Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
РОМАН ВАСИЛИШИН. Я – НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ! 08.08.2018 [РАССВЕТ]
Еще немного показаний почти героя Украины Костенко
Анатолий Шарий. Почему у Австрии получается
Будет ли повторение южноосетинской авантюры Саакашвили? (Руслан Осташко)
Главная / Украина

Куда поворачивает Эфиопия?

09 августа 2018, 02:54  •  69 • Украина
Прочные лидирующие позиции в Эфиопии занял Китай
В последнее время в Эфиопии происходят события, которые привлекают к этой стране всё больше внимания.
Эфиопия – государство с населением более 102 млн человек (по оценкам 2017 г.). В Аддис-Абебе находится штаб-квартира Африканского союза, на период 2017-2018 годов страна избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН и возглавляет список стран, предоставивших воинский контингент для миротворческих операций ООН, – сегодня в миссиях под голубым флагом проходят службу 8,2 тыс. миротворцев из Эфиопии. (Для сравнения: от Индии участвуют 7,7 тыс. военнослужащих и полицейских, от РФ – 95. Интересен и такой факт: по данным ООН, в 2017 году Эфиопия заняла шестое место в мире по количеству принятых беженцев – 791 тыс. человек. Для сравнения: Германия находится на восьмом месте – 669 тыс. вынужденных переселенцев).
В 1991 году в результате заговора был свергнут придерживавшийся социалистического пути развития президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам. Его сменил Мелес Зенауи Асрес, за годы правления которого Эфиопия лишилась провинции Эритрея и выхода к морю, бесславно участвовала в ряде вооруженных конфликтов с соседними странами. После принятия новой конституции, установившей федеративное устройство государства, из более сотни этносов субъектами федерации стали лишь семь, были проигнорированы интересы крупнейшей этнической группы – оромо (35% населения). Более 65% населения Эфиопии – христиане, но стала заметной радикализация части мусульманской общины.
В 2012 году М. Зенауи в возрасте 57 лет внезапно умер в Бельгии, и его сменил Хайле Мариам Десален. Представитель народа волайта (2% населения), он отличался жестокими репрессиями в отношении оппозиции (массовые аресты, пытки, физические устранения). Сотни мирных граждан были убиты, тысячи арестованы. В ответ районы, населённые преимущественно народом оромо, охватил бунт. К оромо примкнули амхара, протестовавшие против несправедливой земельной политики правительства. В октябре 2016 года власти ввели чрезвычайное положение, снятое лишь в августе 2017-го: за эти 10 месяцев в ходе массовых беспорядков погибли больше 600 человек.
В декабре 2017 года полиция вновь применила оружие в ходе разгона демонстрации оромо, застрелив 14 человек, что привело к новой волне антиправительственных выступлений и обострило обстановку до крайности. 15 февраля 2018 года премьер-министр Х. Десален вынужден был уйти в отставку с поста премьер-министра и лидера правящей коалиции «Революционно-демократический фронт эфиопского народа» (РДФЭН), в тот же день в стране вновь ввели чрезвычайное положение.
1 апреля 2018 года у Эфиопии появился новый глава правительства. Впервые в истории страны им стал мусульманин Абий Ахмед Али из народа оромо. Член Демократической организации народов оромо (ДОНО) с 1991 года, он в 2014 году был назначен директором Информационного центра науки и технологий, затем стал министром науки и технологий. В 2016 году Абий Ахмед Али занял пост заместителя президента региона Оромия, а в октябре 2017 года возглавил секретариат ДОНО. Новый глава правительства отменил чрезвычайное положение и сумел договориться с властями Саудовской Аравии об освобождении и репатриации на родину около тысячи эфиопских граждан, содержащихся в тюрьмах королевства. А главным его достижением стала нормализация отношений с Эритреей – 9 июля была подписана совместная декларация о мире и дружбе, положившая конец войне между двумя государствами. Стороны договорились о восстановлении дипломатических отношений, возобновлении авиасообщения, о сотрудничестве в различных областях. Важно, что в Эритрее, которая ранее была провинцией Эфиопии, очень много смешанных браков: местные каналы уже показали волнующие сцены воссоединения семей, на долгие годы оказавшихся разделёнными.
На Украине заявили о невозможности достичь военного паритета с Россией на море
Прочные лидирующие позиции в Эфиопии занял Китай, ставший главным экономическим и торговым партнёром этой страны: на КНР приходится 14% эфиопского экспорта, а доля китайских товаров в импорте составляет 30% (данные 2017 года). За последние 20 лет китайские компании реализовали 316 контрактов, на разной стадии исполнения находятся ещё около 900. Основные направления активности КНР – транспорт и энергетика. Пекин рассматривает Эфиопию как транспортный коридор для доставки своих грузов вглубь Африки через приморские порты Джибути и вывоза из Африки полезных ископаемых. К 2020 г. китайцы наметили построить в Африке 16,5 тыс. км автомобильных и 5 000 км железных дорог, которые соединят Джибути, Эритрею, Эфиопию, Уганду, Танзанию, Кению, а также страны Сахаро-Сахельской зоны. Китайцы имеют в Эфиопии режим наибольшего благоприятствования благодаря реализации социально значимых проектов – строительства двух линий скоростного трамвая в Аддис-Абебе и обеспечения работой более 250 тыс. местных жителей.
В области энергетики идёт строительство семи ГЭС, а также ЛЭП суммарной протяжённостью более 2000 км, на что уже выделено 7 млрд долларов. Дальнейшие планы – возведение на реке Нил крупнейшей в Африке ГЭС, которой дано имя «Плотина великого возрождения Эфиопии». Это вызывает сильную обеспокоенность Судана и Египта, поскольку может сократить поступление воды ниже по течению в эти страны, но в Пекине уже заявили, что готовы инвестировать в проект дополнительно 12 млрд. долл.
«Корректировка курса»: почему в Вашингтоне призвали Украину выполнить требования МВФ
В августе 2017 г. в Джибути состоялось открытие военной базы Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
А что же Россия? В 2018 году исполняется 120 лет со времени установления дипломатических отношений между Россией и Эфиопией. Наша страна много раз оказывала Эфиопии поддержку в критические для неё моменты. Так, в период войны с Сомали за Огаден (1977-78 гг.) Советский Союз в кратчайшие сроки поставил Эфиопии оружие и военную технику, направив туда военных специалистов и советников (более 70 погибли). При содействии СССР в Эфиопии были построены промышленные объекты, десятки тысяч эфиопских граждан получили образование в нашей стране. Но всё это в прошлом: после 1991 года Россия ушла из стран, в которых имела влияние. Тогда же был закрыт пункт материально-технического обеспечения ВМФ СССР на принадлежащем Эфиопии о. Нокра в архипелаге Дахлак (Красное море), а экономическое сотрудничество между нашими странами упало практически до нуля (в 2017 г. на РФ приходилось 0,6% экспорта Эфиопии и 0,8% – импорта).
Летом 2017 года Россия и Эфиопия подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. 9 марта 2018 г., находясь в Аддис-Абебе, Сергей Лавров подтвердил: «Сейчас идет переговорная работа о том, чтобы создать в Эфиопии Центр ядерных технологий на базе уже действующего здесь исследовательского реактора российской разработки». Сообщалось, что в РФ проходят обучение 130 эфиопских студентов и аспирантов. Хочется думать, они не станут последними, кто изучает язык Пушкина: великого русского поэта в Эфиопии считают своим, ему поставили памятник, в его честь названа улица в столице. А пока Китай впереди и здесь: в Аддис-Абебе создан филиал Института Конфуция, открыты факультеты китайского языка в трёх университетах, квоты для эфиопских студентов на учёбу в КНР неизменно увеличиваются.
Памятник А. С. Пушкину в Аддис-Абебе
Антон ВЕСЕЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
69
Источник
Похожие новости
09 августа 2018, 02:54
Куда поворачивает Эфиопия?
08 августа 2018, 23:24
В Одессе группа неизвестных в масках и с битами устроила погром в кафе
08 августа 2018, 16:54
На Украине заявили о невозможности достичь военного паритета с Россией на море

08 августа 2018, 16:54
В Раде заявили о готовности к компромиссам по обмену пленными в Донбассе
08 августа 2018, 23:24
Разлившуюся на трассе в Днепропетровской области азотную кислоту перевозили нелегально
08 августа 2018, 11:54
ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 августа 2018, 14:39
Вице-президент СБР Чепиков назвал причину отъезда трёх биатлонисток на Украину
07 августа 2018, 03:39
По приговору - киллер, по закону гор - герой
02 августа 2018, 20:20
Константин Семин. Нам – санкции, олигархам – рекордные прибыли
02 августа 2018, 11:24
Глава УПЦ КП заявил, что Киево-Печерская лавра будет передана в собственность украинской церкви
04 августа 2018, 17:09
Паны и шляхта – на гиперлупах и геликоптерах, селюки – на волах
05 августа 2018, 11:09
Сирия. Когда наступит очередь Идлиба?
08 августа 2018, 00:54
«Турция не спасет русских от смерти»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.