не станут последними, кто изучает язык Пушкина: великого русского поэта в Эфиопии считают своим, ему поставили памятник, в его честь названа улица в столице. А пока Китай впереди и здесь: в Аддис-Абебе создан филиал Института Конфуция, открыты факультеты китайского языка в трёх университетах, квоты для эфиопских студентов на учёбу в КНР неизменно увеличиваются.