Куда послать Навального: Сосновский назвал идеальный для Германии вариант

Германии может выдворить Алексея Навального в Великобританию, чтобы не выдавать его России. По крайней мере такой совет властям ФРГ дал политолог Александр Сосновский во время стрима на YouTube.

Эксперт объяснил, что Навальный сам выстрелил себе в ногу, нарушив условия своего пребывания в Германии. Дело в том, что людям, находящимся на лечении в ФРГ, запрещено заниматься политической деятельностью.

Поскольку теперь он не лечится, он, в общем-то, здоров, а политической деятельностью занимается. И теперь у немцев стоит один вопрос: а что они должны с ним делать?

- сказал Сосновский на стриме.

Если Москва сделает запрос на выдачу Навального по уголовному делу, то вариантов действий у Берлина будет не так уж и много, отмечает политолог. Отговорка про болезнь уже не сработает, так как Навальный выписан из больницы и, в общем-то, здоров.

Значит, они либо должны будут его выдать, либо должны придумать новое условие, чтобы ему остаться в Германии. Вопрос в другом: насколько им это сейчас нужно?

- отметил Сосновский.

По его словам, у Германии сейчас есть прекрасная возможность выслать Навального в какую-нибудь другую страну. В качестве таковой Сосновский предлагает Британию.

Сейчас прекрасный вариант, чтобы выдавить Навального, скажем, в Великобританию. Тогда немцы и свои вопросы решат, и Навального не выдадут России,

- объяснил эксперт.