Куда конь с копытом, туда и рак с клешней • 120 • Аналитика









Для тех, кто разучился жевать информацию и может только глотать, статья будет написана в форме ситкома. Там, где надо будет смеяться, автор подскажет собственным ржанием и гоготом. В скобках.



С чего это я вдруг вспомнил о собственной бытовой технике, да ещё и для «Военного обозрения»? Не поверите, но эта крамольная мысль появилась у меня после прочтения очередной статьи о ЧВК Вагнера. Статьи душещипательной, бьющей по нерву по полной программе и слезу вышибающей. Сразу хочется достать тощий кошелек из кармана и отдать последние гроши вдовам и детям погибших вагнеровцев.



Итак, полгода назад ЧВК Вагнера попала в заваруху. Героические советские, а по-другому их назвать нельзя просто потому, что это в основном выходцы из республик бывшего СССР, сотрудники ЧВК атаковали нефтеперерабатывающий завод в долине Дэйр-эз-Зор и получили ответку по полной программе.



Противниками у них были не просто крестьяне и деморализованные солдаты, а курды. Кто побывал за речкой в свое время, тот понимает, о чем я пишу. Курды такие же воины, как и афганцы. Смелые, обученные, не боящиеся смерти.



Война вообще дело не шуточное. Там все просто. Убиваешь ты, но будь готов, что убивать будут и тебя. Ты, когда едешь убивать, должен быть готов и к тому, что убьют тебя. В данном случае, независимо от причин, атака была отбита с крупными потерями для ЧВК. Более 600 человек, по словам автора статьи. Горько? Да, молодые здоровые мужчины ушли из жизни, защищая интересы очередного олигарха. Поехали заработать на смерти, но дали заработать тем, кто дрался против них. Дальше цитата из статьи: «...по информации многочисленных СМИ, данная ЧВК является российской и тесно связана с руководством нашей страны и действует под патронажем министерства обороны».







Я, как человек пишущий, получается, тоже достоверный источник информации, проверять которую не надо. Сказал — как отрезал. По старому анекдоту получается, «есть два мнения, одно моё и второе неправильное». (Самомнение – это страшная сила. Почти как красота, только крупнее калибром.)







Правда, надо сказать, что автор статьи пытается быть объективным.



«Юридически, то есть официально, деятельность частных военных компаний на территории Российской Федерации и их создание запрещены».



Только ненамного его, автора, хватило. Буквально в следующей фразе он проявляется по полной.



«Однако бойня Дейр-эз-Зор наглядно продемонстрировала российскому обществу, что окологосударственные частные военные компании в России все-таки есть».





Вот тебе раз. ЧВК, которые запрещены, и участники которых подлежат уголовной ответственности, оказывается, есть. Хотя, если следовать этой логике, у нас есть все. А прокуратуры и других силовых и судебных структур вроде как и нет. Сидят следаки-важняки и не знают, как найти этих самых солдат удачи. А рядом нервно курят зубры из ФСБ, которые даже представления не имеют, где же их искать. Я про остальных и писать не буду. Слабаки. А вот журналисты находят ЧВК сразу.



Кстати, я подброшу кусок навоза в копилку автора материала о ЧВК. Между прочим, во французском иностранном легионе тоже полно бывших советских. И на морских судах разных стран можно услышать русскую речь. Не поверите, но даже среди (особенно) израильских спецназовцев можно услышать вполне нормальный русский мат.







Особенно меня, как человека, имеющего военное образование, поразил тот факт, что частная (!) военная компания пошла в атаку без прикрытия с воздуха.



«...колонны шли без прикрытия с воздуха, без вертушек и без ПЗРК, отсутствовала элементарная разведка и арт подготовка наступления».



Как же так? ЧВК не имеет вертушек, ПЗРК и собственной авиации? Ну не смешите меня. Это же ЧВК! Там есть все!



Очень удивительно, что Министерство обороны РФ не представило ЧВК спутниковых фотографий ТВД. Штабные не офицеры, а зверье какое-то. Хотя, с другой стороны, если бы предоставили, то прямой путь им под трибунал. За разглашение военной тайны. Так, может, не зверье они, а нормальные офицеры, которые правильно понимают свой долг перед Родиной?



Знаете, иногда читаешь вот такие опусы и поражаешься умению человеческого мозга крутить информацией в любую сторону. Что хочу, то и ворочу. Логика авторов таких сочинений настолько поражает своей наглостью, что приходится просто удивляться.



«Итак, уважаемые читатели, мы с вами видим белую стену. Белизна стена подтверждена спектральным анализом и прочими государственными экспертизами. Не это ли и есть самое неопровержимое доказательство того, что стена черная?»



Я не понимаю, почему Российская Федерация не заботится о собственных гражданах? Почему Министерство торговли не доплачивает продавцам на рынке, работающим у представителей южных республик? Почему Министерство транспорта не платит механикам в частных автомастерских? Почему журналисту негосударственного издания, имею в виду себя, любимого, не платит Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям?



А вот, по мнению автора материала, который я прочитал, Министерство обороны должно выплачивать зарплату и прочие «вкусности» сотрудникам ЧВК. Вот посмотрите, какая дискриминация по зарплатам у Вагнера. Прямо по три шкуры дерет с «диких гусей».



«...наши бывшие офицеры и солдаты воюют в Сирии за смешные деньги. Так, например, заработная плата за месяц в печально известной ЧВК Black Water (США) составляет до 12 миллионов рублей за месяц. А в Британии заработная плата в ЧВК составляет от 9 миллионов рублей в месяц. Наши солдаты получают от 200 до 400 тысяч рублей» .

(Ваша реакция: «Ничего себе зарплаты»!)



Но больше всего меня поразила одна фраза. Совсем незаметная. В самом конце текста.



«Кроме того, как заявляют военнослужащие иностранных ЧВК в СМИ, за 200-400 тысяч в месяц они никогда бы не стали рисковать своей жизнью».



Фраза, которая режет слух любому офицеру или контрактнику своей наглостью. Оказывается, служащие ЧВК — военнослужащие! Точно такие же, как мой пылесос — дворник, а моя стиральная машина — прачка. (Тут действующие военные гордо глядят на китель на вешалке, а отставники грустно вспоминают годы службы.)



Нет, господа из ЧВК. Вы сотрудники частного охранного предприятия или как там оно зарегистрировано где-то в мире. И работаете вы (заметьте, не служите, а работаете) на того дядю, который вам платит, а не на Россию. И гордое имя «военнослужащий армии России» — не для вас.







Скажем так, исподволь автор статьи пытается внушить мне, что ЧВК работают в том числе на интересы нашего государства. Они патриоты. Вот ведь, прав русский народ (просто не люблю современное «российский»), у которого в разных вариантах, на разных языках, но есть старая русская поговорка: куда конь с копытом, туда и рак с клешней.



Интересный такой патриотизм. Сегодня я патриотично охраняю завод талибов, завтра жилую зону афганских наркошейхов в Кабуле, послезавтра — яхту американского миллиардера. Нет, господа охранники, повторюсь, вы работаете на дядю и за деньги. А вопрос о том, как зовется этот самый дядя, меня совсем не волнует.



















И не надо равнять подвиги капитана Федора Журавлева, подполковника Олега Пешкова, матроса Александра Позынича, подполковника Ивана Черемисина, старшего лейтенанта Александра Прохоренко, сержанта Антона Ярыгина и других настоящих героев, которые служили Родине, и тех, кто просто зарабатывал деньги на смерти.



А закончить хочется серьезно. Работа бывает разная. Можно всю жизнь сидеть в кресле в офисе и быть довольным видом из окна, можно рисковать собственной жизнью, спасая других в составе подразделений МЧС или МВД, можно подставлять собственное тело под пули нарушителей границы, можно просто ежедневно лазить на высоченные столбы и чинить электричество где-то в деревне.



Ежедневно кто-то из этих людей погибает или получает увечья. Такова жизнь. Так чем же сотрудники ЧВК лучше этих людей? Почему частная армия нам нужна так, что мы должны быть готовы её финансировать? Нам необходимо провести какую-то операцию в стиле американцев? А что мешает для этого случая нанять таких же безнациональных гусей из ЧВК? Солдаты удачи, как бы это ни противно, не имеют национальности. Их национальность — деньги.



Большие деньги, как следует из вышесказанного.



Но давайте начнем делать разницу между дорогостоящим расходным материалом без роду-племени, чем, собственно, и являются «дикие гуси», и всеми остальными.



А значит, реакция на подобные материалы должна быть одна: «уплачено – иди и сдохни за свою зарплату, наемник». А то скоро сердобольные начнут эсэмэсками на лечение наемникам собирать. Или лоббировать пенсионные выплаты «участникам охраны интересов государства».







Если у государства есть интересы, туда идет армия. Если идут полулегальные банды, это уже не интересы государства. Ни один американский политик в трезвом уме не скажет, что «блэквотеры» за Америку воюют.



Вот и мы помолчим насчет бедненьких «диких гусей» русской внешности, готовых умирать за чьи-то невнятные и непонятные интересы. Готовы – умирайте. Но не стоит пытаться наныть себе пенсионные и другие привилегии путем ангажирования журналистов из мягкотелых СМИ.



Мы, слава богу, научились отличать одно от другого.



По этим материалам. Интересно, как бы отнеслись к тому, что ваш пылесос потребовал бы ежемесячный оклад дворника, а ваша стиральная машина заработную плату прачки? Не смейтесь. Кто-нибудь не согласен с тем, что пылесос выполняет в доме ту же функцию, что и дворник? Может, у кого-то грязное белье стирает не стиральная машина? Даже радиаторы отопления выполняют работу истопника. И да, телевизор вполне может претендовать на роль личного репортера. Новости, как бы мы ни отбрыкивались от этого, чаще всего мы узнаем именно из телевизора.Для тех, кто разучился жевать информацию и может только глотать, статья будет написана в форме ситкома. Там, где надо будет смеяться, автор подскажет собственным ржанием и гоготом. В скобках.С чего это я вдруг вспомнил о собственной бытовой технике, да ещё и для «Военного обозрения»? Не поверите, но эта крамольная мысль появилась у меня после прочтения очередной статьи о ЧВК Вагнера. Статьи душещипательной, бьющей по нерву по полной программе и слезу вышибающей. Сразу хочется достать тощий кошелек из кармана и отдать последние гроши вдовам и детям погибших вагнеровцев.Итак, полгода назад ЧВК Вагнера попала в заваруху. Героические советские, а по-другому их назвать нельзя просто потому, что это в основном выходцы из республик бывшего СССР, сотрудники ЧВК атаковали нефтеперерабатывающий завод в долине Дэйр-эз-Зор и получили ответку по полной программе.Противниками у них были не просто крестьяне и деморализованные солдаты, а курды. Кто побывал за речкой в свое время, тот понимает, о чем я пишу. Курды такие же воины, как и афганцы. Смелые, обученные, не боящиеся смерти.Война вообще дело не шуточное. Там все просто. Убиваешь ты, но будь готов, что убивать будут и тебя. Ты, когда едешь убивать, должен быть готов и к тому, что убьют тебя. В данном случае, независимо от причин, атака была отбита с крупными потерями для ЧВК. Более 600 человек, по словам автора статьи. Горько? Да, молодые здоровые мужчины ушли из жизни, защищая интересы очередного олигарха. Поехали заработать на смерти, но дали заработать тем, кто дрался против них. Дальше цитата из статьи:Я, как человек пишущий, получается, тоже достоверный источник информации, проверять которую не надо. Сказал — как отрезал. По старому анекдоту получается, «есть два мнения, одно моё и второе неправильное». (Самомнение – это страшная сила. Почти как красота, только крупнее калибром.)Правда, надо сказать, что автор статьи пытается быть объективным.Только ненамного его, автора, хватило. Буквально в следующей фразе он проявляется по полной.Вот тебе раз. ЧВК, которые запрещены, и участники которых подлежат уголовной ответственности, оказывается, есть. Хотя, если следовать этой логике, у нас есть все. А прокуратуры и других силовых и судебных структур вроде как и нет. Сидят следаки-важняки и не знают, как найти этих самых солдат удачи. А рядом нервно курят зубры из ФСБ, которые даже представления не имеют, где же их искать. Я про остальных и писать не буду. Слабаки. А вот журналисты находят ЧВК сразу.Кстати, я подброшу кусок навоза в копилку автора материала о ЧВК. Между прочим, во французском иностранном легионе тоже полно бывших советских. И на морских судах разных стран можно услышать русскую речь. Не поверите, но даже среди (особенно) израильских спецназовцев можно услышать вполне нормальный русский мат.Особенно меня, как человека, имеющего военное образование, поразил тот факт, что частная (!) военная компания пошла в атаку без прикрытия с воздуха.Как же так? ЧВК не имеет вертушек, ПЗРК и собственной авиации? Ну не смешите меня. Это же ЧВК! Там есть все!Очень удивительно, что Министерство обороны РФ не представило ЧВК спутниковых фотографий ТВД. Штабные не офицеры, а зверье какое-то. Хотя, с другой стороны, если бы предоставили, то прямой путь им под трибунал. За разглашение военной тайны. Так, может, не зверье они, а нормальные офицеры, которые правильно понимают свой долг перед Родиной?Знаете, иногда читаешь вот такие опусы и поражаешься умению человеческого мозга крутить информацией в любую сторону. Что хочу, то и ворочу. Логика авторов таких сочинений настолько поражает своей наглостью, что приходится просто удивляться.Я не понимаю, почему Российская Федерация не заботится о собственных гражданах? Почему Министерство торговли не доплачивает продавцам на рынке, работающим у представителей южных республик? Почему Министерство транспорта не платит механикам в частных автомастерских? Почему журналисту негосударственного издания, имею в виду себя, любимого, не платит Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям?А вот, по мнению автора материала, который я прочитал, Министерство обороны должно выплачивать зарплату и прочие «вкусности» сотрудникам ЧВК. Вот посмотрите, какая дискриминация по зарплатам у Вагнера. Прямо по три шкуры дерет с «диких гусей».(Ваша реакция: «Ничего себе зарплаты»!)Но больше всего меня поразила одна фраза. Совсем незаметная. В самом конце текста.Фраза, которая режет слух любому офицеру или контрактнику своей наглостью. Оказывается, служащие ЧВК — военнослужащие! Точно такие же, как мой пылесос — дворник, а моя стиральная машина — прачка. (Тут действующие военные гордо глядят на китель на вешалке, а отставники грустно вспоминают годы службы.)Нет, господа из ЧВК. Вы сотрудники частного охранного предприятия или как там оно зарегистрировано где-то в мире. И работаете вы (заметьте, не служите, а работаете) на того дядю, который вам платит, а не на Россию. И гордое имя «военнослужащий армии России» — не для вас.Скажем так, исподволь автор статьи пытается внушить мне, что ЧВК работают в том числе на интересы нашего государства. Они патриоты. Вот ведь, прав русский народ (просто не люблю современное «российский»), у которого в разных вариантах, на разных языках, но есть старая русская поговорка: куда конь с копытом, туда и рак с клешней.Интересный такой патриотизм. Сегодня я патриотично охраняю завод талибов, завтра жилую зону афганских наркошейхов в Кабуле, послезавтра — яхту американского миллиардера. Нет, господа охранники, повторюсь, вы работаете на дядю и за деньги. А вопрос о том, как зовется этот самый дядя, меня совсем не волнует.И не надо равнять подвиги капитана Федора Журавлева, подполковника Олега Пешкова, матроса Александра Позынича, подполковника Ивана Черемисина, старшего лейтенанта Александра Прохоренко, сержанта Антона Ярыгина и других настоящих героев, которые служили Родине, и тех, кто просто зарабатывал деньги на смерти.А закончить хочется серьезно. Работа бывает разная. Можно всю жизнь сидеть в кресле в офисе и быть довольным видом из окна, можно рисковать собственной жизнью, спасая других в составе подразделений МЧС или МВД, можно подставлять собственное тело под пули нарушителей границы, можно просто ежедневно лазить на высоченные столбы и чинить электричество где-то в деревне.Ежедневно кто-то из этих людей погибает или получает увечья. Такова жизнь. Так чем же сотрудники ЧВК лучше этих людей? Почему частная армия нам нужна так, что мы должны быть готовы её финансировать? Нам необходимо провести какую-то операцию в стиле американцев? А что мешает для этого случая нанять таких же безнациональных гусей из ЧВК? Солдаты удачи, как бы это ни противно, не имеют национальности. Их национальность — деньги.Большие деньги, как следует из вышесказанного.Но давайте начнем делать разницу между дорогостоящим расходным материалом без роду-племени, чем, собственно, и являются «дикие гуси», и всеми остальными.А значит, реакция на подобные материалы должна быть одна: «уплачено – иди и сдохни за свою зарплату, наемник». А то скоро сердобольные начнут эсэмэсками на лечение наемникам собирать. Или лоббировать пенсионные выплаты «участникам охраны интересов государства».Если у государства есть интересы, туда идет армия. Если идут полулегальные банды, это уже не интересы государства. Ни один американский политик в трезвом уме не скажет, что «блэквотеры» за Америку воюют.Вот и мы помолчим насчет бедненьких «диких гусей» русской внешности, готовых умирать за чьи-то невнятные и непонятные интересы. Готовы – умирайте. Но не стоит пытаться наныть себе пенсионные и другие привилегии путем ангажирования журналистов из мягкотелых СМИ.Мы, слава богу, научились отличать одно от другого.По этим материалам. Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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