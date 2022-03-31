Куда подевалась британская мягкая сила?

Дипломатия Соединённого Королевства идёт от провала к провалу

Сезон фиаско во внешней политике Великобритании открыл Борис Джонсон, который 16 марта совершил вояж в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Встречаясь с наследным принцем Саудии Моххамедом бин Салманом и наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бин Заидом, он пытался уговорить их увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены на энергоносители, но безуспешно. Британскому премьеру отказал даже его личный друг бин Салман.

Абу-Даби и Эр-Рияд извлекают большую выгоду от высоких цен на нефть. Кроме того, репутация западных правительств в глазах арабов остается запятнанной убийством саудовского писателя Джамаля Хашогги.

«Саудовская Аравия и ОАЭ, два крупнейших экспортера нефти, имеют давние связи с Москвой и отказываются занимать антироссийскую позицию», – указывает «Аль-Джазира» на главную причину провала ближневосточной миссии Бориса Джонсона.

25 марта правительство Индии «в последнюю минуту», как пишет The Guardian , отказало во въезде британской парламентской делегации во главе со спикером палаты общин сэром Линдси Хойлом. Этот визит был частью дипломатических усилий Лондона, направленных на то, чтобы убедить Индию встать в украинском кризисе на сторону Киева. Однако Нью-Дели подчеркивает нейтральный статус Индии и дорожит отношениями с Москвой, закупая российские энергоносители в обход долларовой системы.

А в феврале 2020 года была аннулирована въездная виза Дебби Абрахамс, члену парламента Соединенного Королевства от лейбористской партии, критиковавшей решение Индии отменить автономию штата Кашмир. Абрахамс прилетела в международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели, но ей отказали во въезде и отправили восвояси. Точно так же в 2018 году было отказано во въезде британскому депутату и адвокату Александру Карлайлу, который, как сообщал индийский МИД, «пытался создать проблемы в индо-бангладешских отношениях».

Дав от ворот поворот сэру Хойлу, Индия в тот же день демонстративно провела переговоры с Китаем, «рассчитывая воспользоваться украинским кризисом для налаживания отношений с Пекином». 25 марта министр иностранных дел КНР Ван И нанес визит в Нью-Дели, где встретился со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Министры обсудили вопросы урегулирования пограничного спора, а также украинский кризис. То, что «стороны воздерживались от критики российского вторжения», с явным неудовольствием писала Financial Times , вызвало в Лондоне бессильный гнев.

Сближение двух азиатских гигантов срывает планы англосаксов по созданию антикитайского военного альянса, аналога НАТО, с участием Индии. А их нежелание осудить специальную военную операцию ВС РФ на Украине рушит планы Запада по изоляции России.

Оглушительно провалился вояж принца Уильяма с супругой по странам Карибского бассейна. На Ямайке их обвинили в том, что они участвовали в фотосессии в «колониальном стиле». Вывали возмущение фотоснимки Уильяма и Кейт, которые приветствовали чернокожих детей из-за проволочного ограждения. Профессор Розалия Гамильтон, борец за гражданские права и директор-основатель Института права и экономики на Ямайке, говорит: «Эти неудачные снимки — пережиток прошлого и могли быть сделаны в 1800-х годах. Они означают, что молодое поколение продолжает монархические традиции считать одну расу выше, а другую ниже».

Глава общины растафарианцев (религиозное движение, возникшее в 1930-е годы на Ямайке) Рас Иях V подчеркнул: «Мы против любого потомка британской монархии, приехавшего на Ямайку, не будучи готовым извиниться за рабство и колониализм. Мы можем простить только людей, которые признают, что то, что они сделали, было неправильным, и готовы искупить преступления, которые они совершили».

Сразу после встречи с представителями королевской семьи премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс заявил о своем желании сделать Ямайку независимой республикой. Недавно из-под власти Британской короны вышел Барбадос, и все идет к тому, что за ним могут последовать другие страны Карибского бассейна.

Перед прибытием герцога и герцогини Кембриджских на Багамы там призвали Лондон выплатить компенсацию за роль британской монархии в насаждении рабства. В Белизе представителей Британской короны встретили протестами.

Биограф королевской семьи писатель Том Бауэр, комментируя провал поездки принца Уильяма с супругой на Карибы и критикуя за это чиновников министерства иностранных дел и по делам Содружества, отмечает, что их «неверная оценка положения дел в Афганистане и в других местах унизила Великобританию».

Еще один королевский биограф Роберт Хардман полагает, что провал карибского турне принца Уильяма был подстроен британскими политиками, выступающими за смещение королевы с поста главы государства (remove the Queen as head of state) и учреждение республики.