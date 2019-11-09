Куда исчезла жена Зеленского? Первая леди Украины перестала появляться на публике после скандала в Японии

Жена президента Украины Владимира Зеленского перестала появляться на публике после скандала на приёме у императора Японии. Также Елена Зеленская прекратила публиковать сообщения в соцсетях. Это привлекло внимание украинцев и украинских СМИ.

Последнее сообщение первой леди Украины датируется 24 октября. В тот день она побывала в японской школе "Когай". С тех пор новых публикаций не появлялось. Украинские СМИ предполагают, что это может быть связано со скандалом, в который Елена Зеленская угодила на мероприятии в честь инаугурации нового императора Нарухито.

Супруга Зеленского пришла на церемонию в платье нежно-жёлтого цвета. Проблема в том, что, по японским обычаям, приходить к монаршей особе в жёлтом имеют право лишь члены его семьи. В соцсетях назвали поступок Елены Зеленской "неуважением" к императору Японии и "дерзостью, за которую лишали головы", пишет портал "Дни.ру".