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Куда послать Навального: Сосновский назвал идеальный для Германии вариант
31 декабря 2020, 12:10 • 173 • Политика
Политолог Сосновский предложил Германии выдворить Навального в Британию. "Тогда немцы и свои вопросы решат, и Навального не выдадут России", - объяснил он.
Германии может выдворить Алексея Навального в Великобританию, чтобы не выдавать его России. По крайней мере такой совет властям ФРГ дал политолог Александр Сосновский во время стрима на YouTube.
Эксперт объяснил, что Навальный сам выстрелил себе в ногу, нарушив условия своего пребывания в Германии. Дело в том, что людям, находящимся на лечении в ФРГ, запрещено заниматься политической деятельностью.
- сказал Сосновский на стриме.
Если Москва сделает запрос на выдачу Навального по уголовному делу, то вариантов действий у Берлина будет не так уж и много, отмечает политолог. Отговорка про болезнь уже не сработает, так как Навальный выписан из больницы и, в общем-то, здоров.
- отметил Сосновский.
По его словам, у Германии сейчас есть прекрасная возможность выслать Навального в какую-нибудь другую страну. В качестве таковой Сосновский предлагает Британию.
- объяснил эксперт.
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