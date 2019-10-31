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«Куда не нужно ходить детям»: Кузнецова предложила создать карты потенциально опасных мест
31 октября 2019, 00:39 • 45 • В России
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила создать в каждом регионе РФ карту опасных для детей мест. По её словам, их необходимо для начала обозначить, а затем стараться сокращать и устранять. Опрошенные RT эксперты отмечают, что особенное внимание нужно уделить стройкам, пустырям и неосвещаемым участкам, которые встречаются по дороге в школу.
РИА Новости © Илья Питалев
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила создать в российских регионах карты опасных мест для детей. Об этом она заявила, говоря о зимнем периоде акции «Безопасность детства», который стартует 1 ноября.
«В ряде регионов это уже создано — карта опасных мест, куда не нужно ходить детям. И, конечно, дело чести каждого региона устранять и сокращать эту карту до нуля», — сказала Кузнецова на пресс-конференции.
Акция «Безопасность детства» была запущена по её инициативе летом 2018 года. К ней подключились МЧС, полиция, прокуратура, следственный комитет, а также волонтёры. В сентябре 2018 года Кузнецова, подводя итоги летнего периода, отметила, что необходимо рассмотреть возможность введения в каждом муниципалитете инспекторов по безопасности детского здоровья, которые занимались бы мониторингом мест возможного пребывания детей.
В 2019 году участниками акции также стали поисково-спасательные отряды. Они провели проверку игровых и спортивных площадок, объектов отдыха, а также потенциально опасных зданий и строек. В июле этого же года на всероссийском совещании детских омбудсменов в Ярославле впервые было озвучено предложение о создании национальной карты опасных мест.
Безопасная дорога
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT пояснила, что в карту опасных мест могут войти заброшенные пустыри, внутренние дворы, строящиеся объекты и неблагоустроенные и не освещаемые в тёмное время суток участки, которые пролегают по пути следования детей в школу. При этом они могут находиться не только на окраине, но и в самом центре города.
Кроме того, по мнению председателя Национального родительского комитета, не только государство должно заботиться о безопасности детей, но и общественность.
«Вплоть до внедрения родительских патрулей в этих зонах. Потому что эта ужасная ситуация в Саратовкой области, где девочку убил маньяк, заставляет нас всех задуматься о безопасности детей. И эта безопасность не должна зависеть ни от материального состояния региона, ни от каких-то других факторов», — добавила эксперт.
Напомним: 9 октября 2019 года в Саратове девятилетняя Лиза Киселёва вышла из дома и отправилась в школу, но до учебного заведения так и не дошла. Следователям СК РФ удалось установить, что её убили в одном из гаражей, мимо которых проходила дорога в школу. После этого происшествия глава Саратова Михаил Исаев поручил проверить дороги к школам в городе и обеспечить их безопасность. Кроме того, было принято решение о создании во всех муниципалитетах Саратовской области комиссий по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним.
Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва приветствует акцию «Безопасность детства», но при этом отмечает, что устранить все опасные участки навряд ли удастся. По её мнению, важно подготовить ребёнка к сложным ситуациям, с которыми он может столкнуться, и научить из них выходить.
Ранее руководитель школы «Стоп Угроза» Лия Шарова рассказала RT, как научить ребёнка безопасному поведению и правильному общению с незнакомцами.
Отметим также, что к акции «Безопасность детства» в 2019 году присоединились волонтёры-спасатели. Они проводят встречи с детьми и обучают их безопасному поведению, в том числе при контакте с незнакомцами.
На официальном сайте МВД РФ по Москве опубликованы основные правила, которым ведомство советует обучить ребёнка при общении с незнакомыми людьми. «Правила четырёх «не» советуют не разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом, не входить с ними в лифт или подъезд, не садиться в незнакомые машины и не задерживаться на улице после школы, особенно в тёмное время суток.
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