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Куда исчезла жена Зеленского? Первая леди Украины перестала появляться на публике после скандала в Японии

09 ноября 2019, 11:39  •  82 • Политика
Супруга Зеленского исчезла после публичного провала в Японии. Первая леди Украины уже две недели не появляется на публике и в соцсетях.
Жена президента Украины Владимира Зеленского перестала появляться на публике после скандала на приёме у императора Японии. Также Елена Зеленская прекратила публиковать сообщения в соцсетях. Это привлекло внимание украинцев и украинских СМИ.
Последнее сообщение первой леди Украины датируется 24 октября. В тот день она побывала в японской школе "Когай". С тех пор новых публикаций не появлялось. Украинские СМИ предполагают, что это может быть связано со скандалом, в который Елена Зеленская угодила на мероприятии в честь инаугурации нового императора Нарухито.
Супруга Зеленского пришла на церемонию в платье нежно-жёлтого цвета. Проблема в том, что, по японским обычаям, приходить к монаршей особе в жёлтом имеют право лишь члены его семьи. В соцсетях назвали поступок Елены Зеленской "неуважением" к императору Японии и "дерзостью, за которую лишали головы", пишет портал "Дни.ру".
"Последнее фото из японской школы было опубликовано две недели назад, что вынуждает задуматься, всё ли в порядке у первой леди после визита в Японию", - пишет украинское издание Politeka.net.

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