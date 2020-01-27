Куда могут завести коронавирус из Китая в Россию? Эксперт назвал 6 городов

Коронавирус продолжает свирепствовать в Китае, несмотря на предпринятые меры безопасности. По последним данным, жертвами вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, стали уже 80 человек. А число заболевших приближается к трём тысячам и уже составляет 2744 человека.

Тем временем новые заболевшие появляются не только в КНР, но и в других странах. Эксперты не исключают и того, что вирус могут завести и в Россию, хотя все необходимые меры предосторожности приняты.

Руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов полагает, что в мир коронавирус, который косит жителей китайского Уханя, "будет заноситься в качестве завозного случая".

Эксперт обращает внимание на тот момент, что чем активнее перевозки, в том числе и авиасообщение, со срединными районами Китая, где бушует вирусная пневмония, тем больше вероятность завоза. То есть куда смертельно опасный вирус могут завести быстрее всего

Что касается России, то, по мнению эксперта, в зоне риска находятся 6 городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Помимо обеих столиц, высокая вероятность завоза китайского коронавируса есть у Иркутска и Новосибирска, а что касается Дальнего Востока, то такой риск существует у Благовещенска и Хабаровска. Последний является крупным авиахабом, отмечает Щелканов.

Однако инфицированный человек может находиться в инкубационном периоде, а потому пересечь границу может уже заболевшим, но не знающим об этом.

"Поэтому усиление пограничного контроля необходимая, но недостаточная мера. Достаточной мерой является поддержание в высокой степени готовности всей системы обеспечения биологической безопасности государства, и это делается", - заявил эксперт в интервью ТАСС.