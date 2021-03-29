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Куда исчезают русские деньги? Политолог указал на дыру в законе: "Поставили телегу впереди лошади"
29 марта 2021, 16:35 • 126 • Политика
Куда исчезают русские деньги? Политолог Армен Гаспарян указал на дыру в законе о СМИ, из-за которой западные интернет-гиганты, несмотря на наглую политику в российском сегменте Сети, продолжают активно питаться нашими финансами: "Поставили телегу впереди лошади".
Политолог Армен Гаспарян прокомментировал странную ситуацию, при которой западные интернет-гиганты, несмотря на наглую политику в российском сегменте Сети и общее обострение ситуации на международной арене, продолжают питаться российскими деньгами.
Так, вопреки целой серии предпринятых ограничений, Google и другие корпорации по-прежнему успешно работают в нашей стране и умудряются получать существенную выгоду.
Происходит это потому, что в России есть те, кто даёт им деньги. Например, на YouTube можно увидеть рекламу Газпрома, Сбера, ВТБ и других госструктур. То есть одной рукой государство борется с цензурой Google, а другой подкармливает эту же компанию.
По мнению Гаспаряна, однако, наши власти и вовсе не противостоят возмутительным шагам западных интернет-платформ на нашей территории. Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом Царьграда.
Поэтому прежде чем обращать внимание на частные факты, следует сначала в значительной степени реформировать соответствующее законодательство, убеждён собеседник "Первого русского".
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