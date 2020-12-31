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Куда послать Навального: Сосновский назвал идеальный для Германии вариант

31 декабря 2020, 12:10  •  173 • Политика
Политолог Сосновский предложил Германии выдворить Навального в Британию. "Тогда немцы и свои вопросы решат, и Навального не выдадут России", - объяснил он.
Германии может выдворить Алексея Навального в Великобританию, чтобы не выдавать его России. По крайней мере такой совет властям ФРГ дал политолог Александр Сосновский во время стрима на YouTube.
Эксперт объяснил, что Навальный сам выстрелил себе в ногу, нарушив условия своего пребывания в Германии. Дело в том, что людям, находящимся на лечении в ФРГ, запрещено заниматься политической деятельностью.
Поскольку теперь он не лечится, он, в общем-то, здоров, а политической деятельностью занимается. И теперь у немцев стоит один вопрос: а что они должны с ним делать?
- сказал Сосновский на стриме.
Если Москва сделает запрос на выдачу Навального по уголовному делу, то вариантов действий у Берлина будет не так уж и много, отмечает политолог. Отговорка про болезнь уже не сработает, так как Навальный выписан из больницы и, в общем-то, здоров.
Значит, они либо должны будут его выдать, либо должны придумать новое условие, чтобы ему остаться в Германии. Вопрос в другом: насколько им это сейчас нужно?
- отметил Сосновский.
По его словам, у Германии сейчас есть прекрасная возможность выслать Навального в какую-нибудь другую страну. В качестве таковой Сосновский предлагает Британию.
Сейчас прекрасный вариант, чтобы выдавить Навального, скажем, в Великобританию. Тогда немцы и свои вопросы решат, и Навального не выдадут России,
- объяснил эксперт.

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